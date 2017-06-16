Австралия приняла на вооружение первый эсминец с системой "Иджис"
Австралия официально вступила в «клуб AEGIS». На базе Осборн австралийских ВМС состоялась торжественная церемония принятия на вооружение эсминца Hobart – первого из трех кораблей одноименного типа, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com
Эсминцы типа Hobart строятся по программе SEA 4000, согласно которой австралийские ВМС должны получить три современных многоцелевых боевых корабля. Длина эсминца типа Hobart составляет 147 м, водоизмещение – 6150 т. Каждый из кораблей будет оснащен системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой должны размещаться зенитные ракеты Standard SM-2 и ESSM (в перспективе – Standard SM-6 и Tomahawk).
AEGIS – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств контроля, управления и поражения. Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и авиации, передавая координаты целей на их пусковые установки.
Эсминец HMAS Hobart (D39) «задержался» на стапелях более чем на два года, но к сентябрю прошлого года компания Techport Australia все же успешно достроила корабль, а консорциум AWD Alliance подготовил его к передаче австралийским ВМС. Первый выход в море состоялся 13 сентября прошлого года с верфи Techport Australia в Аделаиде (штат Южная Австралия).
Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа Álvaro de Bazán, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании. В период с 1999 по 2012 год было построено пять таких фрегатов, предназначенных для действий в составе поисково-ударной группы во главе с авианосцем. Второй эсминец типа Hobart был спущен на воду в декабре прошлого года и сейчас проходит серию испытаний.
Hobart будет играть решающую роль для обороны, предоставляя новые возможности для ВМС Австралии. Используя сочетание американских и австралийских технологий, этот корабль позволит нам еще эффективнее работать с нашими союзниками– заявил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн.
Эсминец Hobart
Эсминцы типа Hobart строятся по программе SEA 4000, согласно которой австралийские ВМС должны получить три современных многоцелевых боевых корабля. Длина эсминца типа Hobart составляет 147 м, водоизмещение – 6150 т. Каждый из кораблей будет оснащен системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой должны размещаться зенитные ракеты Standard SM-2 и ESSM (в перспективе – Standard SM-6 и Tomahawk).
AEGIS – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств контроля, управления и поражения. Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и авиации, передавая координаты целей на их пусковые установки.
Эсминец HMAS Hobart (D39) «задержался» на стапелях более чем на два года, но к сентябрю прошлого года компания Techport Australia все же успешно достроила корабль, а консорциум AWD Alliance подготовил его к передаче австралийским ВМС. Первый выход в море состоялся 13 сентября прошлого года с верфи Techport Australia в Аделаиде (штат Южная Австралия).
Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа Álvaro de Bazán, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании. В период с 1999 по 2012 год было построено пять таких фрегатов, предназначенных для действий в составе поисково-ударной группы во главе с авианосцем. Второй эсминец типа Hobart был спущен на воду в декабре прошлого года и сейчас проходит серию испытаний.
Использованы фотографии: navaltoday.com
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