Новые подробности акции "непримиримых": удар ножом в спину сотрудника "Росгвардии"
Продолжают проясняться некоторые подробности провокаций так называемой непримиримой оппозиции в ходе акций протеста 12 июня. Сегодня «Военное обозрение» публиковало новость о том, как была на самом деле задержана одна из «активисток» - сама пытавшаяся всеми силами спровоцировать сотрудников полиции на то, чтобы те её задержали перед объективом камеры. Теперь становится известно о том, что одними только «фотопровокациями» всё не ограничилось. Доходило и до применения в отношении стражей правопорядка холодного оружия.
Так, первый заместитель командующего Росгвардией Сергей Меликов сообщил журналистам о том, что один из обеспечивавших порядок сотрудников ведомства получил от «непримиримых» удар ножом в спину.
Интерфакс приводит заявление Сергея Меликова:
По словам Меликова, другой сотрудник Росгвардии (уже в Москве) получил отравление перцовым газом, распылённым из баллончика. Так охарактеризовал Сергей Меликов того человека, который осуществил нападение:
Ситуацией «непримиримые» пытались воспользоваться, осознавая то, что обычные граждане с детьми приходили на массовые мероприятия в центр Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов просто для того, чтобы отдохнуть и стать зрителями программы праздника. Это говорит об «ответственности» так называемой оппозиции.
Так, первый заместитель командующего Росгвардией Сергей Меликов сообщил журналистам о том, что один из обеспечивавших порядок сотрудников ведомства получил от «непримиримых» удар ножом в спину.
Интерфакс приводит заявление Сергея Меликова:
Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым.
По словам Меликова, другой сотрудник Росгвардии (уже в Москве) получил отравление перцовым газом, распылённым из баллончика. Так охарактеризовал Сергей Меликов того человека, который осуществил нападение:
Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени - провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан. Задержанные перед этим явно пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались.
Ситуацией «непримиримые» пытались воспользоваться, осознавая то, что обычные граждане с детьми приходили на массовые мероприятия в центр Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов просто для того, чтобы отдохнуть и стать зрителями программы праздника. Это говорит об «ответственности» так называемой оппозиции.
Использованы фотографии: Виталий Рагулин
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