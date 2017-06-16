13:39 16 июня

Главы Генштабов РФ и США договорились «не обсуждать публично» детали переговоров

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов договорились не разглашать детали проходивших между ними переговоров, передает РИА Новости сообщение представителя ОКНШ.



Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что Данфорд обсуждает с Герасимовым вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в балтийском регионе во время проведения там военных маневров, запланированных на август и сентябрь текущего года.


Генерал Данфорд и генерал Герасимов поддерживают регулярные контакты по целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес. Они оба договорились не обсуждать детали этих переговоров публично,
сказал представитель американской стороны, отвечая на вопрос агентства о содержании бесед между военачальниками.

Использованы фотографии: Михаил Метцель/ТАСС
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Комментарии 31

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 12:08
    КГБ против ЦРУ
    Рабинович_007
    1. Банный Сегодня, 12:12
      Цельный маршал едена кочерыжка))))
      Банный
    2. 210окв Сегодня, 12:15
      Жаль Моссад кинули в этом деле..
      Цитата: Рабинович_007
      КГБ против ЦРУ
      210окв
      1. хрыч Сегодня, 12:29
        Цитата: 210окв
        Жаль Моссад кинули в этом деле..

        Не все коту Масленица, ой тьфу, ма_ца laughing
        хрыч
        1. Shurik70 Сегодня, 12:52
          При чём тут Мосад?
          Это что, если я провел переговоры с соседкой на предмет (детали договорились на разглашать), то кинул Мосад?
          fool
          Shurik70
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:19
      Цитата: Рабинович_007
      КГБ против ЦРУ

      Россия против империализма мирового и т.д... Боятся ваши , того о чем упрашивают русских..! Ну мы молчим, пока.."Партнеры " все же..))) laughing
      ОТДЕЛ
    4. svp67 Сегодня, 12:32
      Цитата: Рабинович_007
      КГБ против ЦРУ

      Ну ж тогда ГРУ против РУМО
      svp67
    5. san4es Сегодня, 12:52
      Цитата: Рабинович_007
      КГБ против ЦРУ

      ... soldier Военные против политиков (US) wassat
      san4es
  2. хрыч Сегодня, 12:09
    Ну и правильно. Если честно, Америка заслуживает уважения однозначно. И наконец пришло время договариваться. Есть два сильных лидера. Такое было только один раз, когда говорили Сталин и Рузвельт, которые победив конкурентов (включая империю бриттов), создали ядерные и космические державы, жаль подозрительная смерть Рузвельта помешала мирному послевоенному устройству. Горбачев же и Рейган - были два комедианта (актер и механизатор), так толком и не разобравшись что происходит, выиграв гонку ракетно-ядерных вооружений Горби сдался, что и убило страну. Второй тоже толком не смог воспользоваться победой в инфовойне с мультиками СОИ и пр. Ибо сейчас мы просто разговариваем, да и вообще Крым наш.
    хрыч
    1. katalonec2014 Сегодня, 12:12
      Цитата: хрыч
      Ну и првильно.

      Главное чтоб не за спиной сирийцев,учитывая их мнение,а то как то не хорошо,шуршаться за их спинами.
      katalonec2014
      1. хрыч Сегодня, 12:21
        Цитата: katalonec2014
        Главное чтоб не за спиной сирийцев

        После того, что мы им сделали, пусть молчат в тряпку. Конечно Асад бы с удовольствием начал травить курдов дустом, растворять их в кислоте и пр. Понятно, что Сирии в том виде уже не будет, но и курды завоевали право на независимость. Пусть им помогут американцы, тем более мы связаны договоренностями с турками, зато турки нам перестали пакостить и мы взяли таки Алеппо. Кстати только сейчас переформатируют британские схемы (в Сирии больше французские) контроля над регионом, где суннитское коллабрационистское меньшинство помогало колонизаторам щемить шиитское большинство и курдов. Сейчас пришло время РФ и США сделать стабильным БВ.
        хрыч
        1. katalonec2014 Сегодня, 12:36
          Да,но курды,курдам тоже рознь,есть те что поддерживают Асада,а что касаемо право курдов на независимость то верно,но их аппетиты на территории просто феноменальные,куда кстати входят газовые и нефтяные поля.Территории на которые они претендуют,находятся в Сирии, Турции и Ираке,но это только часть проблемы,( предположим,только предположим ) они получили свою долю обитания,но они не имеют выхода к морю ( аппетиты растут во время еды ) они начнут " рубить " коридор к морю ( иначе КАК продавать тот же газ и нефть )...тогда их будут лупить ВСЕ.
          katalonec2014
          1. хрыч Сегодня, 12:45
            Цитата: katalonec2014
            они начнут " рубить " коридор к морю ( иначе КАК продавать тот же газ и нефть )

