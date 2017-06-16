10:24 16 июня

Аналитики пророчат ШОС большое будущее

Недавно в Астане прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперты сочли его «историческим». И тому есть основания: организация приняла новых членов. Оба государства, вошедшие в ШОС, — ядерные державы: Индия и Пакистан. Отныне ШОС объединяет едва ли не половину населения Земли.

Аналитики пророчат ШОС большое будущее


Напомним, расширение состава ШОС прокомментировал президент РФ Владимир Путин, который представлял на саммите Россию. Он считает, что организация станет ещё влиятельнее, и не только в масштабах Евразии. Имеется и доказательство роста авторитета ШОС — в саммите впервые участвовал генсек ООН.


«Расширение состава ШОС несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах», — цитируют президента Путина «Вести» .

Шанхайская организация сотрудничества расширилась географически и укрепила международную репутацию. После астанинского саммита ШОС вступила в новый этап развития. Секретарь организации Р. Алимов поздравил представителей Индии и Пакистана, ставших полноправным членами структуры, сообщает 24.kz . Также он особо отметил своевременность антитеррористического заявления глав государств-членов ШОС, учитывая геополитическую ситуацию в странах, прилегающих к границам организации.

Разумеется, новым членам «шанхайской семьи» интересно в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. Помимо этого, участники ШОС намерены укреплять культурно-гуманитарные связи.

«Вдумайтесь только, — пишет в своём блоге аналитик М. Аверьянов, — если в 2015 году считалось, что в странах ШОС проживает половина населения нашей Земли, то вместе с добавившимися полутора миллиардами организация стала объединением большей части человечества! Этот колосс, обладающий в перспективе практически неограниченными военно-политическими возможностями, является самым большим на планете рынком и контролирует большую часть природных ресурсов, включая полезные ископаемые и запасы пресной воды».

Также Аверьянов отмечает, что в целом ШОС не является антитеррористической коалицией, однако задекларированная цель борьбы с терроризмом явно становится приоритетной: неслучайно В. В. Путин посвятил выступление прежде всего именно антитеррористической теме. Кроме того, о необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом говорили премьер-министр Индии Нарендра Моди и гость саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступал на эту тему и президент Афганистана Ашраф Гани.

Таким образом, с учётом того, что противостояние терроризму предполагает тесное военное взаимодействие и сотрудничество в экономической сфере, можно предсказать тенденцию к укреплению связей между государствами ШОС.


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Комментарии 39

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  1. RASKAT Сегодня, 08:06
    Конечно большое, треть всего ВВП планеты и половина человечества. Смущает лишь одно, у каждой страны свои планы на ШОС и свои интересы, сплоченностью пока что и не пахнет. Хоть бы инопланетяне какие нибудь нарисовались или гитлер какой, что бы сплатиться wassat .
    RASKAT
    1. cniza Сегодня, 08:24
      Цитата: RASKAT
      Хоть бы инопланетяне какие нибудь нарисовались или гитлер какой, что бы сплатиться wassat .


      Вам бармалеев мало ? Не надо кликать на ещё беды.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: cniza
        Не надо кликать на ещё беды.

        Не трогай лихо пока тихо .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:08
          Приветствую hi
          Паша , мне кажется что кому то скучно жить и не хватает проблем.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
            По принципу : мы трудностей не боимся , мы их преодолеваем .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:42
              Не буду оскорблять их , но приключения на пятую точку их сами найдут.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
                Цитата: cniza
                приключения на пятую точку их сами найдут.

                Спрос рождает предложения . wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:49
                  Угу , "рылочные" законы никто не отменял.
                  cniza
    2. сибиралт Сегодня, 08:37
      Если ШОС - вторая ВТО, то в чем её преимущество в мировой политике? Своего Устава нет, но есть некая Хартия,подлежащая регистрации в ООН. Таким образом ООН, которой заправляют США по факту, должна контролировать ШОС. Поэтому ШОС, в данный момент довольно аморфная и мало структурированная организация. До членства Индии несомненным лидером был Китай. Теперь его лидерство понизилось, но в противовес Индии зашел Пакистан. Похоже это было условием от Китая на прием в ШОС Индии. С другой же стороны Индия и Китай в экономическом плане тесно привязаны к США в отличии от России. И что, они намерены эти связи рвать?
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 08:56
        Цитата: сибиралт
        С другой же стороны Индия и Китай в экономическом плане тесно привязаны к США в отличии от России. И что, они намерены эти связи рвать?

