Безнадежная и сомнительная М16: почему хваленая американская винтовка непригодна для длительного боя

Объективно – автомат Калашникова не имеет равных в мире, о чем можно судить даже по массовости его производства. Активно противопоставляемая ему автоматическая винтовка М16 с маркировкой «Made in USA» тоже используется в армиях многих стран, но ее популярность весьма сомнительна. Ее эксплуатация в боевых условиях требует особого ухода, что лишает М16 статуса надежности и безотказности.Американская автоматическая винтовка М16, которая была произведена в начале 60-х годов прошлого века, эксплуатировалась в 84-х странах, но особую массовость применения получила именно в самих США. Остальные эксплуатанты этого вида стрелкового оружия либо отдавали дань моде (если американское – то лучшее), либо подчинялись стандартам НАТО, которые диктовали те же Штаты. Основным видом автоматического оружия М16 так и не стала на вооружении ни в одной стране, которые продолжают ее использовать.Известно, что М16 впервые прославилась именно во время вьетнамской войны, где пришла на смену не менее известной и, кстати, не снятой до сих пор с вооружения винтовки М14. Ее отличала более высокая скорострельность и точность стрельбы на расстояние в 300-400 метров. В джунглях Вьетнама, или во время индонезийско-малайзинской конфронтации 1962-1966 годов, ее применение оказалось эффективным именно из-за ближнего боя, когда, образно говоря, стрельба велась от пальмы до пальмы, практически в упор. Здесь же выявились и ее серьезные недостатки, связанные с ненадежностью и отказами во время стрельбы. Из-за загрязнения оружие заклинивало во время боя – стреляная гильза застревала в патроннике, и на устранение этой помехи требовалось не только время, но и комфортные условия, которые в джунглях никто представить не мог.Общаясь с нашим легендарным оружейным конструктором Калашниковым, нельзя было обойтись без вопроса о сравнении его известных АКМ и АК с изделием Юджина Стоунера и Джеймса Салливана, известных изначально, как AR15 – прототип всех дальнейших моделей М16. Михаил Тимофеевич всегда высказывал довольно лестные отзывы об американской автоматической винтовке, которая находилась в его коллекции в Ижевске, и которую он не только «обстрелял», но и разобрал до самых мелких деталей.«Это не наш вариант, – говорил Михаил Калашников. – Она скорее подходит для стрельбы в тире, чем на поле боя. Сама по себе инженерная мысль с затворной рамой в виде цилиндрической детали, плотно подогнанной к стенкам затворной коробки, достаточно интересна. Но работу всего механизма способно разрушить даже малейшее загрязнение, которое не удаляется механическим путем. Мы сравнивали АКМ и М16 в равных условиях на стендовых испытаниях – жестко использовали, с песком, водой, на морозе. Американец проигрывал по всем этим позициям. При этом отличался большей меткостью на коротких дистанциях, кучностью стрельбы одиночными выстрелами, отсечками стрельбы в три патрона, возможностью замены магазина с последующим продолжением стрельбы без взведения затвора. Мне многое в нем понравилось, но все последующие отечественные разработки нашего предприятия из американского опыта ничего применять не стали. Именно из-за потери надежности в боевых условиях».Кстати, в самих США военные изначально восприняли М16 весьма неоднозначно. Более того, в министерстве обороны откровенно саботировали приемку ее на вооружение и на испытаниях этой винтовки создавали заведомо сложные условия, которые новое стрелковое оружие не выдерживало. Тем не менее оружейная компания Colt, запатентованная Сэмюэлем Кольтом еще в середине 19 века и прославившаяся изначально своими револьверами, смогла «продавить» поставки М16 в армию.Вначале ее приняли на вооружение подразделения ВВС (US Air Force, как оружие для охраны военных аэродромов. А полноценное боевое применение этой автоматической винтовки началось с 1965 года во Вьетнаме. Здесь выявились ее крайне ненадежные качества именно из-за отказов во время боя. Случаи гибели американских солдат, пытавшихся устранить неисправности оружия при огневом контакте с противником, даже привели к расследованию Конгресса США. Сами военнослужащие при боевых действиях предпочитали пусть и старые, но более надежные винтовки М14. Тем не менее автоматическая винтовка М16 стала основным стрелковым вооружением армии США.«В числе трофеев во время войны в Афганистане нам доставались среди прочего оружия и американские М16, – рассказывает сенатор Франц Клинцевич, который служил в то время заместителем командира 350-го полка ВДВ в Баграме. – Это была диковинка, которая вызывала определенный интерес, как любое другое оружие противника. Но его дальнейшее применение так и не получилось – не только из-за ограниченности боеприпасов калибра 5,65, которых не было на вооружении нашей армии, но и из-за боевых возможностей. Все ограничивалось лишь пробными отстрелами. Предпочтение отдавалось АКМ калибра 7,62, хотя уже тогда основным автоматом у нас был АК-74 калибра 5,45. Характерная деталь – наши тогдашние противники, афганские моджахеды, тоже предпочитали автоматы Калашникова, а американские М16, поставляемые через Пакистан, хранили на складах в пещерах и практически не использовали. В условиях горной и пустынной местности эта автоматическая винтовка была абсолютно бесполезна».Не имеет спроса М16 и в сегодняшнем Афганистане, там по-прежнему в цене именно автоматы Калашникова. Причем в двух противоборствующих сторонах – талибов и правительственной армии. Не прижились М16 и во Вьетнаме, которые были захвачены армией «северян» в 1975 году в количестве около миллиона. Сейчас их используют разве что в музее «Туннели Кучи» для стрельбы в тире из оружия времен вьетнамской войны.«Американцы уже давно подумывают о смене своего основного автоматического стрелкового вооружения, – считает военный эксперт Борис Джерелиевский. – При всем при том, что М16 остается во многих армиях мира наиболее массовым образцом, в том числе благодаря специфическому оружейному законодательству США, эта винтовка уже не просто устарела, но и не обладает должными «убойными» качествами. Скорее это сейчас оружие полицейского, а не боевого применения. Нынешние требования к автоматам и автоматическим винтовкам – возможность поражения цели на расстояние не менее пятисот метров, при высокой кучности стрельбы автоматными очередями. Американцы сейчас присматриваются к неким более качественным аналогам в виде бельгийской и немецкой винтовок. Кстати, они очень внимательно следят и за российскими оружейными разработками, в том числе к ижевскому автомату АК-12. Но здесь явное несовпадение по натовскому стандарту калибра и, естественно, политический нюанс. Американский рейнджер с калашниковым в руках – это нонсенс. А с М16 – это уже прошлый, устаревший, век».