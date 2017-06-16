Украинский премьер: реинтеграция территорий Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе,

Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе. Вы все знаете о тех событиях, которые развивались на Балканах. Мы создали совместную группу, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране,