16:35 16 июня

Новобранцы спецназа ЮВО совершают первые прыжки с парашютными системами "Арбалет-2"

Более 300 военнослужащих по призыву соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, совершают первые прыжки с современными парашютными системами «Арбалет-2» из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Перед выполнением прыжков разведчики прошли курс воздушно-десантной подготовки на земле и воздушно-десантном комплексе, в ходе которого приобрели навыки укладки парашютов, а также выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки.

Новобранцы спецназа ЮВО совершают первые прыжки с парашютными системами "Арбалет-2"



На воздушно-десантном комплексе с военнослужащими проведены тренировки по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения для десантирования личного состава в полной экипировке.

В рамках боевой подготовки за год службы каждый военнослужащий совершит более 15 дневных и ночных прыжков с высот от 600 до 800 метров на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.



Кроме того, в ходе выполнения задач спецназовцам предстоит после приземления выдвинуться в указанный район, отработать вопросы маскировки, совершить скрытное передвижения к месту сбора, а также уничтожить условного противника с применением стрелкового оружия и средств имитации.



Справочно:

Парашютная система «Арбалет-2» оптимально подходит для решения стоящих перед спецназом задач, состоит на вооружении специальных и разведывательных подразделений ВДВ и предназначена для десантирования с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.

Главной отличительной особенностью системы является то, что она позволяет справиться с управлением, привести купол в заданную ограниченную площадку приземления, обеспечить безопасное приземление на парашюте и приступить к выполнению задач.

«Арбалет-2» обеспечивает безопасное выполнение прыжков при полетной массе парашютиста со спецснаряжением до 150 кг в диапазоне температур воздуха у земли от — 35 до + 35 градусов по Цельсию, на скорости полета воздушного судна в момент десантирования до 350 км/ч. В конструкцию входят основная и запасная парашютные системы с планирующими идентичными 9-секционными куполами, которые размещаются в одном наспинном ранце и имеют общую подвесную систему.

Конструкция подвесной системы позволяет размещать на ней дополнительное снаряжение (груз) массой до 50 кг в отдельном грузовом контейнере с автономной парашютной системой УГКПС-50.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 10

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 13:58
    транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор»

    ничего себе
    Рабинович_007
  2. iliitchitch Сегодня, 14:01
    Эх , где мои 18 лет ... Завидую пацанятам , честное слово . Ещё бы они в армии служить не хотели . Шойгу хорош .
    iliitchitch
    1. рич Сегодня, 14:19
      Интересно, а на «Арбалетах» тоже с ППК-У прыгают?
      рич
      1. 32363 Сегодня, 14:26
        Цитата: рич
        Интересно, а на «Арбалетах» тоже с ППК-У прыгают?

        тоже интересно, хотя при выполнении боевой задачи он ненужен, раскрылся на минималке и ищи место для приземления.
        32363
        1. рич Сегодня, 14:40
          тоже интересно, хотя при выполнении боевой задачи он ненужен, раскрылся на минималке и ищи место для приземления.

          ????? belay
          А высоту раскрывания что регулирует? Тут или ППКУ-ад, или КАП-3 hi
          рич
          1. 32363 Сегодня, 14:49
            Цитата: рич
            тоже интересно, хотя при выполнении боевой задачи он ненужен, раскрылся на минималке и ищи место для приземления.

            ????? belay
            А высоту раскрывания что регулирует? Тут или ППКУ-ад, или КАП-3 hi

            прибор то всего навсего страxует, если сознание потерял или ещё чего
            32363
            1. рич Сегодня, 14:51
              наверно отправляет СМСку на сотовый - Не забудьте открыть парашют laughing
              рич
  3. APASUS Сегодня, 14:32
    Была возможность прыгнуть в армии с парашютом ,но вот желания не было почему то.Высоты не боюсь ,а прыгнуть с парашютом не хочу и сейчас
    APASUS
  4. Русфанер Сегодня, 14:42
    Отличный парашют! У меня на нём 300+. Допускает самую хамскую укладку, не уходит "в свал", даже, если стропы управления до коленок дотянуть (правда "вертикалка" будет "дикая"). На нём можно спокойно в мат "точнистов" (6 м) приходить. Вешчь!!!
    Русфанер
    1. 32363 Сегодня, 14:55
      приветствую, а чем он от крыла отличаеться? занимался когдато в целиноградском ДОСААФ , какраз ПО-16 проходил испытания
      32363
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