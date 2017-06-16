Отступая, террористы применяют в Сирии тактику «выжженной земли»

Наша пекарня до войны производила в день до 15 тонн хлеба, мы снабжали им 36 населенных пунктов. Когда сирийская армия начала продвигаться к селу, боевики разобрали и вывезли все оборудование,

Террористы применяли тактику "выжженной земли" – уничтожили и разрушили все объекты социальной инфраструктуры в надежде, что мирное население не рискнет приехать сюда из лагерей беженцев,

Мы покинули Аран, когда террористы начали убивать наших односельчан, только за один день они зарезали 10 человек, раньше в селе мирно жили 15 тысяч человек, а сейчас не более 1 200,