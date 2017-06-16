13:39 16 июня

Отступая, террористы применяют в Сирии тактику «выжженной земли»

Очевидцы из населенных пунктов, освобожденных от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), сообщают о применении боевиками в селах тактики «выжженной земли», передает РИА Новости .

Отступая, террористы применяют в Сирии тактику «выжженной земли»


Наша пекарня до войны производила в день до 15 тонн хлеба, мы снабжали им 36 населенных пунктов. Когда сирийская армия начала продвигаться к селу, боевики разобрали и вывезли все оборудование,
рассказал журналистам хлебопек из села Аран Ахмад Ас Сафар.


В соседних селах боевики также уничтожили и разрушили все объекты жизнеобеспечения.

Террористы применяли тактику "выжженной земли" – уничтожили и разрушили все объекты социальной инфраструктуры в надежде, что мирное население не рискнет приехать сюда из лагерей беженцев,
сказал агроном села Усама Обейд.

Один из вернувшихся беженцев, Хусейн Ибрагим, отметил, что бандиты не оставляли мирным жителям шансов на выживание и выразил надежду, что власти САР помогут селу возродиться.

Мы покинули Аран, когда террористы начали убивать наших односельчан, только за один день они зарезали 10 человек, раньше в селе мирно жили 15 тысяч человек, а сейчас не более 1 200,
сообщил он.

По его словам, власти уже начали оказывать помощь жителям в восстановлении мирной жизни. Так, уже начали работу медпункт, принимающий больных из десятков близлежащих населенных пунктов и пункт полиции. «Восстановлена работа водяной скважины, подача электроэнергии идет от солнечных батарей», – сказал Ибрагим.

Как отмечают в своих репортажах журналисты, жители Арана поверили властям, и десятки семей уже вернулись в свои дома.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Комментарии 31

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  1. pjastolov Сегодня, 10:52
    По его словам, власти уже начали оказывать помощь жителям в восстановлении мирной жизни. Так, уже начали работу медпункт, принимающий больных из десятков близлежащих населенных пунктов и пункт полиции. «Восстановлена работа водяной скважины, подача электроэнергии идет от солнечных батарей», – сказал Ибрагим.
    аллах вам в помощь good
    pjastolov
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:14
      А вообще , что то изменилось в отношении Сирии! Запад отступил явно, но боюсь что провокацию устроят напоследок жуткую..Храни Бог Россию и Сирию! Мы уже с сирийцами кровью связаны и если что умирать будем вместе! soldier
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 11:16
        Уж лучше жить вместе hi
        pjastolov
  2. Баракуда Сегодня, 10:55
    Украина и Беларусь как никто должны об этом помнить. Так нет, памяти дедов уже все меньше осталось. sad Уже и внуки забывают.
    Только и остается ордена хранить. И сто грамм на 9-е Мая.
    Баракуда
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:09
      Цитата: Баракуда
      Украина и Беларусь как никто должны об этом помнить. Так нет, памяти дедов уже все меньше осталось. sad Уже и внуки забывают.
      Только и остается ордена хранить. И сто грамм на 9-е Мая.

      Ты прав Баракуда , у меня эта мысль сразу возникла , когда фашистскую нечисть гнали..! Им плевать на народ и т.д. Тактика знакомая!
      ОТДЕЛ
  3. roskot Сегодня, 10:56
    Инструктаж бармалеи получили. Теперь осталось выполнять.
    roskot
    1. DMoroz Сегодня, 11:05
      если действуют по инструкции, то становится очевидным кто их инструкторы
      DMoroz
      1. Ныробский Сегодня, 11:46
        Цитата: roskot
        Инструктаж бармалеи получили. Теперь осталось выполнять.

        Цитата: DMoroz
        если действуют по инструкции, то становится очевидным кто их инструкторы

        Как то так....Похоже на то, что методичка у всех террористов написана одним автором под звёздно полосатым флагом. На Уркаине бандерлоги тоже колошматят по объектам жизнеобеспечения и домам мирных граждан с целью вытеснения их с занимаемой территории.
        Ныробский
    2. хрыч Сегодня, 11:10
      Цитата: roskot
      Инструктаж бармалеи получили.

      Да нет, животные сами однако. Рушить и гадить их состояние души (которой нет). Вспомните, как их автобусами из Алеппо вывезли и они подожгли спасительные автобусы am
      хрыч
  4. Altona Сегодня, 11:08
    Цитата: DMoroz
    если действуют по инструкции, то становится очевидным кто их инструкторы

    -----------------------
    Со времен Гитлера инструкции по геноциду не изменились, его методички в США только переводятся на новые языки и переиздаются и выдаются мусульманским фашистам.
    Altona
  5. anjey Сегодня, 11:08
    на украине научились разрушать и без натуплений и отступлений,пуляй годами по городам и все герои!
    anjey
    1. anjey Сегодня, 11:22
      а эти города ихние же отцы и матери ,деды и бабки строили....
      anjey
      1. anjey Сегодня, 11:24
        вырастили поколение call of duty
        anjey
        1. KondratKo Сегодня, 11:46
          "вырастили поколение call of duty"
          Скорее "поколение Postal 2".
          "Сall of duty" первая часть была весьма неплоха, патриотичная - про ВОВ, про наших бойцов, про Сталинград, а дальше как всегда, её испоганили героическими матрасными слюнями типа "спасти рядового Райена" и прочей пропиндocной пропагандой...
          KondratKo
          1. anjey Сегодня, 12:59
            call of duty4 бд идут на украине 90х
            anjey
  6. pvv113 Сегодня, 11:14
    Отступая, террористы применяют в Сирии тактику «выжженной земли»

    У хозяев научились
    pvv113
    1. grm Сегодня, 11:35
      К слову говоря, советские войска в ВОВ тоже использовали тактику «выжженной земли» и неоднократно.
      Это известный факт и поэтому я бы не советовал некоторым тут товарищам, что не знают этого, начинать проводить разные сравнения, которые вытащат из прошлого не очень приятную для них информацию.

