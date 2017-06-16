Глава СБУ: «пророссийская пропаганда» должна наказываться в уголовном порядке
Глава СБУ Василий Грицак призвал «полностью обезвредить вражескую пятую колонну» и ввести уголовную ответственность за «пророссийскую пропаганду» в украинских СМИ, передает РИА Новости .
В заявлении, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что Грицак предложил разработать «акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу» и дать в Уголовном кодексе Украины «адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны в СМИ».
При этом ведомство готово «принять участие в разработке новых регламентов».
Предлагаемы меры, по мнению главы СБУ, должны стать ответом «всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины».
Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.
Напомним, ранее в Верховную раду поступил законопроект, предусматривающий введение дополнительных языковых квот для средств массовой информации. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за «унижение украинского языка».
В заявлении, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что Грицак предложил разработать «акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу» и дать в Уголовном кодексе Украины «адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны в СМИ».
При этом ведомство готово «принять участие в разработке новых регламентов».
Предлагаемы меры, по мнению главы СБУ, должны стать ответом «всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины».
Грицак уверен, что запрет на альтернативную точку зрения «укрепит веру в свободу слова и демократию» среди украинских граждан.
Напомним, ранее в Верховную раду поступил законопроект, предусматривающий введение дополнительных языковых квот для средств массовой информации. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за «унижение украинского языка».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Genya Savilov
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