У правительства Украины не хватает средств для завершения проекта «Европейский вал»
Строительство фортификационных сооружений и установка охранных систем на российско-украинской границе, которые еще в 2014 году в рамках проекта «Стена» (затем «Европейский вал») начало правительство Арсения Яценюка, выполнено только на 14% и испытывает трудности с финансированием, передает ТАСС сообщение замминистра внутренних дел Украины Вадима Трояна.
По его словам, «до окончательного завершения работ еще необходимо обустроить 2 тыс. км границы». В 2017 году на эти цели выделено 50 млн. гривен (менее $2 млн.) из запланированных 200 млн. гривен ($7,7 млн.).
Замминистра подчеркнул также, что Украине «необходимо полностью завершить обустройство границы с Молдавией, особенно на приднестровском участке».
В рамках проекта, стартовавшего в 2014 году, на границе должны были построить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки, а также смонтировать современную сигнализацию. На эти цели до 2018 года планировалось направить из бюджета 4 млрд. грн. (около $ 160 млн.).
Обустройство границы закончено всего на 14%. Для реализации проекта не хватает средств,сказал Троян.
По его словам, «до окончательного завершения работ еще необходимо обустроить 2 тыс. км границы». В 2017 году на эти цели выделено 50 млн. гривен (менее $2 млн.) из запланированных 200 млн. гривен ($7,7 млн.).
Замминистра подчеркнул также, что Украине «необходимо полностью завершить обустройство границы с Молдавией, особенно на приднестровском участке».
В рамках проекта, стартовавшего в 2014 году, на границе должны были построить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки, а также смонтировать современную сигнализацию. На эти цели до 2018 года планировалось направить из бюджета 4 млрд. грн. (около $ 160 млн.).
Использованы фотографии: Константин Чергинский/ТАСС
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