            А зачем Газпром и Лукойл? Труба на побережье будет, но не катарская, а наша (зачем мы воевали?). Потому и договоренности то тайные laughing Пророссийская Сирия тоже не будет обижена и трубный транзит и терминал, так еще на шельфе в 2013 году нашли суперместорождение. Володька не так прост (смотрим историю с месторождением Западная Курна) wassat
            хрыч
            1. Shurik70 Сегодня, 12:53
              Главы Генштабов РФ и США публично заявляют, что не будут заявлять публично
              laughing
              Цитата: хрыч
              Горбачев же и Рейган - были два комедианта .

              При Рейгане США добились впечатляющих успехов в экономике, и самого большого успеха в политике. Так что Рейган - один из весьма успешных президентов. Мультики про СОИ - Рейган подарил своей стране впечатляющую цель, которую его последователи не удержали.
              Shurik70
              1. хрыч Сегодня, 13:26
                Цитата: Shurik70
                Так что Рейган - один из весьма успешных президентов. Мультики про СОИ

                Говорят, что Рейган искренне верил в СОИ (недостаток научных познаний), зато был убедителен. Проблема то, что политбюрошные старцы не поверили нашим научным экспертам, что это чушь. Но у Америки было главное - Шаттл, как первый кирпичик СОИ (отчасти это недалекость партийцев-механизаторов оправдывает), правда кирпичик треснул. А так Рейган (актер), Клинтон (писячий злыдень), Буши (особенно младшенький алкаш) и конечно же Обам (говорящий примат) - все были говорящими головами Нового Мирового Порядка, которые действовали в ущерб США, как государству. При них производства перенесли в КНР, при них Детройт из трехмиллионного мегополиса превратился в трущебы с полумиллионным населением и пр.
                хрыч
      2. aleksfill Сегодня, 12:59
        Как раз таки за спиной Асада и совершается сговор.
        aleksfill
    2. 210окв Сегодня, 12:24
      Согласен..Достойны уважения..Только не термина-"партнеры"...Врага надо уважать..
      Цитата: хрыч
      Ну и правильно. Если честно, Америка заслуживает уважения однозначно. И наконец пришло время договариваться. Есть два сильных лидера. Такое было только один раз, когда говорили Сталин и Рузвельт, которые победив конкурентов (включая империю бриттов), создали ядерные и космические державы, жаль подозрительная смерть Рузвельта помешала мирному послевоенному устройству. Горбачев же и Рейган - были два комедианта (актер и механизатор), так толком и не разобравшись что происходит, выиграв гонку ракетно-ядерных вооружений Горби сдался, что и убило страну. Второй тоже толком не смог воспользоваться победой в инфовойне с мультиками СОИ и пр. Ибо сейчас мы просто разговариваем, да и вообще Крым наш.
      210окв
  3. razved Сегодня, 12:10
    американцы , наверное, опять, как случае переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств, допустят "утечки"...
    razved
  4. svp67 Сегодня, 12:10
    Главы Генштабов РФ и США договорились «не обсуждать публично» детали переговоров
    То есть НА СЛОВАХ. Опять, на те же грабли. Ну, Герасимов же УМНЕЙШИЙ мужик, а все еще верит в их честность... С западниками все должно быть закреплено на бумаге, ну философия жизненная у них такая, они очень легко отказываются от слов. Ну сколько можно им верить, а затем "локти кусать"
    svp67
    1. vch Сегодня, 12:31
      Да и то что на бумаге написано, они тоже не очень выполняют. Захотели выйти из договора по ПРО - взяли и вышли в одностороннем порядке.....
      vch
      1. svp67 Сегодня, 12:33
        Цитата: vch
        Да и то что на бумаге написано, они тоже не очень выполняют. Захотели выйти из договора по ПРО - взяли и вышли в одностороннем порядке.....

        Ну тут то хоть можно их "носом ткнуть", а слова "к делу не пришьешь". Пообещали НАТО на восток не расширять, а затем и не вспомнили, что обещали.
        svp67
        1. vch Сегодня, 12:35
          Вот и я о том же.....Ну они же "избранные" и хозяева своего слова - сами дали слово и сами забрали обратно......
          vch
  5. kirgiz58 Сегодня, 12:10
    Пентагон сольёт тут же, как только им станет это нужно, но подстраховались чтобы быть первыми на сливе(а кто первый тот "не врет" laughing )
    kirgiz58
  6. LÄRZ Сегодня, 12:15
    Ну наконец-то! Хоть у них хватило ума перекрыть весь этот "словесный понос". Хотя, судя по американским СМИ, всё равно будут скользкие публикации со ссылками на "наш источник в Пентагоне", "по неподтверждённым данным", "по мнению экспертов" и т. п.
    P.S. А Джозеф Данфорд ой рискует, общаясь с нашим Генштабом. Не долго и под "замес" у себя угодить, ой рискует!
    LÄRZ
    1. svp67 Сегодня, 12:25
      Цитата: LÄRZ
      А Джозеф Данфорд ой рискует, общаясь с нашим Генштабом. Не долго и под "замес" у себя угодить, ой рискует!

