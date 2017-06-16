10:29 16 июня

Двое британских военнослужащих погибли на полигоне при инциденте с танком

Двое британских военных погибли в результате несчастного случая, произошедшего на полигоне в Уэльсе, передает РИА Новости сообщение агентства Рейетер.



Ранее СМИ сообщили о нескольких пострадавших.


По словам заместителя министра обороны Великобритании Тобиаса Эллвуда, инцидент произошел в четверг в дневное время «на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе». Военнослужащие были задействованы в тренировках.

Что именно произошло на полигоне, не сообщается. Известно лишь, что чрезвычайное происшествие связано с танком.

«Еще двое военнослужащих остаются в госпитале», – говорится в сообщении агентства.

Издание добавляет, что согласно планам части, с понедельника по пятницу, на полигоне базы проводятся практические стрельбы.

Использованы фотографии: https://40cdo-rm.ru
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Комментарии 29

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  1. san4es Сегодня, 10:02
    ...Спички детям не игрушка am
    san4es
    1. cniza Сегодня, 10:05
      Что именно произошло на полигоне, не сообщается. Известно лишь, что чрезвычайное происшествие связано с танком.


      Танк вышел из под контроля , не пожелал с " нетрадиционалами " вместе находится. laughing
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
        Почему-то вспомнилось :
        "Машина пламенем объята , вот-вот рванет боекомплект .
        А жить так хочется , ребята , и вылезать уж мочи нет ."
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:17
          " И дорогая не узнает , каков танкиста был конец".
          А если серьезно , зажирели они , не занимались давно делом , а тут решили перед кем то продемонстрировать - вот и Ч.П..
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
            Смех смехом , но такое ЧП наводит на мысль о некомпетентности британских военнослужащих и о технических проблемах в британской армии .
            bouncyhunter
            1. роман66 Сегодня, 10:21
              не , ну а может и впрямь живой танк с мишенью перепутал, а попал удачно
              роман66
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
                Что подтверждает мою мысль о некомпетентности .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:27
                  Цитата: bouncyhunter
                  Что подтверждает мою мысль о некомпетентности .


                  Одним словом - бардак.
                  cniza
            2. cniza Сегодня, 10:22
              Похоже это состояние всех европейских армий , но это их проблемы...
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
                Цитата: cniza
                но это их проблемы...

                Которые нас ну вот совсем не волнуют . yes
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:28
                  Как не кощунственно звучит , но даже радует.
                  cniza
            3. pjastolov Сегодня, 10:23
              Двое британских военных погибли в результате несчастного случая, произошедшего на полигоне в Уэльсе
              хорошо хоть не в прибалтике - а русские были бы виноваты laughing
              pjastolov
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:03
    Танк сгорел надеюсь полностью..? Приезжайте к нам на танковый биатлон , научим !
    ОТДЕЛ
    1. Чёрный Сегодня, 10:05
      Это потому что у них полковники больше о другом думают...
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 10:15
        Глядя на все это блевануть хочется - "танкисты".
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
          Как пели "Жуки" : "Какой ты , нафиг , танкист ?" . yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:25
            Паша , их мир стоит на пороге библейских событий "Садома и Гаморы".
            cniza
      2. pjastolov Сегодня, 10:24
        Я нашел покруче

        а розовое ему не идет laughing
        pjastolov
  3. Machete Сегодня, 10:03
    Подавили солдатиков.
    Или в танке что?
    Machete
  4. Толстоевский Сегодня, 10:04
    смех смехом, а это знак свыше
    Толстоевский
  5. Стройбат запаса Сегодня, 10:07
    2 трупа, 2 раненых. Пожар в танке?
    Стройбат запаса
    1. злой партизан Сегодня, 10:13
      Цитата: Стройбат запаса
      . Пожар в танке?

      no Палёнка в банке. yes
      Привет, электрик с историческим уклоном в танкостроение. drinks
      злой партизан
    2. Никкола Мак Сегодня, 10:16
      Скорее подрыв фугасного снаряда в стволе, или воспламенение порохового заряда.
      Системы пожаротушения у современных танков быстродействующие!!!
      Никкола Мак
  6. Рабинович_007 Сегодня, 10:09
    Я так понимаю такие новости специально для злорадств тут размещают.
    Рабинович_007
    1. просто экспл Сегодня, 10:12
      нет , для злорадств новости про происшествия в армии РФ на цензоре выкладывают .
      просто экспл
    2. Machete Сегодня, 10:22
      Это новости для "всёпропальщиков", которые в штаны кладут кирпичи, запуганные западной пропагандой, что западные армии нас вмиг завоюют. Такие новости лишь подтверждают, что они ни чем не лучше нас. Такие же люди.

      Да и чему тут злорадствовать? Потеря даже танкового батальона ничего не решит в современной войне.
      Machete
  7. roskot Сегодня, 10:11
    Снаряд в казенник не заходил. Пришлось кувалдой загонять. Вот и и бабахнул.
    roskot
  8. Logall Сегодня, 10:11
    Соболезную конечно. Но не без сорказма.

    Правда и наши по глупости гибнут. Дураков хватает.
    Матерей жалко!
    Logall
  9. anjey Сегодня, 10:15
    бедные не читали трактат британских ученых о танках
    anjey
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