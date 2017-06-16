13:43 16 июня

Глава СБУ: «пророссийская пропаганда» должна наказываться в уголовном порядке

Глава СБУ Василий Грицак призвал «полностью обезвредить вражескую пятую колонну» и ввести уголовную ответственность за «пророссийскую пропаганду» в украинских СМИ, передает РИА Новости .



В заявлении, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что Грицак предложил разработать «акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу» и дать в Уголовном кодексе Украины «адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны в СМИ».


При этом ведомство готово «принять участие в разработке новых регламентов».

Предлагаемы меры, по мнению главы СБУ, должны стать ответом «всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины».

Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.

Напомним, ранее в Верховную раду поступил законопроект, предусматривающий введение дополнительных языковых квот для средств массовой информации. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за «унижение украинского языка».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Genya Savilov
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Комментарии 14

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  1. svp67 Сегодня, 12:55
    Глава СБУ: «пророссийская пропаганда» должна наказываться в уголовном порядке
    Они дэ факто, переведут в дэ юре. Обычная "охота на ведьм". Благо у их кураторов из США в этом опыт БОЛЬШОЙ.
    svp67
    1. рич Сегодня, 13:00
      «пророссийская пропаганда» должна наказываться в уголовном порядке

      Доколе мы будем это терпеть? Не надоело?
      Рвать отношения с этой хунтой надо, заморозить торговые, экономические связи, отозвать послов и выйти наконец из гарантов позорного минского соглашения
      рич
      1. svp67 Сегодня, 13:01
        Цитата: рич
        Рвать отношения с этой хунтой надо, заморозить торговые, экономические связи, отозвать послов и выйти наконец из гарантов позорного минского соглашения

        До ОСЕНИ 2018 НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, во всяком случае, по нашей инициативе.
        svp67
    2. Тралл Сегодня, 13:01
      Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.

      Как это по-европейски smile
      Тралл
    3. katalonec2014 Сегодня, 13:04
      Цитата: svp67
      Обычная "охота на ведьм"

      У них ВСЁ что связано с Россией и есть пропаганда,будь то русский язык,книги,кинофильмы,песни и так далее,и так далее,и так далее...а вот как кричать в ПАСЕ,ООН о притеснении украинского языка,запрещении обучения на мове,так тут они впереди планеты всей,и совесть даже не ёкнет,что творят у себя в Неньке.
      katalonec2014
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:06
      svp67 Сегодня, 12:55 Новый
      Глава СБУ: «пророссийская пропаганда» должна наказываться в уголовном порядке Они дэ факто, переведут в дэ юре. Обычная "охота на ведьм". Благо у их кураторов из США в этом опыт БОЛЬШОЙ.

      ... это сколько же килограмм гадости вбили в головы своим свидомым ?!? ... последние, походу, радуются до икоты...
      a.s.zzz888
      1. svp67 Сегодня, 13:18
        Цитата: a.s.zzz888
        ... это сколько же килограмм гадости вбили в головы своим свидомым ?!? ... последние, походу, радуются до икоты...

        Так...ради интереса. Из личного опыта. Случай произошел вчера. Был, в одной компании, чисто как гость. Люди занимаются медицинским оборудованием и у них свои интересы и разговоры, я же чисто к знакомой зашел, а там маленький банкетик. Ну не это суть важно. Вдруг одна из женщин начинает разговаривать по телефону на какой то абракадабре, при чем я все отлично понимаю, так как это смесь украинского и русского. По окончанию разговора, я без всякой вежливости, поинтересовался у неё, где ж это так сейчас разговаривают? На что она ОЧЕНЬ ГОРДО заявила, что она с Украины, приехала совершить некие дела с нашей компанией и это она с домашними разговаривала. Я её спрашиваю, а чего ж на суржике, да еще и на таком диком, почему не по русски? Она ответила, что ЭТО УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК..... Я был в ШОКЕ. Пришлось ей дать маленький урок украинского языка, как и где надо ставить ударения, что июль по украински - липень, август - вересень, сахар - цукор, папа - тату и тд и т.п.... Вы понимаете, они ВРУТ ДАЖЕ СЕБЕ.
        svp67
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:36
          svp67
          Я был в ШОКЕ. Пришлось ей дать маленький урок украинского языка,

          good ... "Не пропадёт Ваш скорбный труд!" ... благодарность за подготовку будущего агента! love ... а если серьёзно, то ЧТО творится у них в мозгах - остаётся только догадываться, и готовить лекарства... пи.си. лекарства то же бывают разные - от пилюль до пилЮлей, короче вплоть до металлических "иголок"... lol
          a.s.zzz888
  2. alean245 Сегодня, 13:02
    Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.

    Бедный мой мозг. Он только что чуть не вывернулся наизнанку при попытке осознать и понять эту фразу Грицака.
    alean245
    1. Masya Masya Сегодня, 13:16
      Цитата: alean245
      Бедный мой мозг. Он только что чуть не вывернулся наизнанку при попытке осознать и понять эту фразу Грицака.

      Вы не один такой... love
      Умом уропов не понять, И шматом сала не измерить. Лавров сказал: "Д, Б.!" Ну, как теперь в это не верить?
      Masya Masya
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
    ... один одного краще... bully то куриная заДница войну хочет объявить, то свинополторак - пугает захватом России киева, то теперь это недоразумение... у них там очередь в отстой, или как? laughing
    a.s.zzz888
  4. Altona Сегодня, 13:06
    СБУ превратилось в гестапо, в политическую полицию и Европе я смотрю совсем наплевать. А где "пгавозащитники", "эмнести интернешнл" всякие? Это же у них под носом в Центре Европы, то есть в Цеевропе делается. Нацизм растет как грибы. Ай-яй-яй.
    Altona
  5. LÄRZ Сегодня, 13:07
    Предлагаемы меры, по мнению главы СБУ, должны стать ответом «всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины». Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.
    Для пана Грицака это сбыча всех мечт. fool wassat
    LÄRZ
  6. Altona Сегодня, 13:07
    Цитата: Тралл
    Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.

    Как это по-европейски

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    Мы как бы недавно совсем еще помним чем закончилась эпоха тотальных запретов, кроме одной генеральной сусловской линии. Украина идет верным путём к своему распаду.
    Altona
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