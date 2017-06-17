15:42 17 июня
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Американцы сходят с ума – Баранец о новейшем оружии США

Военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал сайту телеканала «Звезда» о четырех приоритетных программах армии США.

Американцы сходят с ума – Баранец о новейшем оружии США


«Это прежде всего милитаризация космоса, развитие космических систем, которые имели бы подавляющее преимущество над любой страной, располагающей такими же боевыми системами. То есть только две страны, с которыми они могут соперничать, это Россия и Китай», – сказал Баранец.


Он также добавил, что США в «военном космосе» приняли много различного рода программ, связанных с оружием и разведкой.

Баранец отметил, что американцы хотят создать новый самолет шестого поколения без пилота и быть первыми в мире.

«Также они платят бешеные деньги за скорейшее развитие гиперзвукового оружия, потому что им поступила информация, что русские "показывают затылок", и действительно, во время испытаний наш гиперзвуковой аппарат летает быстрее звука в восемь раз. Американцы всполошились и начинают вкладывать гигантские деньги», – сказал эксперт.

«Что касается воды, то тут мания величия авианосца. Один из них навсегда останется самым дорогим авианосцем мира, который они построили за 13 млрд долларов», – отметил Баранец.

По его словам, когда американцы спустили на воду свой «золотой» авианосец, то и Россия успешно провела испытания одного из видов оружия, которое называется «Циркон». «От него нельзя защититься ни одному авианосцу. Этим мы испортили обедню американским стратегам, адмиралам, поскольку они задумались и один из них написал: "Зачем нам братское кладбище от русских ракет в глубинах Тихого или Атлантического океана?"» – заявил эксперт.

Также Баранец отметил, что американцы постоянно хотят создавать оружие самое мощное, самое большое. «Эта дурь выедает огромное количество денег. Но пусть американцы сходят с ума по-своему. Есть деньги – танцуйте, что хотите», – добавил он.

По словам Баранца, американцы озабочены нашими РВСН и атомным флотом, который вводит в строй новейшие подлодки. «Все это их настораживает, и они ошеломлены. Мало того что у них порядка 80 подлодок различного класса, так они сейчас еще и новую серию сделали, только спрашивается: против кого?» – заключил эксперт.
Автор: Виктор Баранец
Первоисточник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706140107-akv4.htm#


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Комментарии 1

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  1. Владимирец Сегодня, 15:34
    "они ошеломлены."

    Баранец хороший журналист, но как "эксперт" он явно слабоват. request Слишком шапкозакидательские комментарии. Чем американцы "ошеломлены", если у них 70 АПЛ, а у нас около 40. Да и с "Цирконами" не всё ещё ясно.
    Владимирец
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