16:27 16 июня

У правительства Украины не хватает средств для завершения проекта «Европейский вал»

Строительство фортификационных сооружений и установка охранных систем на российско-украинской границе, которые еще в 2014 году в рамках проекта «Стена» (затем «Европейский вал») начало правительство Арсения Яценюка, выполнено только на 14% и испытывает трудности с финансированием, передает ТАСС сообщение замминистра внутренних дел Украины Вадима Трояна.

У правительства Украины не хватает средств для завершения проекта «Европейский вал»


Обустройство границы закончено всего на 14%. Для реализации проекта не хватает средств,
сказал Троян.


По его словам, «до окончательного завершения работ еще необходимо обустроить 2 тыс. км границы». В 2017 году на эти цели выделено 50 млн. гривен (менее $2 млн.) из запланированных 200 млн. гривен ($7,7 млн.).

Замминистра подчеркнул также, что Украине «необходимо полностью завершить обустройство границы с Молдавией, особенно на приднестровском участке».

В рамках проекта, стартовавшего в 2014 году, на границе должны были построить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки, а также смонтировать современную сигнализацию. На эти цели до 2018 года планировалось направить из бюджета 4 млрд. грн. (около $ 160 млн.).

Использованы фотографии: Константин Чергинский/ТАСС
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Комментарии 43

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  1. bogart047 Сегодня, 14:05
    используйте дерьмо...
    bogart047
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:07
      Шоколад порошенко))
      Цитата: bogart047
      используйте дерьмо.
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:12
        Зачем им этот вал уже нужен..? Безвиз с ЕС , есть куда бежать и вывозить..А простых украинцев Россия всегда примет и приютит! А черти пусть бегут унитазы чистить в ЕС..
        ОТДЕЛ
        1. антивирус Сегодня, 14:43
          очень жаль, что денег мало.
          с двух сторон границы уже присмотрели , что утащить на огороды. Видимо на всех не хватит
          антивирус
          1. просто экспл Сегодня, 14:55
            ну на счет двух сторон хз , так реально тащить там ничего , ибо чисто ров
            просто экспл
          2. Чёрный Сегодня, 16:10
            Остальные бабосы ушли Сеньке на зарплату. Зря что ли он проволку плоскогубцами крутил laughing .....давайте полудурки, не останавливайтечь, попросите ещё кредит и назначте следующего прораба...предлагаю кандидатуру самого Порося wassat
            Чёрный
        2. svp67 Сегодня, 15:15
          Цитата: ОТДЕЛ
          .А простых украинцев Россия всегда примет и приютит!

          Прочитайте новость, там разговор, в частности идет об устройстве границы между Украиной и Приднестровской Молдавской Республикой. Они ДУШАТ ПМР!!! А там только мирных 250 000 с российскими паспортами, не говоря уже об военных и наших базах.
          svp67
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:44
            Цитата: svp67
            Цитата: ОТДЕЛ
            .А простых украинцев Россия всегда примет и приютит!

            Прочитайте новость, там разговор, в частности идет об устройстве границы между Украиной и Приднестровской Молдавской Республикой. Они ДУШАТ ПМР!!! А там только мирных 250 000 с российскими паспортами, не говоря уже об военных и наших базах.

            Три раза прочитал и даже наизусть выучил!
            И все же это главное в статье..
            и установка охранных систем на российско-украинской границе, которые еще в 2014 году в рамках проекта «Стена» (затем «Европейский вал»)

            Или я не прав..?
            ОТДЕЛ
      2. Logall Сегодня, 14:14
        Цитата: Владимир 38
        Шоколад порошенко))
        Цитата: bogart047
        используйте дерьмо.

        А это теперь одно и тоже. В опе другого нет. А забор пусть достроят. Чтоб к нам не лезли. А мы ток пустим!
        Logall
        1. НасРать Сегодня, 14:28
          Вал впечатляет! bully





          НасРать
          1. pjastolov Сегодня, 14:40
            Обустройство границы закончено всего на 14%. Для реализации проекта не хватает средств,
            больше впечатляет скорость распила средств laughing
            pjastolov
          2. ИмПерц Сегодня, 14:42
            Пусть море копают. 140 тысяч лет назад у них хорошо получилось, надеюсь технологии копания ещё не утеряны.
            ИмПерц
          3. Соломон Кейн Сегодня, 14:47
            На резервации УкроИндейцев в Европе похоже...
            Соломон Кейн
          4. Paranoid50 Сегодня, 14:53
            Цитата: НасРать
            Вал впечатляет! bully

            "...И это всё,что ты наколдовал,Саруман?!"(с) yes
            Paranoid50
          5. ОТДЕЛ Сегодня, 15:49
            Цитата: НасРать
            Вал впечатляет! bully



            Танками атаковать очень удобно...Красиво будут идти на фоне полей! Сам бы в авангарде пошел на максимальной скорости на Киев!
            ОТДЕЛ
    2. RASKAT Сегодня, 14:41
      Это потому что строили по прямой, строили бы трезубцем была мы Перемога. wassat
      RASKAT
    3. Толстоевский Сегодня, 15:39
      или трупики хероефато
      Толстоевский
  2. APASUS Сегодня, 14:08
    Вот это я понимаю ИДЕЯ! Там еще лет 50 можно будет грабить Украину под эту тему.Зарыли 200 мил $ ,а куда ,кто? При этом оказалось что готово всего 14%,вот перемога так перемога!
    APASUS
  3. iliitchitch Сегодня, 14:09
    14% . 86 у очкастого суслика на даче . И он всерьёз думает , что забор его спасёт . Ну , думай . Бог шельму-то пометил уже .
    iliitchitch
    1. рич Сегодня, 14:31
      приветствую, Валерий hi
      Теперь Сене за этот «Европейский вал» на Украине присвоено почетное имя - Яценюк-Навальный laughing
      рич
      1. iliitchitch Сегодня, 15:47
        Цитата: рич
        Теперь Сене за этот «Европейский вал» на Украине присвоено почетное имя - Яценюк-Навальный


