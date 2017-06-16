Новые подробности акции "непримиримых": удар ножом в спину сотрудника "Росгвардии"

Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым.

Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени - провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан. Задержанные перед этим явно пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались.