10:21 16 июня

В Тунис поставлены турецкие Edjer Yalçin

Согласно информации блога bmpd , в вооруженные силы Туниса поставлены первые бронированные машины Edjer Yalçin класса MRAP с колесной формулой 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., включенной в состав частного холдинга Nurol.

В Тунис поставлены турецкие Edjer Yalçin


Общий заказ составляет 70 единиц Edjer Yalçin. Техника оборудована щитовыми бронированными турелями.


Демонстрация бронеавтомобиля Ejder Yalçın прошла в 2012 году. Техника имеет полную боевую массу до 14 тонн, вмещает 11 человек, заявляется высокий уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов обладает модульной конструкцией и при реконфигурации способен размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalçın были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalçın в модификации TTZA с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки должны были быть начаты с конца 2016 года.

В настоящее время Тунис является одним из основных приобретателей турецкой колесной бронетехники. В качестве первого потребителя страна приобрела бронеавтомобили ВМС Kirpi класса MRAP, и, возможно, бронированные машины Otokar Cobra II.


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Комментарии 2

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 10:17
    я думал турки только кофе делают и шьют бельё what
    Рабинович_007
  2. Баракуда Сегодня, 10:19
    Ну все, Шойгу уже "боится". Тунис блин - прищепка от..сами назовите.
    Баракуда
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