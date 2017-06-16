Школу в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном вечере
Из Латвии приходят сообщения об очередном мракобесии (иное слово подобрать сложно) так называемого Центра государственного языка (ЦГЯ). Местная газета Kurzemes Vards сообщает о том, что представители упомянутого Центра приняли решение оштрафовать директора одной из школ города Лиепая.
Протокол в отношении директора образовательной организации был составлен на основании того, что он «не обеспечил перевод на государственный язык выпускных мероприятий для учащихся 9-х классов».
Учащиеся школы и педагогический состав сообщают, что сначала директор произносил (как требует Центр государственного языка) приветственную речь на латышском языке. Далее стали использовать русский язык, так как не все учащиеся понимали латышский. При этом на мероприятии по состоянию здоровья не смогла присутствовать заместитель директора, которая и должна была (на основании, опять же, требований ЦГЯ) переводить с русского на латышский язык всё, что говорилось на церемонии. В Лиепае высказывают недоумение по поводу того, зачем вообще нужно было переводить с русского на латышский или наоборот, так как никому перевод на латышский не требовался, плюс - ведение церемонии выпускного бала на латышском приводило к тому, что далеко не все понимали, о чём идёт речь.
В итоге ЦГЯ нашёл главного нарушителя законодательства Латвии. И им в данном случае оказался директор, который теперь должен заплатить штраф и в дальнейшем проводить мероприятия исключительно на латышском – при необходимости с переводом на русский язык.
Напомним, что в «демократической» Латвии действует "демократический" закон, на основании которого любое общественное мероприятие должно проходить исключительно на латышском языке, даже если его участники латышского языка не понимают. Ранее по этому закону ЦГЯ штрафовал мэра Риги Нила Ушакова.
Протокол в отношении директора образовательной организации был составлен на основании того, что он «не обеспечил перевод на государственный язык выпускных мероприятий для учащихся 9-х классов».
Учащиеся школы и педагогический состав сообщают, что сначала директор произносил (как требует Центр государственного языка) приветственную речь на латышском языке. Далее стали использовать русский язык, так как не все учащиеся понимали латышский. При этом на мероприятии по состоянию здоровья не смогла присутствовать заместитель директора, которая и должна была (на основании, опять же, требований ЦГЯ) переводить с русского на латышский язык всё, что говорилось на церемонии. В Лиепае высказывают недоумение по поводу того, зачем вообще нужно было переводить с русского на латышский или наоборот, так как никому перевод на латышский не требовался, плюс - ведение церемонии выпускного бала на латышском приводило к тому, что далеко не все понимали, о чём идёт речь.
В итоге ЦГЯ нашёл главного нарушителя законодательства Латвии. И им в данном случае оказался директор, который теперь должен заплатить штраф и в дальнейшем проводить мероприятия исключительно на латышском – при необходимости с переводом на русский язык.
Напомним, что в «демократической» Латвии действует "демократический" закон, на основании которого любое общественное мероприятие должно проходить исключительно на латышском языке, даже если его участники латышского языка не понимают. Ранее по этому закону ЦГЯ штрафовал мэра Риги Нила Ушакова.
Использованы фотографии: http://www.12vsk.lv
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