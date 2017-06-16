13:43 16 июня

Понтонёры Кантемировской дивизии ЗВО совместно с белорусскими коллегами в ходе учения навели переправу на Днепре

Военнослужащие понтонной роты 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с инженерными подразделениями Вооружённых сил Республики Беларусь в ходе тактико-специального учения отработали наведение переправы через Днепр, сообщает пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны РФ.

Понтонёры Кантемировской дивизии ЗВО совместно с белорусскими коллегами в ходе учения навели переправу на Днепре


В ходе отработки задач сначала между берегами было налажено паромное сообщение, а затем возведена мостовая переправа протяжённостью около 300 метров, по которой прошла колонна бронетехники. Также были отработаны вопросы оборудования, содержания мостовых переправ и наведения наплавных мостов.


Ранее из Московской области в Могилёвский район Беларуси были передислоцированы участники учения от российской стороны, представленные офицерами и солдатами Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Всего в учении задействовано около 500 военнослужащих, более 60 единиц военной и специальной техники.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 7

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  1. дядя Мурзик Сегодня, 12:56
    пусть ребята нарабатывают опят!на Украине много рек! lol
    дядя Мурзик
    1. рич Сегодня, 13:02
      редкий российский понтонер не сможет навести переправу через Днепр. hi
      рич
      1. хрыч Сегодня, 13:32
        Цитата: рич
        редкий российский понтонер не сможет навести переправу через Днепр.

        Кроме цитаты Гоголя про редкую птицу (кстати из "Страшной мести"), еще навеяло: "Не только каждый может смотреть в завтрашний день, мало кто может..." wassat
        хрыч
    2. Монос Сегодня, 13:02
      отработали наведение переправы через Днепр

      На ДНЕПРЕ!!! laughing Вы что же делаете-то? Поросёнок и вся Рада поди уже в "Борисполь" ломанулись. laughing laughing Бу-у-у...
      Монос
      1. хрыч Сегодня, 13:34
        Цитата: Монос
        Поросёнок и вся Рада поди уже в "Борисполь" ломанулись.

        А представьте десант ушкуйников, да в центре Киева belay
        хрыч
  2. katalonec2014 Сегодня, 12:56
    Кто знает,может доведётся и других местах Днепра наводить,а так какой ни какой а опыт с Днепром уже есть.
    katalonec2014
  3. svp67 Сегодня, 12:57
    Понтонёры Кантемировской дивизии ЗВО совместно с белорусскими коллегами в ходе учения навели переправу на Днепре
    Жду "откровений" от ГУР ВСУ о подготовке русской агрессии против Украины со стороны Белоруссии
    svp67
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