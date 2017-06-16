Украинский премьер: реинтеграция территорий Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что при разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса необходимо использовать опыт Хорватии, передает РИА Новости .
По словам Гройсмана, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство «должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине».
Он сообщил, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в Раду.
Ранее Петр Порошенко выступил против отмены «режима АТО» до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий ВСУ.
Напомним, в прошлом году премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство страны готово оказать помощь Киеву в реинтеграции Донбасса.
По словам Гройсмана, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство «должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине».
В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе,сказал премьер.
Он сообщил, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в Раду.
Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе. Вы все знаете о тех событиях, которые развивались на Балканах. Мы создали совместную группу, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране,сказал Гройсман.
Ранее Петр Порошенко выступил против отмены «режима АТО» до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий ВСУ.
Напомним, в прошлом году премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство страны готово оказать помощь Киеву в реинтеграции Донбасса.
Использованы фотографии: Reuters
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