Главы Генштабов РФ и США договорились «не обсуждать публично» детали переговоров
Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов договорились не разглашать детали проходивших между ними переговоров, передает РИА Новости сообщение представителя ОКНШ.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что Данфорд обсуждает с Герасимовым вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в балтийском регионе во время проведения там военных маневров, запланированных на август и сентябрь текущего года.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что Данфорд обсуждает с Герасимовым вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в балтийском регионе во время проведения там военных маневров, запланированных на август и сентябрь текущего года.
Генерал Данфорд и генерал Герасимов поддерживают регулярные контакты по целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес. Они оба договорились не обсуждать детали этих переговоров публично,сказал представитель американской стороны, отвечая на вопрос агентства о содержании бесед между военачальниками.
Использованы фотографии: Михаил Метцель/ТАСС
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