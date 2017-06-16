16:28 16 июня

Украинский премьер: реинтеграция территорий Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что при разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса необходимо использовать опыт Хорватии, передает РИА Новости .



По словам Гройсмана, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство «должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине».


В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе,
сказал премьер.

Он сообщил, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в Раду.

Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе. Вы все знаете о тех событиях, которые развивались на Балканах. Мы создали совместную группу, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране,
сказал Гройсман.

Ранее Петр Порошенко выступил против отмены «режима АТО» до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий ВСУ.

Напомним, в прошлом году премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство страны готово оказать помощь Киеву в реинтеграции Донбасса.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 28

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  1. Ken71 Сегодня, 13:50
    Насколько я помню войну развязали хорваты
    Ken71
    1. cniza Сегодня, 13:53
      Напомним, в прошлом году премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство страны готово оказать помощь Киеву в реинтеграции Донбасса.


      Их тут ещё не хватало , без вас разберутся.
      cniza
      1. рич Сегодня, 14:20
        Украинский премьер: реинтеграция территорий Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

        А может по косовскому? И россиян и ДДНР это больше бы устроило
        рич
        1. Geisenberg Сегодня, 14:24
          Цитата: рич
          Украинский премьер: реинтеграция территорий Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

          А может по косовскому? И россиян и ДДНР это больше бы устроило


          Косовский сценарий это когда людоеды к власти приходят. )) Утроил бы больше Крымский, но в этом случае с модификацией когда Киев освобождают от фашистов.
          Geisenberg
        2. антивирус Сегодня, 14:35
          по сингапурскому сценарию будет--- всех содить и новых со стороны -в руководство
          антивирус
        3. антивирус Сегодня, 14:39
          косовобыла малая часть Сербии
          половина Окраины мало будет для ЛДНР
          антивирус
        4. pjastolov Сегодня, 14:58
          Вот как надо делить
          pjastolov
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:27
        Цитата: cniza
        Их тут ещё не хватало , без вас разберутся.

        Стервятники собираются на ? Рановато , только если в её роли 404-ая выступит .
        bouncyhunter
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:45
          Вообще странные все эти заявления хунты в Киеве! Там мы гумконвой очередной отправили ..
          В Донбассе уже давно сформированы органы власти и вам свидомым Донбасс не видать,а тем более Крым! soldier Если сунетесь, котел будет киевский!
          ОТДЕЛ
          1. cniza Сегодня, 15:46
            Цитата: bouncyhunter
            Стервятники собираются на ? Рановато , только если в её роли 404-ая выступит .


            Не то поле они выбрали , не получится...
            cniza
  2. kefan Сегодня, 13:52
    Надеюсь руководство России этого т.н. "сценария" не допустит, хотя...
    kefan
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:53
    Самым кровавым инцидентом стала атака 265-й роты спецназа на колонну беженцев в селе Нови-Варош 2 мая 1995 года. Гражданских сербов расстреливали с дистанции 50 метров, а затем навели удар артиллерии.
    Нужно отметить, что в Западной Славонии располагались миротворческие батальоны ООН. Однако они беспрепятственно пропустили наступавшие подразделения ВС Хорватии и спецназа МВД. Уцелевший при обстрелах колонн беженцев гражданский полицейский из сил ООН швед Ханс Андерс Ярвестам позднее вспоминал: «По дороге к Новске видели ужасные сцены, самое маленькое — 50 трупов вдоль пути. Были это и сербские военные, и гражданские. Многие дома были уничтожены»


    http://geo-politica.info/chto-zhdyot-donbass-esli
    -ukraina-povtorit-khorvatskiy-stsenariy.html
    Тот же ЛЕХА
    1. cniza Сегодня, 13:59
      Хотеть хохлам не вредно и кто им такое позволит - мрийщики.
      cniza
      1. тол100в Сегодня, 14:07
        Цитата: cniza
        Хотеть хохлам не вредно

        Настало для них время, что и хотеть уже вредно! И вместо реинтеграции у них впереди , особенно у "верхушки", маячит гроболизация, вызванная различными внешними воздействиями!
        тол100в
  4. Комментарий был удален.
    1. Rokossovsky Сегодня, 13:57
      В Хорватии другая ситуация была. Они мирных жителей не бомбили

      Дооооо! Конечно! fool
      Rokossovsky
      1. Logall Сегодня, 14:04
        Извините, была неверная информация.
        Спутал с Черногорией.
        Logall
        1. Rokossovsky Сегодня, 14:28
          Цитата: Logall
          Извините, была неверная информация.
          Спутал с Черногорией.

