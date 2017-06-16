В Тунис поставлены турецкие Edjer Yalçin
Согласно информации блога bmpd , в вооруженные силы Туниса поставлены первые бронированные машины Edjer Yalçin класса MRAP с колесной формулой 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., включенной в состав частного холдинга Nurol.
Общий заказ составляет 70 единиц Edjer Yalçin. Техника оборудована щитовыми бронированными турелями.
Демонстрация бронеавтомобиля Ejder Yalçın прошла в 2012 году. Техника имеет полную боевую массу до 14 тонн, вмещает 11 человек, заявляется высокий уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов обладает модульной конструкцией и при реконфигурации способен размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalçın были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalçın в модификации TTZA с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки должны были быть начаты с конца 2016 года.
В настоящее время Тунис является одним из основных приобретателей турецкой колесной бронетехники. В качестве первого потребителя страна приобрела бронеавтомобили ВМС Kirpi класса MRAP, и, возможно, бронированные машины Otokar Cobra II.
Общий заказ составляет 70 единиц Edjer Yalçin. Техника оборудована щитовыми бронированными турелями.
Демонстрация бронеавтомобиля Ejder Yalçın прошла в 2012 году. Техника имеет полную боевую массу до 14 тонн, вмещает 11 человек, заявляется высокий уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов обладает модульной конструкцией и при реконфигурации способен размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalçın были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalçın в модификации TTZA с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки должны были быть начаты с конца 2016 года.
В настоящее время Тунис является одним из основных приобретателей турецкой колесной бронетехники. В качестве первого потребителя страна приобрела бронеавтомобили ВМС Kirpi класса MRAP, и, возможно, бронированные машины Otokar Cobra II.
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