        Приветствую , Рич . В одну б камеру их . Вешать не надо , просто в одну камеру , надолго . Так вкуснее . вор и гадёныш , и наоборот.
        А просто посмотреть - вот у нас "оппозиция". жирик , папа зю , миронов - интеллигентнейшие люди , особенно вервольфыч с соком wassat А очкарик - шнырь , к классикам жанра тюремного не ходи , анальный вообще протоплазма . Мелко плаваем , оппозиция . Суслик чего-то отжал , да ну ? Придут к тебе ещё , ты только подожди .
        iliitchitch
        1. рич Сегодня, 15:52
          Если их закрыть в одну камеру, то пожалуй смотрящим будет все таки Яценюк. Тем более у него много сидевших корешей и Юля, и Луценко yes
          рич
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:10
    ... а ранее трубили, что уже заканчивают!!!... laughing bully ... ага и кадры были веселенькие, как лопатами рыли траншею, хотя им не привыкать после Чёрного моря!... laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:21
      Обустройство границы закончено всего на 14%. Для реализации проекта не хватает средств

      Пусть у Сени Яйценюха денюжков попросят . lol
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:33
        bouncyhunter
        Пусть у Сени Яйценюха денюжков попросят . lol

        ... Приветствую! ... да это как один из вариантов но, походу, заранее не выполнимых... там и зимой снега не добьёшся!...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
          Уже сколько можно весь мир смешить и позориться ? Не понять мне этих марсиан ...
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:38
            bouncyhunter Сегодня, 14:35 ↑
            Уже сколько можно весь мир смешить и позориться ? Не понять мне этих марсиан ...

            ... им походу ВСЕМ скоро назад улетать, потому и по фигу!...
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:43
              Так ведь лететь-то некуда - матрасы собираются Марс колонизировать и скакуасов туда не пустят . Зрада зрадная - "Враги сожгли родную хату" . laughing laughing laughing
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:49
                bouncyhunter
                Так ведь лететь-то некуда - матрасы собираются Марс колонизировать и скакуасов туда не пустят . Зрада зрадная - "Враги сожгли родную хату" . laughing laughing laughing

                ... эти как ртуть - просочатся, и будут по Марсу бегать мерикатосы с матюками на суржике! laughing
                a.s.zzz888
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:55
                  laughing Хоть бы одним глазком на это посмотреть ! lol
                  bouncyhunter
  5. roskot Сегодня, 14:12
    Обустройство границы закончено всего на 14%. Для реализации проекта не хватает средств,
    А вот Яйцеголовый трудностей не испытывает. Ему хватило деньжат на жизнь без трудностей.
    roskot
  6. LÄRZ Сегодня, 14:18
    Ой, я сейчас уписаюсь!!! К Эрдогану на стажировку отправляйтесь.
    Турция завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией. Выступая в парламенте, министр обороны рассказал, что в рамках обеспечения "интегрированной безопасности" внешние границы Турции будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения.
    http://www.interfax.ru/world/566699
    Да ещё подобную собираются строить на границе с Ираном.
    LÄRZ
  7. roskot Сегодня, 14:26
    Где деньги Зин? Воруют... А как же стена.? Так Яйцевнюх на своей вилле уже построил.
    roskot
  8. kefan Сегодня, 14:30
    Так Сеня - кролик тут уже поработал, на что же он свои виллы то покупал.
    kefan
    1. рич Сегодня, 14:49
      Ляшко когда услышал, что депутаты Рады напокупали себе вилы, решил воспользоваться их опытом и тоже прикупил. Теперь вся Рада над ним смеется laughing
      рич
  9. Lester7777 Сегодня, 14:30
    Сперли последние пассатижи...
    Lester7777
  10. лысова Сегодня, 14:43
    В Латвии, по дешёвки, за ненадобностью, можно купить без отказную систему сигнализации "Шпрот"
    лысова
  11. prior Сегодня, 14:51
    Да мне фиолетово, что творится в стране предателей !

    Меня возмущает "импотенция" российских чиновников.
    prior
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:54
      Цитата: prior
      Меня возмущает "импотенция" российских чиновников.

      Это как понять..? laughing У западных значит есть..
      ОТДЕЛ
  12. Толстоевский Сегодня, 15:41
    загон для свиней должен быть закончен, чтобы животные не разбежались
    Толстоевский
  13. DEZINTO Сегодня, 15:51
    Яценюк в Майями покупает виллы ему вообще вся эта история со стеной уже как-то побоку. ))))) Люблю Украину обожаю украинский народ ни капли не злорадствую а только сочувствую - ха ха ха ха ха ха ха.
    DEZINTO
  14. anjey Сегодня, 16:05
    пусть совместят с европейским рвом
    anjey
  15. Forcecom Сегодня, 16:09
    Не, ну почему, может же Порох по старой памяти у Сени в долг на ВАЛ попросить, под процент конечно.
    Forcecom
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