Лучший ответ на санкции США

Сенат США принял законопроект о расширении антироссийских санкций. "За" проголосовали большинство законодателей. Необходимость введения санкций объяснили пресловутым "вмешательством в выборы", а также "агрессией России" в Сирии и на Украине. Не мог не вставить свое слово сенатор Джон Маккейн, ярый русофоб, который обвинил российского президента Владимира Путина в "наглой и вопиющей атаке на демократию США".Ограничительные меры подразумевают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, нефтегазовых компания — до 30 дней. Также минфин должен предоставить конгрессу документ с возможными последствиями распространения санкций на суверенный долг России.Тем временем Россия санкций США давно не боится. Даже наоборот. "Санкции заставили нас включить мозги", заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. В частности, большого прорыва удалось достичь в ракетостроении, фармацевтике, машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах. Сейчас Россия ищет рынки сбыта. По словам президента, наша страна всегда жила под санкциями.О возможном ужесточении ограничительных мер в отношении России стало известно в начале недели. Демократы даже предлагали законодательно запретить Трампу смягчать существующие санкции, а также ввести новые — в связи с обвинениями во "вмешательстве" России в президентские выборы. В Совете Федерации высказали мнение, что конгресс США сейчас делает все возможное, чтобы Владимир Путин и Дональд Трамп не смогли достигнуть позитивных договоренностей по санкциям на первой встрече.Комментарий для "Правды.Ру" дал Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании "Альпари", кандидат экономических наук.— Санкции от США уже становятся явлением привычным, новое расширение еще что-то может усугубить?— На самом деле, если посмотреть, они бьют прежде всего по возможности рефинансироваться в наших банках, то есть привлекать краткосрочные деньги. Это может создать проблему. Также это может ударить по рублю, но совсем слабо, потому что это увеличит спрос на валюту на внутреннем рынке. Это те последствия, которые могут быть серьезными. Реакция финансового рынка уже есть: рынок акций просел достаточно серьезно, курс рубля фактически не изменился. Что касается других моментов — я их не вижу.— Предлогом для очередного витка санкций было названо вмешательство России в выборы США. Значит, Трамп должен признать, что он только благодаря этому вмешательству стал президентом, и своей подписью под документом о расширении санкций уже это признает?— Они могут говорить что угодно, и риторика тут непринципиальна. Можно сказать, что решают нас "санкционировать" из-за того, что Кремлевская стена у нас красная. Ну не угодны мы им.— В Совете Федерации РФ заявили, что в случае одобрения законопроекта палатой представителей и президентом США Москва не оставит эту инициативу без ответа. Каков бы был адекватный ответ?— Я рад тому, что часть наших медиа и политического класса, которые Трампом были очарованы, очень быстро пришли в себя и закончили творить себе кумира. Лучшим бы ответом был визовый режим с Украиной, у Украины советник Штаты. Также нужно отправить на Украину ее граждан, которые у нас работают. И это улучшит позиции людей, которые приезжают из стран Евразийского союза, в том числе из Белоруссии. Правда, Украина — это отдельная тема.Мы, в принципе, ко всему привыкли, более того, мы адаптировались к падению цен на нефть более чем в два раза, это намного серьезнее, чем санкции. Так что надо понять, что все это надуто, и спокойно жить. Самим выбираться и крепить евразийскую интеграцию, русско-тюркский мир. Русских в одной Российской федерации 120 миллионов, тюрков в мире — 165 миллионов. Нужно создать единый русско-тюркский союз, как было в 13 веке при Александре Невском и Бату-хане. И тогда все будет хорошо! И экономически очень выгодно — и стабильно.