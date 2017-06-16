13:38 16 июня

Пентагон направит в Афганистан еще 4 тысячи военных

Минобороны США увеличит численность своих войск в Афганистане, направив туда еще около 4 тысяч военнослужащих, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».



Ранее агентство сообщало, что президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия самостоятельно определять необходимую численность военного контингента, дислоцированного в Афганистане. Сейчас она составляет порядка 8,4 тыс. военнослужащих.


По данным военного источника агентства, об отправке в Афганистан дополнительных сил будет официально объявлено уже на следующей неделе. Подобный шаг направлен на то, чтобы «сдвинуть ситуацию в Афганистане с мертвой точки», пояснил собеседник.

Отмечается, что столь значительное увеличение американского военного контингента в другой стране станет первым для Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе текущего года.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Seyllou
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Комментарии 13

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 11:30
    усиливают охрану маковых плантаций? laughing
    Кот Всапогах
    1. sgazeev Сегодня, 11:32
      Цитата: Кот Всапогах
      усиливают охрану маковых плантаций? laughing

      Будут обкуренные в гробах.
      sgazeev
      1. Logall Сегодня, 11:41
        Пентагон направит в Афганистан еще 4 тысячи военных. 20 тысяч шприцов, 500 гробов. Виагры, дабы насиловать пленных арабов.
        К вторжению в Сирию готовятся.Хготовятся.
        Хамас им в "помощь" и РПГ под хвост.
        Logall
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:43
        Нарконтроль России , вам работы прибавиться..! И нашим пограничникам и таможенникам тоже..
        На майдане тонну наркоты использовали...И у нас хотят смуту устроить! Я бы долбанул плантации в Афгане авиацией , если Израилю можно, то почему нам нельзя чужую территорию освободить от маковых плантаций..?
        ОТДЕЛ
  2. Баракуда Сегодня, 11:35
    Еще 4-ре штуки бездельников , деваться не куда, таблицу Пифагора хоть знают. Плантации охранять, по договоренности постреливая, в основном по мирным. am
    Оставили бы Афган в покое. Сами вымрут. Может что -то из этого и получилось бы.
    Но я не аналитик в "отделе"..на 20-ть лет вперед тайну не расскрою, да и не знаю.
    Баракуда
  3. Ныробский Сегодня, 11:41
    Помню нас в С.Осетии тоже отправляли в помощь колхозам, то кукурузу убирать, то яблоки с картошкой собирать....Видимо знатный урожай мака в Афганистане уродился, раз рейеджеров отправляют. Местные декхане не справляются.
    Ныробский
    1. pjastolov Сегодня, 13:13
      Кто что убирает
      pjastolov
  4. Владимир 38 Сегодня, 11:43
    Может Пентагону стоит задуматься о том, что бы переехать в авган вместе с офисом? Поближе так сказать к дури..
    Владимир 38
    1. Masya Masya Сегодня, 11:51
      Цитата: Владимир 38
      Поближе так сказать к дури..

      судя по их заявлениям, их и так плющит и таращит ежедневно...
      Masya Masya
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
      Владимир 38 Сегодня, 11:43 Новый
      Может Пентагону стоит задуматься о том, что бы переехать в авган вместе с офисом? Поближе так сказать к дури..

      ... самое близкое - это поставить офис на наркотовом поле... вышел на крыльцо - и вся бухгалтерия видна... laughing
      a.s.zzz888
  5. Masya Masya Сегодня, 11:44
    очевидно, рекордный урожай мака...

    свободных рук не хватает...
    Masya Masya
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
    США увеличит численность своих войск в Афганистане, направив туда еще около 4 тысяч военнослужащих,

    ... посевы наркоты увеличены, требуются охранники и экспедиторы сопровождения груза laughing
    a.s.zzz888
  7. seregatara1969 Сегодня, 12:46
    вот талибы повеселятся
    seregatara1969
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