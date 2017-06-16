13:44 16 июня

Ростех до конца года подпишет с Китаем контракт на создание тяжелого вертолета

Корпорация «Ростех» рассчитывает до конца года подписать с Китаем контракт на совместное создание передового тяжелого вертолета, передает РИА Новости сообщение директора по международному сотрудничеству компании Виктора Кладова.



Перспективным совместным проектом России и Китая является создание передового тяжелого вертолета с взлетным весом 38 тонн, до конца года будет подписан генеральный контракт на создание. Стороны уже определились, кто за что отвечает,
сказал Кладов.


В конце апреля директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю сообщил, что соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету «готово на 99%».

Агентство напоминает, что рамочное соглашение по проекту вертолета холдинг «Вертолеты России» и китайская корпорация AVIC подписали в мае 2016-го.

По данным специалистов, спрос на тяжелый вертолет в КНР до 2040 года может составить в размере 200 единиц.

Предполагаемая взлетная масса машины – около 38 тонн. Она будет приспособлена для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.

Использованы фотографии: https://www.drive2.ru
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 11:16
    Предполагаемая взлетная масса машины – около 38 тонн. Она будет приспособлена для круглосуточной
    эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.

    только наши машины под эти критерии и подходят, доказано по всему миру
    soroKING
    1. pjastolov Сегодня, 11:18
      Респект ребятам soldier
      pjastolov
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:22
      Китайцы не глупые.
      Китайцы "фуфло" инвестировать не будут.
      Соломон Кейн
    3. RASKAT Сегодня, 11:34
      Такая же идиотия как и с ПД-35, хотят тяжелый вертолет пусть покупают, или свой разрабатывают. Никаких совместных разработок в той технике которую можно поставить на военные рельсы: самолеты, вертолеты, корабли, ракеты и т д. Хотят вертолет пусть максимум строят фюзеляж, мы же будем на своей территории производить и им поставлять: двигатели, редуктора, электронику, РЛС. и т д.
      RASKAT
      1. Bronevick Сегодня, 12:59
        У нас денег нет самим делать.
        Bronevick
        1. Лев Савицкий Сегодня, 13:27
          вкладывать миллиарды в американские бумажки деньги есть , а делать нет?
          что за позорные отмазки для Россиянский "элитки"
          Лев Савицкий
      2. Vita VKO Сегодня, 13:21
        Технологическая кооперация на этапе разработки это гарантия расширения рынка сбыта. Все крупнейшие корпорации мира работают по этому принципу и добиваются серьезных успехов. Посмотрите что делают американцы для продвижения своего свехдорого F-35. Сомневаюсь что бы Европа и Япония согласились покупать столь дорогую машину, если бы США не пошли по пути частичной передачи технологий и сборки самолета за рубежом.
        Главное что есть у России это научный и технологический потенциал, который нужно развивать в том числе за счет экспорта технологий и кооперации совместных разработок. Страны члены ШОС сейчас для этого подходят идеально. Практически все ключевые соглашения по информационной безопасности и защите интеллектуальной собственности ратифицированы.
        Vita VKO
    4. aleksfill Сегодня, 13:12
      Всё на продажу, ничего в своём производстве. Кто бы повесил Кудрина и вправил
      бы мозги Гаранту - трубоукладчику, спонсору физкультурников.
      aleksfill
  2. самый главный Сегодня, 11:16
    И породят себе конкурента ещё и в этой области!
    самый главный
    1. Владимир 38 Сегодня, 11:22
      Наши либералы продадут все Китаю, а что продать не смогут -подарят.
      Цитата: самый главный
      И породят себе конкурента ещё и в этой области!
      Владимир 38
    2. svp67 Сегодня, 11:37
      Цитата: самый главный
      И породят себе конкурента ещё и в этой области!

      Китай не конкурент, Китай - МОГИЛЬЩИК. Если получит в свое распоряжение все критические технологии, для его производства.
      svp67
  3. Нормаль ок Сегодня, 11:18
    Ничего себе, - всё людям. В смысле Китайцам.
    Нормаль ок
    1. svp67 Сегодня, 11:38
      Цитата: Нормаль ок
      Ничего себе, - всё людям. В смысле Китайцам.

      Ну так пятая часть населения планеты.
      svp67
  4. Стирбьорн Сегодня, 11:23
    А самим тяжело профинансировать, раз такая перспектива? или будем дальше в американские облигации миллиарды вкладывать?
    Стирбьорн
  5. igorserg Сегодня, 11:46
    Зачем китайцам отдавать нишу, где мы неплохо держим шишку?
    igorserg
  6. Stas157 Сегодня, 12:00
    Что такое китайцы сделали Чемезову, что РОСТЕХ так спешно сыплет предложениями о передаче критических технологий? И ПД-35 хотят китайцам отдать, и наш Ми-26т2(только ведь выпустили!!) похоронить!
    Stas157
Картина дня