          Да и вы не серчайте за такой резкий смайл,товарищ поэт!
          Приятно,когда люди признают ошибки! good drinks
          P.S. Вот только причём тут Черногория? request
          Rokossovsky
          1. антивирус Сегодня, 14:37
            она рядом с Вьетнамом
            антивирус
  5. bistrov. Сегодня, 14:05
    Надо полагать,что "реинтеграция Донбасса в украину",-это внезапно и вероломно всей военноукросилой попытаться раздавить ЛДНР.
    bistrov.
    1. iliitchitch Сегодня, 14:28
      Цитата: bistrov.
      Надо полагать,что "реинтеграция Донбасса в украину",-это внезапно и вероломно всей военноукросилой попытаться раздавить ЛДНР.


      А в Кремле в это время все спят ... Да нет , конечно . Галстукожуй тоже сильно думал в 2008-м . Представляю , если б он сейчас так борзанул ... Времена изменились . Хорватия какая-то . наполеонов , что инсектов на помойке развелось . Вам чего , грядки прорядить там трэба , что ли ? Ну , сунься .
      iliitchitch
  6. LÄRZ Сегодня, 14:11
    Он сообщил, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в Раду.
    п.1 предполагаемого законопроекта:"Выпросить-вымолить деньги у США на всю эту байду." п.2 "После получения денег по+фиг эти хорваты и сомалийцы (для солидности проекта и этих можно привлечь). Дружно начинаем распил полученного!"
    LÄRZ
    1. леонидыч Сегодня, 14:27
      Вот это точно подмечено. Бабло выпросят, раздербанят, совершат пару вылазок численностью до рты пошумят постреляют и на том всё закончиться Это положение дел в Донбассе и на всей Украине продлится ещё не один год Так что все эти законы только для того чтобы хозяева дали денег.
      леонидыч
  7. hohol95 Сегодня, 14:19
    "ВО 2013 год "Операция «Буря». Уничтожение Республики Сербская Краина."
    Они хотят повторить ЭТОТ ХОРВАТСКИЙ подход к решению "ПРОБЛЕМ".
    hohol95
  8. roskot Сегодня, 14:20
    И Хорватия готова руки погреть на реинтеграции. Но ДОНБАСС сказал, что реинтеграция будет только на условиях если Куев войдет в состав Донбасса.
    roskot
  9. APASUS Сегодня, 14:29
    Ну сказочники, просто Толкин со своими Властелинами колец отдыхает!Мир в Хорватии настал ,а проблемы до сих пор полно
    После войны напряжённость в отношениях между сербами и хорватами начала снижаться. Это стало возможным благодаря возвращению беженцев, а также ввиду того, что партия сербов в Хорватии «Независимая демократическая сербская партия» получила места в правительстве Хорватии. Однако, несмотря на это, проблемы в межнациональных отношениях в Хорватии остаются. Сербы в Хорватии часто подвергаются социальной дискриминации. Несмотря на то, что в Хорватии ведётся работа по снижению дискриминации в отношении сербов, реальное положение вещей остаётся на прежнем уровне. Главной проблемой является возвращение сербских беженцев, покинувших страну во время войны в 90-х годах
    После ликвидации Сербской Краины было создано правительство РСК в изгнании. Деятельность правительства, расположенного в Белграде, возобновилась в 2005 году. Премьер-министром правительства, в которое вошли 6 министров, стал Милорад Буха. Члены правительства в изгнании заявили, что они намерены добиваться создания плана на основе «Z-4», и их конечной целью было объявлено добиться для сербов «больше, чем автономии, но меньше, чем независимости в Хорватии»

    Почему тогда есть правительство в изгнании? Или что в Раду дадут избраться представителям Луганска и Донецка?
    Если кто не понял то все идет по Косовскому сценарию,где будут резать и жечь и мировое сообщество будет бодро кивать головой "ОДОБРЯМС"
    APASUS
  10. Altona Сегодня, 14:44
    Ранее Петр Порошенко выступил против отмены «режима АТО» до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий ВСУ.
    ---------------------
    А вот "правовой режим" действий ВСУ-это вообще такая песня. Получается, что ВСУ три полных года воюют с народом Донбасса вообще вне правового поля. То есть Порошенко действует как петлюровский атаман. И ничего так, все нормально.
    Altona
  11. Русфанер Сегодня, 14:44
    "А ху-ху, не хо-хо?!" (с)
    Русфанер
  12. Горный стрелок Сегодня, 14:51
    Гы! Это они разгром Сербской краины имеют ввиду? Так там был анклав, и армия этой краины сопли жевала, прозевав массированное наступление.Главный вопрос - как укроп собирается "брать под контроль границу"? wassat
    Горный стрелок
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