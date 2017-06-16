Главы Генштабов РФ и США договорились «не обсуждать публично» детали переговоров

Генерал Данфорд и генерал Герасимов поддерживают регулярные контакты по целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес. Они оба договорились не обсуждать детали этих переговоров публично,

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов договорились не разглашать детали проходивших между ними переговоров, передает РИА Новости сообщение представителя ОКНШ.Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что Данфорд обсуждает с Герасимовым вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в балтийском регионе во время проведения там военных маневров, запланированных на август и сентябрь текущего года.сказал представитель американской стороны, отвечая на вопрос агентства о содержании бесед между военачальниками.