      Это делали и США и Германия и СССР . Германия конечно это делала поболее всех.

      Достаточно остановиться на том, что речь идёт о террористах , с которых и спросу мало в силу того, что они террористы.
      grm
      1. svp67 Сегодня, 11:42
        Цитата: grm
        К слову говоря, советские войска в ВОВ тоже использовали тактику «выжженной земли» и неоднократно.

        Они защищали СВОЮ землю. Нам эта тактика от скифского прошлого, в наследство досталось. А что защищают "бармалейский интернационал" там, у них какое наследство?
        svp67
        1. grm Сегодня, 11:57
          Цитата: svp67
          Они защищали СВОЮ землю.


          Используя тактику «выжженной земли» при отступлении.



          Цитата: svp67
          А что защищают "бармалейский интернационал" там, у них какое наследство?


          Это вы кого так мило называете?
          grm
          1. Стирбьорн Сегодня, 12:02
            ну у Асада тоже полно интернационала сейчас, даже неизвестно у кого больше - ливанские, афганские шииты, те же наши ЧВК, иранцы...а у бородачей, в основной массе, местные сунниты из Ирака (бывшие баасисты) и те же сирийские арабы
            Стирбьорн
          2. svp67 Сегодня, 12:03
            Цитата: grm
            Используя тактику «выжженной земли» при отступлении.

            Да. История нашей страны полна таких примеров. Самый громкий из них - пожар Москвы.
            "Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, С раскосыми и жадными очами!" А.Блок
            Цитата: grm
            Это вы кого так мило называете?

            Да тех, кто на земле Сирии воюет на противной нам стороне. Местные, максимум, на что способны, так это пограбить. А вот воюют настоящие наемники из многих стран мира. И это касается и ДАИШ и "Аль-Каиды", как бы она не перекрашивалась.
            svp67
            1. grm Сегодня, 12:07
              Цитата: svp67
              Да тех, кто на земле Сирии воюет на противной нам стороне. Местные, максимум, на что способны, так это пограбить. А вот воюют настоящие наемники из многих стран мира. И это касается и ДАИШ и "Аль-Каиды", как бы она не перекрашивалась.


              Во как laughing
              Очень интересные фантазии - я заценил good
              grm
        2. pvv113 Сегодня, 11:58
          Французам этого не понять
          pvv113
          1. grm Сегодня, 12:01
            Цитата: pvv113
            Французам этого не понять


            Да, куда уж там французам..
            Правда этот сайт глючит с флагами, но укусить вы попытались- вам зачёт wassat
            grm
            1. pvv113 Сегодня, 12:20
              Стесняюсь спросить: а что у Вас не так с флагом? У меня тоже были случаи, что вылазил флаг то Голландии, то Евросоюза
              pvv113
              1. Стирбьорн Сегодня, 12:44
                Цитата: pvv113
                Стесняюсь спросить: а что у Вас не так с флагом? У меня тоже были случаи, что вылазил флаг то Голландии, то Евросоюза
                многие анонимайзеры используют зарубежные серверы - к примеру если через noblock.ru заходить, то будет германский флажок hi
                Стирбьорн
              2. grm Сегодня, 12:46
                Цитата: pvv113
                Стесняюсь спросить: а что у Вас не так с флагом? У меня тоже были случаи, что вылазил флаг то Голландии, то Евросоюза


                В профиле у меня указано откуда я, а мне флаг вешают то французский , то израильский. При этом нет ни анонимайзера ни прочего.
                grm
  7. 72jora72 Сегодня, 12:01
    Цитата: grm
    К слову говоря, советские войска в ВОВ тоже использовали тактику «выжженной земли» и неоднократно.
    Это известный факт и поэтому я бы не советовал некоторым тут товарищам, что не знают этого, начинать проводить разные сравнения, которые вытащат из прошлого не очень приятную для них информацию.
    Это делали и США и Германия и СССР . Германия конечно это делала поболее всех.
    Достаточно остановиться на том, что речь идёт о террористах , с которых и спросу мало в силу того, что они террористы.


    Фааакты в студию..........!!!!!
    72jora72
    1. grm Сегодня, 12:09
      Цитата: 72jora72
      Фааакты в студию..........!!!!!


      http://www.rkka.ru/docs/spv/SPV14.htm
      grm
    2. Стирбьорн Сегодня, 12:45
      Цитата: 72jora72
      Фааакты в студию..........!!!!!

      Петр I активно использовал, когда Карл XII двинулся на Украину
      Стирбьорн
  8. Баракуда Сегодня, 12:16
    Правда этот сайт глючит с флагами,

    Я могу зайти через допустим "Тор" браузером. И какой флаг, можно только догадаться, Гондурасец я , или Камбоджиец, с припиской в Кишеневе.или в Торонто.
    Баракуда
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