        Зачем рвать? Через них будут осуществляться внешнеэкономические вязи. Они, ведь, не под санкциями. smile
        Монос
        1. сибиралт Сегодня, 09:04
          А что, ШОС был организован из-за санкций против России? Таки, они на руку тому же Китаю и Индии. С России ресурсы можно потянуть проще и дешевле. Сейчас все деньги считать научились и никто ни цента не уступит. Кроме как снизить экономическое давление американцев в перспективе, пока ничего не просматривается. Вот здесь наши интересы отчасти сходятся.
          сибиралт
          1. Монос Сегодня, 09:10
            Цитата: сибиралт
            А что, ШОС был организован из-за санкций против России?

            Нет. Но Индия и Пакистан вступили только сейчас. В чём-то Вы правы, но слово "тянуть"... Природные ресурсы один из основных наших активов и было бы глупо его не использовать. Не будем использовать мы, используют другие. Другое дело, как использовать...
            Монос
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:07
      Цитата: RASKAT
      Смущает лишь одно, у каждой страны свои планы на ШОС и свои интересы

      Да договоримся, главное начали объединяться ..Не зря США в бешенстве и гнобит Россию!
      Есть у нас русских такое свойство характера, объединять народы и супостатов разных мастей наказывать! soldier
      ОТДЕЛ
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:06
    Если участникам хватит мудрости ... а курсы и ориентиры стран входящих (как и правительств) будут относительно данного вопроса стабильны ... тогда перспективы очевидны ...
    Противники будут расшатывать единство ... бить по слабым в экономическом отношении звеньям ... расслабляться не надо ...
    silberwolf88
  3. Владимир 38 Сегодня, 08:07
    Вот когда ШОС станет военным блоком , как НАТО, тогда всем будет хорошо)) Особенно нам)
    Владимир 38
    1. сибиралт Сегодня, 08:41
      ШОС никогда не станет военным блоком, успокойтесь. В Хартии ШОС записано, что это не является ни её целями ни задачами. А прямо указано, что ШОС не имеет антиамериканской направленности.
      сибиралт
  4. Баракуда Сегодня, 08:10
    контролирует большую часть природных ресурсов, включая полезные ископаемые и запасы пресной воды».

    Это про Россию ? wink Явно не про Пакистан и Индию, засрали Инд и Ганг, Москва река отдыхает.
    Баракуда
    1. НасРать Сегодня, 09:01
      Цитата: Баракуда
      контролирует большую часть природных ресурсов, включая полезные ископаемые и запасы пресной воды».

      Это про Россию ? wink Явно не про Пакистан и Индию, засрали Инд и Ганг, Москва река отдыхает.

      В Подмосковье вернулись черные аисты, которых там уж и не чаяли увидеть...
      НасРать
  5. Logall Сегодня, 08:14
    Цитата: RASKAT
    Конечно большое, треть всего ВВП планеты и половина человечества. Смущает лишь одно, у каждой страны свои планы на ШОС и свои интересы, сплоченностью пока что и не пахнет. Хоть бы инопланетяне какие нибудь нарисовались или гитлер какой, что бы сплатиться wassat .

