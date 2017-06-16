13:43 16 июня

МО Украины из "внебюджета" выделит дополнительные средства на обслуживание арсеналов

Официальный представитель министерства обороны Украины Максим Праута заявил о том, что главное военное ведомство страны намерено выделить дополнительные средства на обслуживание военных складов и арсеналов. Часть средств будет направлена на разминирование территории в районе арсенала Балаклеи. Кстати, именно балаклейский случай и послужил поводом для того, чтобы украинское Минобороны решило пойти на выделение дополнительных сумм.

МО Украины из "внебюджета" выделит дополнительные средства на обслуживание арсеналов


УНИАН приводит заявление Праута:
На разминирование территории после чрезвычайной ситуации на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее выделено 9 млн грн. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов. В войсках проводятся профилактические мероприятия на ужесточение пропускного противопожарного режима воинских частей, арсеналов и складов горюче-смазочных материалов.



Отмечено, что 200 млн гривен ведомство изыщет из неких внебюджетных источников. О том, какие это именно финансовые источники, представитель министерства обороны не сообщает.

По словам официального представителя МО Украины, 77 пожарных патрулей ведут мониторинг состояния лесных массивов, прилегающих к военным объектам в стране.

Ранее "ВО" публиковало материал о том, как один из жителей Харьковской области нашёл на поле неразорвавшийся боеприпас неподалёку от арсенала Балаклеи и а на своём собственном дворе решил снаряд распилить. Прогремел взрыв, нанесший тяжкие повреждения.


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Комментарии 9

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  1. Баракуда Сегодня, 13:04
    А что ? Там есть еще что спионерить ?
    У меня и галстук бордовый есть ( подарок девушки из ГДР ) , миноискатель . Можно приступать ?
    Баракуда
    1. svp67 Сегодня, 13:05
      Цитата: Баракуда
      А что ? Там есть еще что спионерить ?

      Да... 150 000 000 ДОЛЛАРОВ США, из тех же США...
      svp67
  2. Монос Сегодня, 13:04
    Отмечено, что 200 млн гривен ведомство изыщет из неких внебюджетных источников.

    СМС-ками собирать будут?
    Монос
    1. svp67 Сегодня, 13:06
      Цитата: Монос
      СМС-ками собирать будут?

      США подкинут... Порошенко, вроде на следующей недели на поклон к Трампу едет, так что будет просить...
      svp67
      1. Баракуда Сегодня, 13:13
        Или раком стоять . Но Трамп вроде по бабам. winked Ух за пошлость простите, не удержался.
        Баракуда
        1. svp67 Сегодня, 13:25
          Цитата: Баракуда
          Ух за пошлость простите, не удержался.

          Да чего уж там. Думаю Петро Алексеевич еще м сам не решил этот вопрос для себя...
          svp67
  3. katalonec2014 Сегодня, 13:14
    Реконструкция таких объектов просто необходима,так как подавляющая часть боеприпасов складировалась просто под открытым небом,что угрожало местному населению проживающему по всей округе,другое дело что средств для серьёзного переоснащения явно недостаточно,а с учётом невиданного воровства,этих денег едва хватит на новые пожарные вёдра.Но опять же назревает вопрос,чем они их собираются пополнять?
    katalonec2014
  4. LÄRZ Сегодня, 13:14
    200 млн. МО Украины... Маловато для хорошего "распила", но "с худой козы- хоть шерсти клок".
    один из жителей Харьковской области нашёл на поле неразорвавшийся боеприпас неподалёку от арсенала Балаклеи и а на своём собственном дворе решил снаряд распилить. Прогремел взрыв
    Вот и саперов из местных можно по дешёвке привлечь.
    LÄRZ
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:15
    ... а на ловлю дронов сколько выделено "гривенЬ"? wassat ... с него же сбросили боНбу на их склады! laughing bully
    a.s.zzz888
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