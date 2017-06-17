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Американцы сходят с ума – Баранец о новейшем оружии США
Военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал сайту телеканала «Звезда» о четырех приоритетных программах армии США.
«Это прежде всего милитаризация космоса, развитие космических систем, которые имели бы подавляющее преимущество над любой страной, располагающей такими же боевыми системами. То есть только две страны, с которыми они могут соперничать, это Россия и Китай», – сказал Баранец.
Он также добавил, что США в «военном космосе» приняли много различного рода программ, связанных с оружием и разведкой.
Баранец отметил, что американцы хотят создать новый самолет шестого поколения без пилота и быть первыми в мире.
«Также они платят бешеные деньги за скорейшее развитие гиперзвукового оружия, потому что им поступила информация, что русские "показывают затылок", и действительно, во время испытаний наш гиперзвуковой аппарат летает быстрее звука в восемь раз. Американцы всполошились и начинают вкладывать гигантские деньги», – сказал эксперт.
«Что касается воды, то тут мания величия авианосца. Один из них навсегда останется самым дорогим авианосцем мира, который они построили за 13 млрд долларов», – отметил Баранец.
По его словам, когда американцы спустили на воду свой «золотой» авианосец, то и Россия успешно провела испытания одного из видов оружия, которое называется «Циркон». «От него нельзя защититься ни одному авианосцу. Этим мы испортили обедню американским стратегам, адмиралам, поскольку они задумались и один из них написал: "Зачем нам братское кладбище от русских ракет в глубинах Тихого или Атлантического океана?"» – заявил эксперт.
Также Баранец отметил, что американцы постоянно хотят создавать оружие самое мощное, самое большое. «Эта дурь выедает огромное количество денег. Но пусть американцы сходят с ума по-своему. Есть деньги – танцуйте, что хотите», – добавил он.
По словам Баранца, американцы озабочены нашими РВСН и атомным флотом, который вводит в строй новейшие подлодки. «Все это их настораживает, и они ошеломлены. Мало того что у них порядка 80 подлодок различного класса, так они сейчас еще и новую серию сделали, только спрашивается: против кого?» – заключил эксперт.
Автор: Виктор Баранец
Первоисточник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706140107-akv4.htm#
«Это прежде всего милитаризация космоса, развитие космических систем, которые имели бы подавляющее преимущество над любой страной, располагающей такими же боевыми системами. То есть только две страны, с которыми они могут соперничать, это Россия и Китай», – сказал Баранец.
Он также добавил, что США в «военном космосе» приняли много различного рода программ, связанных с оружием и разведкой.
Баранец отметил, что американцы хотят создать новый самолет шестого поколения без пилота и быть первыми в мире.
«Также они платят бешеные деньги за скорейшее развитие гиперзвукового оружия, потому что им поступила информация, что русские "показывают затылок", и действительно, во время испытаний наш гиперзвуковой аппарат летает быстрее звука в восемь раз. Американцы всполошились и начинают вкладывать гигантские деньги», – сказал эксперт.
«Что касается воды, то тут мания величия авианосца. Один из них навсегда останется самым дорогим авианосцем мира, который они построили за 13 млрд долларов», – отметил Баранец.
По его словам, когда американцы спустили на воду свой «золотой» авианосец, то и Россия успешно провела испытания одного из видов оружия, которое называется «Циркон». «От него нельзя защититься ни одному авианосцу. Этим мы испортили обедню американским стратегам, адмиралам, поскольку они задумались и один из них написал: "Зачем нам братское кладбище от русских ракет в глубинах Тихого или Атлантического океана?"» – заявил эксперт.
Также Баранец отметил, что американцы постоянно хотят создавать оружие самое мощное, самое большое. «Эта дурь выедает огромное количество денег. Но пусть американцы сходят с ума по-своему. Есть деньги – танцуйте, что хотите», – добавил он.
По словам Баранца, американцы озабочены нашими РВСН и атомным флотом, который вводит в строй новейшие подлодки. «Все это их настораживает, и они ошеломлены. Мало того что у них порядка 80 подлодок различного класса, так они сейчас еще и новую серию сделали, только спрашивается: против кого?» – заключил эксперт.
Автор: Виктор БаранецПервоисточник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706140107-akv4.htm#
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