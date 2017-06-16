Пентагон направит в Афганистан еще 4 тысячи военных
Минобороны США увеличит численность своих войск в Афганистане, направив туда еще около 4 тысяч военнослужащих, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».
Ранее агентство сообщало, что президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия самостоятельно определять необходимую численность военного контингента, дислоцированного в Афганистане. Сейчас она составляет порядка 8,4 тыс. военнослужащих.
По данным военного источника агентства, об отправке в Афганистан дополнительных сил будет официально объявлено уже на следующей неделе. Подобный шаг направлен на то, чтобы «сдвинуть ситуацию в Афганистане с мертвой точки», пояснил собеседник.
Отмечается, что столь значительное увеличение американского военного контингента в другой стране станет первым для Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе текущего года.
Ранее агентство сообщало, что президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия самостоятельно определять необходимую численность военного контингента, дислоцированного в Афганистане. Сейчас она составляет порядка 8,4 тыс. военнослужащих.
По данным военного источника агентства, об отправке в Афганистан дополнительных сил будет официально объявлено уже на следующей неделе. Подобный шаг направлен на то, чтобы «сдвинуть ситуацию в Афганистане с мертвой точки», пояснил собеседник.
Отмечается, что столь значительное увеличение американского военного контингента в другой стране станет первым для Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе текущего года.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Seyllou
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