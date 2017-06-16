Понтонёры Кантемировской дивизии ЗВО совместно с белорусскими коллегами в ходе учения навели переправу на Днепре
Военнослужащие понтонной роты 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с инженерными подразделениями Вооружённых сил Республики Беларусь в ходе тактико-специального учения отработали наведение переправы через Днепр, сообщает пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны РФ.
В ходе отработки задач сначала между берегами было налажено паромное сообщение, а затем возведена мостовая переправа протяжённостью около 300 метров, по которой прошла колонна бронетехники. Также были отработаны вопросы оборудования, содержания мостовых переправ и наведения наплавных мостов.
Ранее из Московской области в Могилёвский район Беларуси были передислоцированы участники учения от российской стороны, представленные офицерами и солдатами Кантемировской танковой дивизии ЗВО.
Всего в учении задействовано около 500 военнослужащих, более 60 единиц военной и специальной техники.
В ходе отработки задач сначала между берегами было налажено паромное сообщение, а затем возведена мостовая переправа протяжённостью около 300 метров, по которой прошла колонна бронетехники. Также были отработаны вопросы оборудования, содержания мостовых переправ и наведения наплавных мостов.
Ранее из Московской области в Могилёвский район Беларуси были передислоцированы участники учения от российской стороны, представленные офицерами и солдатами Кантемировской танковой дивизии ЗВО.
Всего в учении задействовано около 500 военнослужащих, более 60 единиц военной и специальной техники.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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