Двое британских военнослужащих погибли на полигоне при инциденте с танком
Двое британских военных погибли в результате несчастного случая, произошедшего на полигоне в Уэльсе, передает РИА Новости сообщение агентства Рейетер.
Ранее СМИ сообщили о нескольких пострадавших.
По словам заместителя министра обороны Великобритании Тобиаса Эллвуда, инцидент произошел в четверг в дневное время «на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе». Военнослужащие были задействованы в тренировках.
Что именно произошло на полигоне, не сообщается. Известно лишь, что чрезвычайное происшествие связано с танком.
«Еще двое военнослужащих остаются в госпитале», – говорится в сообщении агентства.
Издание добавляет, что согласно планам части, с понедельника по пятницу, на полигоне базы проводятся практические стрельбы.
Ранее СМИ сообщили о нескольких пострадавших.
По словам заместителя министра обороны Великобритании Тобиаса Эллвуда, инцидент произошел в четверг в дневное время «на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе». Военнослужащие были задействованы в тренировках.
Что именно произошло на полигоне, не сообщается. Известно лишь, что чрезвычайное происшествие связано с танком.
«Еще двое военнослужащих остаются в госпитале», – говорится в сообщении агентства.
Издание добавляет, что согласно планам части, с понедельника по пятницу, на полигоне базы проводятся практические стрельбы.
Использованы фотографии: https://40cdo-rm.ru
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