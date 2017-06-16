МО РФ проверяет информацию о возможном уничтожении Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади
Минобороны проверяет по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки "Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МО РФ
Отмечается, что лидера террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Отмечается, что лидера террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://92newshd.tv/
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