    Всегда любые страны мира в любом союзе ищут свой интерес. Иначе не было бы таких союзов. А цель у всех одна: противостоять экономчески и полетически империалистическому западу...
    Logall
  6. Nehist Сегодня, 08:25
    Ха Ха Ха!!! Индия с Пакистаном вечно враждуют у них территориальные претензии друг к другу соответственно и в экономическом плане тоже война... У Китая с Индией тоже терки территориальные....Интересно как они договариватся будут то? ШОС походит на одну известную басню Крылова!!! Лебедь ,Рак и Щука!!! Хотя нет не на Лебедь Рак и Щуку!!! На квартет!!! Четыре ядерных державы каждая со своими интересами!!! Вот это весело! Итог всего ШОС можно выразить только так-
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь(с)
    Nehist
    1. cariperpaint Сегодня, 08:39
      что же они тогда враждуя в одну организацию входят? может все таки есть проблемы которые значительнее местечковых интересов?
      cariperpaint
      1. Nehist Сегодня, 08:42
        Вам напомнить блок стран Варшавского договора или нынешнее НАТО и Евросоюз? Много у них согласия было и есть? Да что там НАТО и Евросоюз Вы на наше ОДКБ посмотрите!!! Кто в лес кто по дрова а в ШОС державы со своими геополитическими интересами,там вообще мир дружба жвачка только на словах будет
        Nehist
        1. cariperpaint Сегодня, 08:44
          повторю я не про согласие а про общие проблемы. это часто сводит тех кто до этого был в контрах.
          cariperpaint
          1. Nehist Сегодня, 08:49
            А общих проблемм у них нету как ни странно!!! Вот хоть убейте не могу припомнить ни одной общей проблеммы
            Nehist
            1. Юра Сегодня, 09:25
              Цитата: Nehist
              А общих проблемм у них нету как ни странно!!! Вот хоть убейте не могу припомнить ни одной общей проблеммы

              Есть общие проблемы, ещё как есть - это последствия колониального и полуколониального прошлого, экономическая отсталость и зависимость от запада, развитие своих стран в условиях тотального во всех отношениях давления запада, требует если не объединения усилий, то хотя бы общей площадки с понятными и едиными правилами. Кстати территориальные вопросы - это единственные труднорешаемые вопросы между ними, которые тоже по большей части являются следствием колониальной зависимости этих стран.
              Юра
              1. Nehist Сегодня, 09:33
                И как Вы эти единые правила предстовляете? Китай вполне самодостаточен и идет по пути прогресса семимильными шагами в отличии от нашей России где период стагнации затянулся и выхода из него не видно. Индия тоже вполне самостоятельная страна и может строить то что Россия себе в данный момент позволить не может. Ах да Вы забыли разные религии не просто разные а от слова совсем!!! Про минталитет я Вам напоминать не буду. Что касается Пакистана то это извечный противник что СССР что РФ в том регионе
                Nehist
                1. Юра Сегодня, 09:52
                  Цитата: Nehist
                  И как Вы эти единые правила предстовляете?

                  Нормально представляю. Примерно так как здесь на сайте, всем находится место, а правила одни, то есть если хочешь быть услышан и понят, подписываешь соглашение и всё шаг влево, шаг вправо - расстрел.
                  Цитата: Nehist
                  Китай вполне самодостаточен
                  Индия тоже вполне самостоятельная страна
                  С чего вы это взяли? Это голые слова от слова совсем. Менталитет отношения к делу не имеет тоже от слова совсем. Ну и что касается Пакистана - 200 лет территория была под бритами, теперь под США, если ШОС даст одну из возможностей не быть ни под кем, как вы думаете с кем будет Пакистан и само вступление этой страны в организацию о чём говорит?
                  Юра
    2. Azim77 Сегодня, 09:00
      Цитата: Nehist
      Индия с Пакистаном вечно враждуют у них территориальные претензии друг к другу соответственно и в экономическом плане тоже война... У Китая с Индией тоже терки территориальные....Интересно как они договариватся будут то?

