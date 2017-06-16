13:38 16 июня

Новые подробности акции "непримиримых": удар ножом в спину сотрудника "Росгвардии"

Продолжают проясняться некоторые подробности провокаций так называемой непримиримой оппозиции в ходе акций протеста 12 июня. Сегодня «Военное обозрение» публиковало новость о том, как была на самом деле задержана одна из «активисток» - сама пытавшаяся всеми силами спровоцировать сотрудников полиции на то, чтобы те её задержали перед объективом камеры. Теперь становится известно о том, что одними только «фотопровокациями» всё не ограничилось. Доходило и до применения в отношении стражей правопорядка холодного оружия.
Так, первый заместитель командующего Росгвардией Сергей Меликов сообщил журналистам о том, что один из обеспечивавших порядок сотрудников ведомства получил от «непримиримых» удар ножом в спину.

Интерфакс приводит заявление Сергея Меликова:
Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым.



По словам Меликова, другой сотрудник Росгвардии (уже в Москве) получил отравление перцовым газом, распылённым из баллончика. Так охарактеризовал Сергей Меликов того человека, который осуществил нападение:
Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени - провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан. Задержанные перед этим явно пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались.


Новые подробности акции "непримиримых": удар ножом в спину сотрудника "Росгвардии"


Ситуацией «непримиримые» пытались воспользоваться, осознавая то, что обычные граждане с детьми приходили на массовые мероприятия в центр Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов просто для того, чтобы отдохнуть и стать зрителями программы праздника. Это говорит об «ответственности» так называемой оппозиции.

Использованы фотографии: Виталий Рагулин
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Комментарии 15

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  1. svp67 Сегодня, 12:52
    Под суд. За нарушение общественного порядка, за хулиганство, за покушение на жизнь работника правопорядка и еще денежный штраф возложить, за все что было разбито и повреждено. С КАЖДОГО. Пусть знают, что ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ.
    svp67
    1. Taran 75 Сегодня, 13:03
      Закон " О полиции " переделывать к едрене фени ..... и правозащитников всяких на .....
      Taran 75
    2. Венд Сегодня, 13:09
      Цитата: svp67
      Под суд. За нарушение общественного порядка, за хулиганство, за покушение на жизнь работника правопорядка и еще денежный штраф возложить, за все что было разбито и повреждено. С КАЖДОГО. Пусть знают, что ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ.

      За покушение на жизнь сотрудника правопорядка при исполнении служебных обязанностей.
      Венд
    3. Logall Сегодня, 13:10
      Это не опозиция, это гражданский терроризм. Забили, или не знали, как в 90е жилось. Когда каждый день в сводках убийства, похищения, разборки. Их на один день туда вернуть, слёзы ещё год литься будут.
      Думают романтика? Хе...с два!
      Пусть едут в хохляндию. Они не свободы, пограбить хотят. Сожать, сожать и ещё раз сожать.
      Не думал, что такое скажу. Но: Сталина на них нет!
      Logall
      1. Стирбьорн Сегодня, 13:20
        Цитата: Logall
        Не думал, что такое скажу. Но: Сталина на них нет!

        Сталина прежде всего на наше правительство нет! При нем молодежью занимались как раз, бузить некогда было
        Стирбьорн
      2. svp67 Сегодня, 13:22
        Цитата: Logall
        Забили, или не знали, как в 90е жилось.

        Да большинство из них "выпуска" нулевых...
        svp67
      3. woron333444 Сегодня, 13:23
        Они и не знают как в 90-жили, они в то время под стол пешком ходили. Вот на таких Навальный и К* делают ставки.
        woron333444
  2. Zibelew Сегодня, 12:58
    Это говорит об «ответственности» так называемой оппозиции.

    Уж эта оппозиция. Всего можно ожидать. Проблема в интернет-застрельщиках, кто лепит из подростков «героев» и далее по списку нигилистов, анархистов, марксистов, бомбистов, социалистов и прочих, кто
    «... и даже самою нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей»
    , Бесы, Достоевский.
    Zibelew
  3. Семёныч Сегодня, 13:05
    Видеофиксация есть, всех виновных наказать самым жестким образом. Участники противоправных действий должны быть поражены в правах.
    Семёныч
    1. рич Сегодня, 13:16
      И не только участников, но и в первую очередь организаторов
      рич
      1. oborzevatel Сегодня, 13:23
        Цитата: рич
        И не только участников, но и в первую очередь организаторов

        вместе с родственниками
        oborzevatel
  4. Masya Masya Сегодня, 13:06
    такими темпами, эти... am ... завтра за огнестрел возьмутся, всё к этому идет...
    Masya Masya
  5. vch Сегодня, 13:13
    А какие "одухотворенные", "интеллигентные" лица на фотографии! Так и хочется фэйсом об тейбл!!! am
    vch
  6. Воля Сегодня, 13:16
    Реально! Почему всех "недовольных" не направить на Украину, а всех за Россию - в Россию? Разделять мух и котлет предлагалось? Почему не реализовать?)
    Воля
  7. Стирбьорн Сегодня, 13:27
    Так в чем проблема - упакуйте Навального лет на 10, как Ходорковского... и все!!! такое ощущение, что власть сама ведет двойную игру. На той же Украине весь Майдан был сговором олигархов, с частью властной верхушки, а вовсе не мятежом местных нациков и любителей европейских кружевных трусов! Ибо потом, при куда худшей экономической ситуации, все попытки что-то подобное устроить, заканчивались полным пшиком - даже боевые гранаты кидали в толпу нацгвардов и результат все равно - полный ноль
    Стирбьорн
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