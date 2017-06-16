"Прогресс" успешно пристыковался к МКС

Сегодня, 16 июня, грузовой корабль «Прогресс МС-06» успешно пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Сближение грузового корабля с МКС проходило по двухсуточной схеме. Все операции по автоматической стыковке проводились под контролем космонавта Роскосмоса Фёдора Юрчихина, а также специалистов Центра управления полётами.



Государственная корпорация по космической деятельности (Роскосмос) сообщает о том, что успешно прошла стыковка космического грузового корабля «Прогресс МС-06» с Международной космической станцией. Космический грузовик пристыковался к российскому модулю МКС «Звезда». Напомним, что ракета-носитель «Союз 2.1а» стартовала с кораблём «Прогресс МС-06» с космодрома «Байконур» 14 июня.Сообщается, что стыковка произошла в расчётное время, полностью в автоматическом режиме. Вмешательства экипажа МКС в процесс стыковки «Прогресса» со «Звездой» не потребовалось.Роскосмос:Далее сообщается, что «Прогресс» доставил на МКС 2,5 тонны различных грузов, включая так называемые сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки. Также доставлены вода, сжатые газы и оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники «Танюша-ЮГЗУ», «Сфера-53», ТНС-О №2.