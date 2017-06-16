Отступая, террористы применяют в Сирии тактику «выжженной земли»
Очевидцы из населенных пунктов, освобожденных от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), сообщают о применении боевиками в селах тактики «выжженной земли», передает РИА Новости .
В соседних селах боевики также уничтожили и разрушили все объекты жизнеобеспечения.
Один из вернувшихся беженцев, Хусейн Ибрагим, отметил, что бандиты не оставляли мирным жителям шансов на выживание и выразил надежду, что власти САР помогут селу возродиться.
По его словам, власти уже начали оказывать помощь жителям в восстановлении мирной жизни. Так, уже начали работу медпункт, принимающий больных из десятков близлежащих населенных пунктов и пункт полиции. «Восстановлена работа водяной скважины, подача электроэнергии идет от солнечных батарей», – сказал Ибрагим.
Как отмечают в своих репортажах журналисты, жители Арана поверили властям, и десятки семей уже вернулись в свои дома.
Наша пекарня до войны производила в день до 15 тонн хлеба, мы снабжали им 36 населенных пунктов. Когда сирийская армия начала продвигаться к селу, боевики разобрали и вывезли все оборудование,рассказал журналистам хлебопек из села Аран Ахмад Ас Сафар.
В соседних селах боевики также уничтожили и разрушили все объекты жизнеобеспечения.
Террористы применяли тактику "выжженной земли" – уничтожили и разрушили все объекты социальной инфраструктуры в надежде, что мирное население не рискнет приехать сюда из лагерей беженцев,сказал агроном села Усама Обейд.
Один из вернувшихся беженцев, Хусейн Ибрагим, отметил, что бандиты не оставляли мирным жителям шансов на выживание и выразил надежду, что власти САР помогут селу возродиться.
Мы покинули Аран, когда террористы начали убивать наших односельчан, только за один день они зарезали 10 человек, раньше в селе мирно жили 15 тысяч человек, а сейчас не более 1 200,сообщил он.
По его словам, власти уже начали оказывать помощь жителям в восстановлении мирной жизни. Так, уже начали работу медпункт, принимающий больных из десятков близлежащих населенных пунктов и пункт полиции. «Восстановлена работа водяной скважины, подача электроэнергии идет от солнечных батарей», – сказал Ибрагим.
Как отмечают в своих репортажах журналисты, жители Арана поверили властям, и десятки семей уже вернулись в свои дома.
Использованы фотографии: РИА Новости / Рафаэль Даминов
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