МО Украины из "внебюджета" выделит дополнительные средства на обслуживание арсеналов

На разминирование территории после чрезвычайной ситуации на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее выделено 9 млн грн. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов. В войсках проводятся профилактические мероприятия на ужесточение пропускного противопожарного режима воинских частей, арсеналов и складов горюче-смазочных материалов.

Официальный представитель министерства обороны Украины Максим Праута заявил о том, что главное военное ведомство страны намерено выделить дополнительные средства на обслуживание военных складов и арсеналов. Часть средств будет направлена на разминирование территории в районе арсенала Балаклеи. Кстати, именно балаклейский случай и послужил поводом для того, чтобы украинское Минобороны решило пойти на выделение дополнительных сумм. УНИАН приводит заявление Праута:Отмечено, что 200 млн гривен ведомство изыщет из неких внебюджетных источников. О том, какие это именно финансовые источники, представитель министерства обороны не сообщает.По словам официального представителя МО Украины, 77 пожарных патрулей ведут мониторинг состояния лесных массивов, прилегающих к военным объектам в стране.Ранее "ВО" публиковало материал о том, как один из жителей Харьковской области нашёл на поле неразорвавшийся боеприпас неподалёку от арсенала Балаклеи и а на своём собственном дворе решил снаряд распилить. Прогремел взрыв, нанесший тяжкие повреждения.