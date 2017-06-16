13:42 16 июня

Школу в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном вечере

Из Латвии приходят сообщения об очередном мракобесии (иное слово подобрать сложно) так называемого Центра государственного языка (ЦГЯ). Местная газета Kurzemes Vards сообщает о том, что представители упомянутого Центра приняли решение оштрафовать директора одной из школ города Лиепая.

Протокол в отношении директора образовательной организации был составлен на основании того, что он «не обеспечил перевод на государственный язык выпускных мероприятий для учащихся 9-х классов».

Школу в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном вечере



Учащиеся школы и педагогический состав сообщают, что сначала директор произносил (как требует Центр государственного языка) приветственную речь на латышском языке. Далее стали использовать русский язык, так как не все учащиеся понимали латышский. При этом на мероприятии по состоянию здоровья не смогла присутствовать заместитель директора, которая и должна была (на основании, опять же, требований ЦГЯ) переводить с русского на латышский язык всё, что говорилось на церемонии. В Лиепае высказывают недоумение по поводу того, зачем вообще нужно было переводить с русского на латышский или наоборот, так как никому перевод на латышский не требовался, плюс - ведение церемонии выпускного бала на латышском приводило к тому, что далеко не все понимали, о чём идёт речь.

В итоге ЦГЯ нашёл главного нарушителя законодательства Латвии. И им в данном случае оказался директор, который теперь должен заплатить штраф и в дальнейшем проводить мероприятия исключительно на латышском – при необходимости с переводом на русский язык.

Напомним, что в «демократической» Латвии действует "демократический" закон, на основании которого любое общественное мероприятие должно проходить исключительно на латышском языке, даже если его участники латышского языка не понимают. Ранее по этому закону ЦГЯ штрафовал мэра Риги Нила Ушакова.

Использованы фотографии: http://www.12vsk.lv
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:25
    и в дальнейшем проводить мероприятия исключительно на латышском – при необходимости с переводом на русский язык.

    ... а что тут комментировать... топором сделанные в хвойном лесу... angry
    a.s.zzz888
  2. Копчёный Сегодня, 13:29
    Закон есть, неважно нравится или нет, но он есть, его нарушили. Мракобесие где?
    Копчёный
    1. Володин Сегодня, 13:32
      Цитата: Копчёный
      Мракобесие где?

      А запрет говорить на родном языке - это что? Ах, да... забыл... это же демократия...
      Володин
      1. Копчёный Сегодня, 13:34
        Как я понял из новости, никто не запрещает говорить или думать на родном языке вне официальных мероприятий. Тут поле для юристов, если им интересно это, как стыкуются латвийские законы и права человека.
        Копчёный
        1. Володин Сегодня, 13:39
          Цитата: Копчёный
          Как я понял из новости, никто не запрещает говорить или думать на родном языке вне официальных мероприятий. Тут поле для юристов, если им интересно это, как стыкуются латвийские законы и права человека.


          Ну что ж, будем ждать мнения юристов и того, когда в Латвии запретят ещё и думать на русском языке. Мнение обычных русских жителей Латвии нас волновать не должно. Я так Вас понял.
          Володин
      2. ADmA_RUS Сегодня, 13:37
        Не нравится? Уезжай. Не кто насильно в стране не держит.
        ADmA_RUS
    2. Банный Сегодня, 13:37
      Вообще не пойму в чем возмущения живешь в Латвии учишься молодой и не знать госязыка? Если считаешь что тебе язык не нужен отказывайся от гражданства и езжай туда где все говорят на русском,а то переодически вопят о том что зажимают бедолаг фашисты а сами живут и в РФ их не загонишь))))
      Банный
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:41
      Копчёный Сегодня, 13:29 Новый
      Закон есть, неважно нравится или нет, но он есть, его нарушили. Мракобесие где?

      В ЗАКОНЕ
      a.s.zzz888
  3. ИмПерц Сегодня, 13:29
    Из этой же серии:
    "... Власти Латвии празднуют триумф теннисистки Алены Остапенко, выигравшей Ролан Гаррос. Ее принял президент, в правительстве призвали дать ей высший орден республики, а Центр госязыка даже решил наконец узаконить имя Алена.
    Газете ВЗГЛЯД мама Алены и ее тренер Елена Яковлева заявила, что русский родной язык чемпионки. В четверг президент Латвии Раймонд Вейонис в своем замке принял теннисистку Алену Остапенко, которая в выходные победила на открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Как сообщил портал Mixnews. lv, в президентский замок также была приглашена мама 20-летней чемпионки и одновременно ее тренер Елена Яковлева...".
    Дeмбелизм.
    ИмПерц
    1. ser-pov Сегодня, 13:33
      [/quote]Дeмбелизм[quote]

      Сказочный..
      ser-pov
  4. Altona Сегодня, 13:41
    Цитата: ИмПерц
    Дeмбелизм.

    ---------------------
    Странное использование жаргонизма "дембель", произошедшего от слова "демобилизация". Хотя "мобилизация"-это срочный призыв в военное время, вернее после объявления военного положения в стране.
    Altona
Картина дня