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Как плохому президенту союзники помешали

Михаил Горбачев наконец-то объяснил, почему он удовлетворился устными гарантиями западных партнеров о нерасширении НАТО. Оказывается, что во всем виноваты союзники по Варшавскому договору: они не уполномочили советского лидера на подписание соответствующих документов.

Как плохому президенту союзники помешали


Вот уже более четверти века в адрес первого и последнего президента Советского Союза звучат обвинения в халатном отношении к президентским обязанностям: в 1991 году он дал согласие на объединение Германии, но не добился от западных держав письменных обязательств о том, что НАТО не будет расширяться на восток.


Как известно, отсутствие формальных договоренностей дало Североатлантическому альянсу право для приема новых членов, в результате чего этот военно-политический блок оказался на границах России. Угрозы, созданные этим продвижением для безопасности России, вынудили ее на ответные меры. Итогом этого процесса на сегодняшний день стало существенное ухудшение отношений меду Москвой и Западом, что позволяет говорить даже о начале новой холодной войны.

На примере этой хрестоматийной ошибки Горбачева можно судить о последствиях тех или иных действий или бездействия, о мере ответственности, лежащей на государственных руководителях.

На это указал в одном из своих интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин. Он еще раз (в который уже по счету!) разъяснил, кто, когда и при каких обстоятельствах совершил ошибку, за которую приходится расплачиваться до сих пор — и, вероятно, еще долго придется расплачиваться.

В России, казалось бы, эта тема ни для кого не новость. Но нет! Неожиданно сам Михаил Горбачев обиделся на слова Путина и выступил со своей версией событий.

По его словам, ни о какой "ошибке Горбачева" речи быть не может: он не мог подписывать каких бы то ни было документов о нерасширении НАТО, поскольку… не имел на то полномочий! "В тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили", — заявил бывший президент.

Вот это — позиция. Правда, непонятно, почему до этого момента она не была озвучена. Это наверняка заставило бы критиков Горбачева задуматься прежде чем обвинять его. Не виноватый он!

Действительно, если не было юридических оснований, то с какой стати что-то подписывать? Не идти же вразрез с мнением союзников! Они же не ставили вопрос? Значит, вопроса и не было!

А почему, собственно, они его не ставили? Вернее, почему вопрос о необходимости получения письменных и юридически обязывающих гарантий о нерасширении НАТО не ставился в кругу стран ОВД? И что мешало самому Горбачеву — президенту крупнейшего члена Восточного блока — поставить этот вопрос? Он что, боялся кого-то спугнуть? Опасался, что союзники его не поддержат? Или просто не подумал о такой возможности?

Допустим, что до начала переговоров с западными партнерами он не был уверен в том, что проблема будущего НАТО окажется в числе обсуждаемых тем. Но когда разговор об это все-таки зашел, почему он не попросил прерваться на время, чтобы проинформировать союзников и не добиться от них нужных полномочий? Ведь это было бы совершенно естественно и нормально.


Не исключено, что западники давили на него, требуя ответа немедленно, мол, давайте договоримся пока так, в принципе, а оформим все потом, когда и вы получите "добро" от ОВД, и мы будем готовы все подписать. Не исключено. Но если Горбачев поддался на этот дешевый трюк, то в этом и заключается его ошибка, его слабость. Лидер, уступивший в такой ситуации, никогда ничего не смог бы добиться от союзников. Которые, нет никакого сомнения, уже вели секретные переговоры о грядущем вступлении в НАТО.

Все это очевидно — и не стоит долгих обсуждений.

Но хотелось бы понять, с какой стати господин Горбачев решил именно сейчас, так сказать, приоткрыть завесу тайны, столь долго скрывавшую истинные причины его действий (вернее, бездействия). Надоело ему терпеть напраслину? Захотелось переложить ответственность на якобы союзников, с которыми у СССР отношения были очень непростыми?

А может быть, он таким образом дает понять, что и с нынешними союзниками Москве нужно быть поосторожнее? Ведь отнюдь не все шаги России на мировой арене встречают понимание и поддержку даже со стороны самых близких из них…

Автор: Дмитрий Нерсесов
Первоисточник: https://www.pravda.ru/politics/14-06-2017/1337987-gorbachev-0/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. изя топ Сегодня, 20:08
    жив ещё иуда меченый am
    изя топ
    1. Гаврила Сегодня, 20:15
      его даже а Ад не берут... боятся, развалит..
      Гаврила
      1. изя топ Сегодня, 20:22
        перестраивать начнёт?
        изя топ
        1. рич Сегодня, 20:51
          как говорится, кто жил как собака, тот и умрет как собака.....где нибудь за границей....без Родины....всеми проклинаемый
          рич
          1. Офицер запаса Сегодня, 21:43
            Уважаемая редакция! Ну зачем же про эту мерзкую рожу на ночь глядя? Да еще с фото. И какие теперь сны будут сниться трудящимся? А ведь завтра - рабочий день...
            Офицер запаса
            1. Masya Masya Сегодня, 22:01
              Цитата: Офицер запаса
              Ну зачем же про эту мерзкую рожу на ночь глядя? Да еще с фото. И какие теперь сны будут сниться трудящимся? А ведь завтра - рабочий день...


              сны только позитивные... wink и плодотворного рабочего дня! love
              Masya Masya
              1. Офицер запаса Сегодня, 22:04
                Спасибо, Марина! Вот теперь совсем другое настроение.
                Мое глубокое уважение.
                Офицер запаса
                1. Masya Masya Сегодня, 22:12
                  Всегда пжлста, Алексей!

                  завтра действительно на работу! love
                  Masya Masya
  2. Masya Masya Сегодня, 20:30
    Не виноватый он!

    не виноватая я, они сами пришли...
    Masya Masya
  3. lexx2038 Сегодня, 20:57
    Ну понятно, Горбачев тот еще Троянский конь. Ну почему мы все это понимая, четверть века живем по конституции выправленной п!ндосами и покупаем зеленую бумагу и коммерческие обещания за реальные богатства страны - вот в чем вопрос? Или может я недостаточно "продвинут" чтоб понять видные нашему правительству выгоды? Я двумя руками за Россию -готов голодать, и даже умирать - но вы обьясните хотя бы, в какую сторону тянуть узду!
    lexx2038
  4. Великанов Сегодня, 21:17
    Михаил Сергеевич всё сделал правильно! Именно поэтому Дмитрий Анатольевич наградил его ордером Андрея Первозванного laughing
    Великанов
    1. Appraiser Сегодня, 22:19
      Его надо наградить орденом "первозадного" всю страну подставил .... am
      Appraiser
  5. zenion Сегодня, 21:30
    Недаром его дьявол пометил. Наверно его запугали, как ту дамочку на автобусной остановке. "Когда её спросили на суде, почему она не кричала, ведь кругом было столько народа? А она ответила - он меня терроризировал! Как это? А он сказал, что если я крикну, то он уйдёт? Так было и с Гробачёвым. Ему сказали, что если сейчас не согласишься, то мы дадим только половину обговорённой суммы, не тридцать сребреников, а только пятнадцать. А ему было плевать на страну которую он развалил он жить в ней не намеревался. Он боялся, что его в лучшем случае пристрелят, а в худшем посадят вместе с урками.
    zenion
  6. Оператор Сегодня, 22:47
    Вот гн.да - при чем тут мнение стран ОВД, когда само НАТО предлагало дать гарантии о своем, а не кем то ещё не расширении на восток?

    Горбачев ничего не ответил на это предложение Коля и Буша, а вместо этого запросил у НАТО личных гарантий безопасности в случае отстранения от власти в СССР.
    Оператор
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