16:33 16 июня

Австралия приняла на вооружение первый эсминец с системой "Иджис"

Австралия официально вступила в «клуб AEGIS». На базе Осборн австралийских ВМС состоялась торжественная церемония принятия на вооружение эсминца Hobart – первого из трех кораблей одноименного типа, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

Hobart будет играть решающую роль для обороны, предоставляя новые возможности для ВМС Австралии. Используя сочетание американских и австралийских технологий, этот корабль позволит нам еще эффективнее работать с нашими союзниками
– заявил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн.

Австралия приняла на вооружение первый эсминец с системой "Иджис"

Эсминец Hobart



Эсминцы типа Hobart строятся по программе SEA 4000, согласно которой австралийские ВМС должны получить три современных многоцелевых боевых корабля. Длина эсминца типа Hobart составляет 147 м, водоизмещение – 6150 т. Каждый из кораблей будет оснащен системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой должны размещаться зенитные ракеты Standard SM-2 и ESSM (в перспективе – Standard SM-6 и Tomahawk).

AEGIS – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств контроля, управления и поражения. Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и авиации, передавая координаты целей на их пусковые установки.

Эсминец HMAS Hobart (D39) «задержался» на стапелях более чем на два года, но к сентябрю прошлого года компания Techport Australia все же успешно достроила корабль, а консорциум AWD Alliance подготовил его к передаче австралийским ВМС. Первый выход в море состоялся 13 сентября прошлого года с верфи Techport Australia в Аделаиде (штат Южная Австралия).

Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа Álvaro de Bazán, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании. В период с 1999 по 2012 год было построено пять таких фрегатов, предназначенных для действий в составе поисково-ударной группы во главе с авианосцем. Второй эсминец типа Hobart был спущен на воду в декабре прошлого года и сейчас проходит серию испытаний.

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 11

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  1. APASUS Сегодня, 14:59
    Интересно бы почитать договор на использование AEGIS другими странами.Не получиться так что американцы могут иметь решающее слово при использовании системы или отключат ее совсем не согласным .
    APASUS
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:02
      Слушок ходит , что в Австралии все ростовщики мировые спасаться буду в бункерах..(в случае чего..))) По ходу так и есть..!
      ОТДЕЛ
    2. андрей юрьевич Сегодня, 16:11
      Цитата: APASUS
      Интересно бы почитать договор на использование AEGIS другими странами.

      смешно читать любые "договоры"...кто их соблюдал?
      андрей юрьевич
  2. Опасный Сегодня, 15:00
    разве это не разновидность Берков?
    Опасный
    1. НасРать Сегодня, 15:01
      разновидность Базанов...
      НасРать
    2. просто экспл Сегодня, 15:08
      берк в 1.5 раза крупнее , да и в статье написано
      Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа Álvaro de Bazán, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании
      просто экспл
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:12
        Цитата: НасРать
        разновидность Базанов...

        Цитата: просто экспл
        берк в 1.5 раза крупнее , да и в статье написано

        "бюджетный вариант"...
        андрей юрьевич
  3. iliitchitch Сегодня, 15:02
    "клуб иджис" , круто . Клуб фанатов "СУ-24МР". Этим-то в "заповеднике" бильдербегской плесени чего неймётся ?
    iliitchitch
  4. Logall Сегодня, 15:02
    [/quote]Hobart будет играть решающую роль для обороны, предоставляя новые возможности для ВМС Австралии.[quote]

    А они от кого обороняется. Живут на отшибе без агрессивных соседей. Что, тоже Россия угрожает? Ох уж эта Россия. Затерроризировала весь мир. Даже там от неё спасу нет.
    А я понял. Пингвины! Пингвины атакуют (Шкипер, Гатальский, Рикко и Рядовой)
    Logall
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:13
      Цитата: Logall
      А они от кого обороняется. Живут на отшибе без агрессивных соседей. Что, тоже Россия угрожает?

      а есть ещё варианты?
      андрей юрьевич
  5. Толстоевский Сегодня, 15:30
    как ни вооружайся, китайцы им наваляют
    Толстоевский
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