      Вот для этого и создано ШОС, чтобы могли хоть как-то договориться. Или лучше все время враждовать через стену?
      ООН давно изжила себя, в основном из-за США, которые подмяли под себя все в этой организации. Хотя практически все спектакли политического театра происходят вне США. Поэтому альтернативная организация (без США) имеет место быть и будет полезна для стран участников.
      Azim77
      1. Nehist Сегодня, 09:03
        Чем же она полезна? Особенно России? Пакистан так это вообще вотчина США
        Nehist
  7. Старый26 Сегодня, 08:34
    Цитата: Владимир 38
    Вот когда ШОС станет военным блоком , как НАТО, тогда всем будет хорошо)) Особенно нам)

    А она им никогда не станет. Как вы представляете военный блок, в котором есть два непримеримых уже более полустолетия врага - Индия и Пакистан? В ведь есть еще партнеры по диалогу и государства-наблюдатели, которые в перспективе могут войти в ШОС, государства подавшие заявку на участие в ШОС в качестве наблюдателей Все они в перспективе (далекой или близкой) могут войти в ШОС.
    И как вам видится этот военный блок в который войдут страны:Индия-Пакистан, Турция, Иран, Сирия, Египет, Израиль??? Хорошенький будет военный союз
    Старый26
    1. andj61 Сегодня, 08:44
      Цитата: Старый26
      Цитата: Владимир 38
      Вот когда ШОС станет военным блоком , как НАТО, тогда всем будет хорошо)) Особенно нам)
      А она им никогда не станет.

      Согласен - никогда. Цели лежат не в сфере политики, а в сфере экономики.
      Цитата: Старый26
      Как вы представляете военный блок, в котором есть два непримеримых уже более полустолетия врага - Индия и Пакистан?

      Прекрасно представляю! fellow Это блок НАТО, в котором примерно такой же срок находятся два непримиримых врага - Греция и Турция. bully
      Со всем остальным - полностью согласен. hi
      andj61
    2. cariperpaint Сегодня, 08:46
      если будет общий враг то и не такое возможно)
      cariperpaint
  8. Баракуда Сегодня, 08:43
    В ШОС правит балом Россия и Китай. Дохрена каких договоренностей есть. Единственная страна к которой нет никаких притензий от Китая - Россия. А учения по противоракетной обороне совместное ? ,догадайтесь от кого. Звоночки и фишки есть конкретные. Не просто же так Су-35 и С-400 типа продаем.
    А все остальные страны нам завидуют. И "Катюша" - хит вечный в Китае, как и Павел Корчагин с "Зорями тихими".
    Баракуда
    1. Nehist Сегодня, 08:59
      Ошибаетесь!!! Есть еще претензии у Китая к России,просто в свете последних демаркаций границы они их сейчас не озвучивают. Но со временем озвучат снова. Положим до сих пор не решена претензия Китая на 55км участок границы на горном Алтае
      Nehist
      1. сибиралт Сегодня, 09:16
        Можно и Китаю выставить счет за освобождение от японских захватчиков в ВОВ, передачу таковых дивизий, ядерных технологий и еще много чего. Все зависит от наших политиков. При Сталине у них к СССР не было никаких претензий.
        сибиралт
        1. Nehist Сегодня, 09:18
          Вот когда у Нас население на ДВ будет не 7 миллионов а хотя бы 27 тогда можно и выставить любые притензии!!! Хоть самые абсурдные в виде ваша великая стена нам солнце загораживает
          Nehist
  9. iliitchitch Сегодня, 08:57
    А хорошая работа у аналитиков . Анализируй - предсказывай - к банкомату . Ну ещё бы у полПланеты будущего не было . Тоже чего-то захотелось так поанализировать wassat .
    iliitchitch
  10. Старый26 Сегодня, 09:11
    Цитата: cariperpaint
    если будет общий враг то и не такое возможно)

    А если нет? Мы тоже можем оказаться в одном военном блоке с США, при условии... ну, например, нападения инопланетных захватчиков на Землю. А если нападения не будет - не будет и военного союза с США. Так и тут, с ШОС. Если не будет общего врага, на основе чего можно будет иметь военную организацию, в которую будут входить арабы, персы, евреи?
    Старый26
    1. Nehist Сегодня, 09:16
      Особенно если вспомнить что Персы изначально считают весь арабский мир сферой своих интересов!!!
      Nehist
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