Ростех до конца года подпишет с Китаем контракт на создание тяжелого вертолета
Корпорация «Ростех» рассчитывает до конца года подписать с Китаем контракт на совместное создание передового тяжелого вертолета, передает РИА Новости сообщение директора по международному сотрудничеству компании Виктора Кладова.
В конце апреля директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю сообщил, что соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету «готово на 99%».
Агентство напоминает, что рамочное соглашение по проекту вертолета холдинг «Вертолеты России» и китайская корпорация AVIC подписали в мае 2016-го.
По данным специалистов, спрос на тяжелый вертолет в КНР до 2040 года может составить в размере 200 единиц.
Предполагаемая взлетная масса машины – около 38 тонн. Она будет приспособлена для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.
Перспективным совместным проектом России и Китая является создание передового тяжелого вертолета с взлетным весом 38 тонн, до конца года будет подписан генеральный контракт на создание. Стороны уже определились, кто за что отвечает,сказал Кладов.
В конце апреля директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю сообщил, что соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету «готово на 99%».
Агентство напоминает, что рамочное соглашение по проекту вертолета холдинг «Вертолеты России» и китайская корпорация AVIC подписали в мае 2016-го.
По данным специалистов, спрос на тяжелый вертолет в КНР до 2040 года может составить в размере 200 единиц.
Предполагаемая взлетная масса машины – около 38 тонн. Она будет приспособлена для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.
Использованы фотографии: https://www.drive2.ru
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