      Да не волнуйтесь Вы за него. Он в свою защиту, на слушаньях в Конгрессе всегда будет рад представить диктофонную запись разговора. У них, это уже стало традицией.
      svp67
      1. LÄRZ Сегодня, 12:36
        Цитата: svp67
        Он в свою защиту, на слушаньях в Конгрессе всегда будет рад представить диктофонную запись разговора.

        Элементарно, если захотеть и, чисто по-американски: Диктофонная запись? Грубая подделка русских хакеров/техников. А вот и заключения 185 "экспертных сообществ". А почему в разговоре вот в этом месте вы чихнули? Да это же явный канал передачи сверхсекретной гос. тайны! И это совершенно ясно абсолютно всем! Если им понадобится, этот генерал долго будет отмываться от того, что на него накидает американский мегавентилятор.
        LÄRZ
  7. Баракуда Сегодня, 12:27
    А уши Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Чжуси - Си Дзяньпина там часом не ростут ?
    Баракуда
  8. sgazeev Сегодня, 12:37
    Всё равно будут грязь лить
    sgazeev
  9. mojohed2012 Сегодня, 12:39
    Простите. А что обсуждать? Если в Сирии типа "ведем сотрудничество", а в Европе и с юга строим атакующий эшелон на РФ? Цель - полное уничтожение государственности славян, русских и народы РФ, как стержень славянства.
    mojohed2012
  10. Masya Masya Сегодня, 12:42
    да ладно... СNN, ссылаясь на анонимный источник, всё и расскажет...
    Masya Masya
  11. Старый26 Сегодня, 12:52
    Цитата: svp67
    То есть НА СЛОВАХ. Опять, на те же грабли. Ну, Герасимов же УМНЕЙШИЙ мужик, а все еще верит в их честность... С западниками все должно быть закреплено на бумаге, ну философия жизненная у них такая, они очень легко отказываются от слов. Ну сколько можно им верить, а затем "локти кусать"

    Камрад. Речь не идет о том, чтобы доверять словам. Вопрос стоит несколько в ином плане. Вот мы с вами ведем переговоры, обсуждаем определенные детали. и договориваемся пока детали другим не раскрывать. Вот и у них договоренность публично эти детали не обсуждать, чтобы не "кормить" троллей в образе СМИ. Только и всего.

    Цитата: vch
    Да и то что на бумаге написано, они тоже не очень выполняют. Захотели выйти из договора по ПРО - взяли и вышли в одностороннем порядке.....

    Не повторяйте глупостей, которые регулярно тиражируют наши СМИ. Все договоры по стратегическим вооружениям исполняются обеими сторонами. Разумеется бывают иногда действия на грани фола, порой бывают нарушения. Но все это рассматривается обеими сторонами "в тишине". А вот СМИ начинают порой раскручивать истерику. Что касается договора по ПРО. Американцы вышли из договора НА АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. В каждом договоре есть статья о выходе из договора, когда одной из сторон договор перестает быть выгодным. Для этого необходимо только за 6 месяцев сделать заявление другой стороне, обосновав причину вывода.
    Точно так же мы сейчас можем выйти из любого договора, к примеру по РСМД, или СНВ-3. Так что, и о нас можно будет говорить, что мы не выполняем договор на основании того, что мы из него вышли?

    Цитата: LÄRZ
    Ну наконец-то! Хоть у них хватило ума перекрыть весь этот "словесный понос". Хотя, судя по американским СМИ, всё равно будут скользкие публикации со ссылками на "наш источник в Пентагоне", "по неподтверждённым данным", "по мнению экспертов" и т. п.
    P.S. А Джозеф Данфорд ой рискует, общаясь с нашим Генштабом. Не долго и под "замес" у себя угодить, ой рискует!

    СМИ всегда будут искать "жаренные факты". Если не найдут, то выдумают. Делов то. И наши ничуть не лучше их. Порой такую пургу несут - уши вянут
    Что касается контактов. Вы всерьез считаете, что контакты такого уровня проходят без санкций сверху?
    Старый26
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