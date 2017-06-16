Аналитики пророчат ШОС большое будущее
Недавно в Астане прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперты сочли его «историческим». И тому есть основания: организация приняла новых членов. Оба государства, вошедшие в ШОС, — ядерные державы: Индия и Пакистан. Отныне ШОС объединяет едва ли не половину населения Земли.
Напомним, расширение состава ШОС прокомментировал президент РФ Владимир Путин, который представлял на саммите Россию. Он считает, что организация станет ещё влиятельнее, и не только в масштабах Евразии. Имеется и доказательство роста авторитета ШОС — в саммите впервые участвовал генсек ООН.
«Расширение состава ШОС несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах», — цитируют президента Путина «Вести» .
Шанхайская организация сотрудничества расширилась географически и укрепила международную репутацию. После астанинского саммита ШОС вступила в новый этап развития. Секретарь организации Р. Алимов поздравил представителей Индии и Пакистана, ставших полноправным членами структуры, сообщает 24.kz . Также он особо отметил своевременность антитеррористического заявления глав государств-членов ШОС, учитывая геополитическую ситуацию в странах, прилегающих к границам организации.
Разумеется, новым членам «шанхайской семьи» интересно в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. Помимо этого, участники ШОС намерены укреплять культурно-гуманитарные связи.
«Вдумайтесь только, — пишет в своём блоге аналитик М. Аверьянов, — если в 2015 году считалось, что в странах ШОС проживает половина населения нашей Земли, то вместе с добавившимися полутора миллиардами организация стала объединением большей части человечества! Этот колосс, обладающий в перспективе практически неограниченными военно-политическими возможностями, является самым большим на планете рынком и контролирует большую часть природных ресурсов, включая полезные ископаемые и запасы пресной воды».
Также Аверьянов отмечает, что в целом ШОС не является антитеррористической коалицией, однако задекларированная цель борьбы с терроризмом явно становится приоритетной: неслучайно В. В. Путин посвятил выступление прежде всего именно антитеррористической теме. Кроме того, о необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом говорили премьер-министр Индии Нарендра Моди и гость саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступал на эту тему и президент Афганистана Ашраф Гани.
Таким образом, с учётом того, что противостояние терроризму предполагает тесное военное взаимодействие и сотрудничество в экономической сфере, можно предсказать тенденцию к укреплению связей между государствами ШОС.
Напомним, расширение состава ШОС прокомментировал президент РФ Владимир Путин, который представлял на саммите Россию. Он считает, что организация станет ещё влиятельнее, и не только в масштабах Евразии. Имеется и доказательство роста авторитета ШОС — в саммите впервые участвовал генсек ООН.
«Расширение состава ШОС несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах», — цитируют президента Путина «Вести» .
Шанхайская организация сотрудничества расширилась географически и укрепила международную репутацию. После астанинского саммита ШОС вступила в новый этап развития. Секретарь организации Р. Алимов поздравил представителей Индии и Пакистана, ставших полноправным членами структуры, сообщает 24.kz . Также он особо отметил своевременность антитеррористического заявления глав государств-членов ШОС, учитывая геополитическую ситуацию в странах, прилегающих к границам организации.
Разумеется, новым членам «шанхайской семьи» интересно в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. Помимо этого, участники ШОС намерены укреплять культурно-гуманитарные связи.
«Вдумайтесь только, — пишет в своём блоге аналитик М. Аверьянов, — если в 2015 году считалось, что в странах ШОС проживает половина населения нашей Земли, то вместе с добавившимися полутора миллиардами организация стала объединением большей части человечества! Этот колосс, обладающий в перспективе практически неограниченными военно-политическими возможностями, является самым большим на планете рынком и контролирует большую часть природных ресурсов, включая полезные ископаемые и запасы пресной воды».
Также Аверьянов отмечает, что в целом ШОС не является антитеррористической коалицией, однако задекларированная цель борьбы с терроризмом явно становится приоритетной: неслучайно В. В. Путин посвятил выступление прежде всего именно антитеррористической теме. Кроме того, о необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом говорили премьер-министр Индии Нарендра Моди и гость саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступал на эту тему и президент Афганистана Ашраф Гани.
Таким образом, с учётом того, что противостояние терроризму предполагает тесное военное взаимодействие и сотрудничество в экономической сфере, можно предсказать тенденцию к укреплению связей между государствами ШОС.
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