16:27 16 июня

"Прогресс" успешно пристыковался к МКС

Государственная корпорация по космической деятельности (Роскосмос) сообщает о том, что успешно прошла стыковка космического грузового корабля «Прогресс МС-06» с Международной космической станцией. Космический грузовик пристыковался к российскому модулю МКС «Звезда». Напомним, что ракета-носитель «Союз 2.1а» стартовала с кораблём «Прогресс МС-06» с космодрома «Байконур» 14 июня.

Сообщается, что стыковка произошла в расчётное время, полностью в автоматическом режиме. Вмешательства экипажа МКС в процесс стыковки «Прогресса» со «Звездой» не потребовалось.

"Прогресс" успешно пристыковался к МКС



Роскосмос:
Сегодня, 16 июня, грузовой корабль «Прогресс МС-06» успешно пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.
Сближение грузового корабля с МКС проходило по двухсуточной схеме. Все операции по автоматической стыковке проводились под контролем космонавта Роскосмоса Фёдора Юрчихина, а также специалистов Центра управления полётами.


Далее сообщается, что «Прогресс» доставил на МКС 2,5 тонны различных грузов, включая так называемые сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки. Также доставлены вода, сжатые газы и оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники «Танюша-ЮГЗУ», «Сфера-53», ТНС-О №2.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Roscosmos
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:57
    Ну слава Богу! А то казахи там на всю степь крики подняли , участок их степи сгорел с ковылем и репеем.. hi
    ОТДЕЛ
    1. tiredwithall Сегодня, 15:00
      Они просто хотели доплаты.
      tiredwithall
      1. pvv113 Сегодня, 15:09
        Почему "хотели"? Они и сейчас хотят hi
        pvv113
    2. Рабинович_007 Сегодня, 15:00
      Там человек погиб.
      Рабинович_007
      1. Горный стрелок Сегодня, 15:04
        Несчастный случай.С гибелью человека от огня степного пожара, раздутого ветром штормовой силы (15 м/сек).
        Горный стрелок
    3. Андрей KZ Сегодня, 15:46
      Виталий, ну надо же думать, что пишешь. Или Вам важнее на вентилятор набросить,по любому поводу? Там человек погиб, при тушении пожара, гражданин Казахстана, сотрудник российского предприятия "НПО машиностроение". Предприятие должно отвечать за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение ими правил ТБ? Соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшему скорейшего выздоровления.
      Андрей KZ
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