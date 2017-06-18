"Принц Ойген": крейсер, выдержавший удар атомной бомбы

Прозванный моряками немецкого флота "счастливым кораблем" тяжелый крейсер "Принц Ойген" по окончании Второй мировой войны выдержал испытание ядерным взрывом. После своего потопления это судно несет в себе огромные риски для окружающей среды.В южной части Тихого океана волны омывают атолл Бикини, на котором США летом 1946 года приступили к проведению второй серии испытаний атомного оружия. Цель операции "Перекрестки" заключалась в тестировании ядерного оружия на кораблях. Операция состояла из двух взрывов, каждый мощностью 23 килотонны. Первого июля 1946 года объект "Эйбл" был взорван на высоте 158 метров, а 25 июля 1946 года объект "Бейкер" взорвали на глубине 27 метров под водой. Третий взрыв, "Чарли", запланированный на первое марта 1947 года, должен был быть проведен на еще большей глубине, но был отменен из-за того, что ВМС США не смогли дезактивировать корабли после испытания "Бейкера".У берегов Бикини тогда бросили якоря более сотни разных судов: авианосцы и линкоры, крейсеры и подводные лодки, миноносцы и войсковой транспорт. На борту в качестве экипажа фигурировали тысячи коз, свиней, крыс, мышей и морских свинок. Около девяти часов пополудни из разверзшегося люка бомбардировщика Boeing B-29 вниз устремилась атомная бомба по прозвищу "Гильда", на которую какие-то шутники криво налепили фотографии американской кинозвезды Риты Хейворт. Чудовищная ударная волна и температура под 100 тысяч градусов по Цельсию потопили американский корабль USS Gilliam (APA-57) и сожгли остальные суда, деформировав их корпуса и надстройки.В том ядерном аду уцелел лишь один корабль — тяжелый крейсер "Принц Ойген", спущенный на воду в гавани Киля в 1938 году в присутствии Гитлера. По мнению немецких адмиралов, этот корабль, получивший имя полководца XVII-XVIII веков, генералиссимуса габсбургской империи, принца Евгения Савойского, должен был привести к победе нацистский флот — кригсмарине. 21-метровый крейсер, вооруженный 20-миллиметровыми орудиями, собрался бороздить воды Атлантики в поисках британских торговых кораблей. Соединившись с линкором "Бисмарк" и отрядом под командованием адмирала Лютьенса, крейсер "Принц Ойген" во второй половине мая 1941 года вступил в свое первое сражение с силами Королевского флота Великобритании. После того, как были потоплены две тысячи английских моряков, а другие немецкие суда получили разного рода повреждения, на плаву оставался лишь "Принц", получивший от немецких моряков прозвище "счастливый корабль".Поохотиться за англичанами на маршрутах в Канаду крейсеру не удалось. Обстоятельства вынудили "Принца Ойгена" направиться в захваченный немцами французский порт Брест. В феврале 1942 года крейсер принимал участие в операции "Цербер", проходившей у берегов Англии. В середине 1943 года "Принц" оказался в водах Балтики, откуда он направился в порт Копенгагена, где его и застала капитуляция Германии. Судно желали заполучить как в Англии, так и в СССР, а американцы вроде бы не проявляли к нему никакого интереса. Однако жребий, вытянутый из капитанской фуражки, выпал янки. Над кораблем взвился звездно-полосатый флаг, и "Принц Ойген" вошел в состав ВМС США в качестве испытательного судна IX-300. В командование тяжелым крейсером "Принц Ойген" вступил капитан первого ранга флота США Артур Граубарт, происходивший из семьи немецких эмигрантов. Не в последнюю очередь это произошло потому, что на борту крейсера продолжали находиться 600 немецких моряков, инструктировавших американский экипаж по правилам обращения с корабельной техникой.Немецкая техника, особенно гидроакустические приборы и катапульта для запуска находящегося на борту крейсера "Принц Ойген" самолета, приводила в восхищение американских инженеров. Но тяжелому крейсеру кригсмарине предстояло пережить еще один удар. Как сообщил в апреле 1946 года американский военно-морской иллюстрированный журнал All Hands, "Принца Ойгена" ожидало "рандеву с бомбой". Из Бостона крейсер отплыл в свой последний морской поход. Выйдя через Панамский канал, где с его борта сошли все немецкие матросы, первого мая 1946 года крейсер "Принц Ойген" направился к атоллу Бикини, который на тот момент был подмандатной территорией США. Ровно через два месяца там взорвали объект "Эйбл" (Able), названный по первой букве алфавита вооруженных сил США того времени.Чтобы взять пробы воды для определения размера радиоактивного заражения, на место взрыва сначала отправили дистанционно управляемые лодки. Когда радиоактивная опасность несколько снизилась, к месту взрыва поехала группа специалистов. На душе у них скребло. "В несколько подавленном состоянии мы вошли в лагуну", — вспоминал позднее контр-адмирал Роберт Конард. У большинства военных не было никакой защитной одежды. Им приходилось тушить горящую землю, собирать трупы и при помощи специальных приборов замерять уровень радиоактивности выживших и мертвых животных.Тяжелый крейсер находился в восьми-десяти кабельтовых (около двух километров) от эпицентра и выглядел целым. С борта, обращенного к взрыву, ударной волной содрало всю краску. Находящееся довольно близко к эпицентру взрыва японское судно "Сакава" было просто разорвано на куски. Подводный взрыв "Бейкер" в один миг уничтожил стоявший прямо над ним десантный корабль, а у тяжелого крейсера вдавил лишь часть листов обшивки. В корабль попала вода, но он не затонул и не имел никакого крена. Тридцатиметровые волны продолжали заливать острова, вызвав землетрясение магнитудой пять с половиной баллов. Взрывная ударная волна расколола корпус линкора "Арканзас", с тяжелейшими повреждениями опустился на дно авианосец "Саратога". Все находящиеся поблизости корабли понесли значительный ущерб.В результате взрыва образовался кратер шириной 600 и глубиной девять метров. Пораженные американцы отбуксировали крейсер для дальнейших испытаний на атолл Кваджалейн. К тому времени его стальной корпус в течение нескольких месяцев не подлежал дезактивации, хотя моряки водой, щелочью и мылом пытались его отчистить. Незадолго до католического Рождества 1947 года, по всей видимости, по причине неплотно закрытых кингстонов (забортных клапанов) крейсер пошел ко дну. Американцы попытались выбросить его на берег острова Карлос, но на следующий день крейсер опрокинулся и затонул на рифах атолла Кваджалейн. Водолазы лишь сняли с него все измерительные приборы.Из топливных цистерн крейсера, чья проржавевшая корма до сих пор торчит из воды, в любую минуту, угрожая всему живому, может вылиться три миллиона литров нефти. Также есть предположение, что на его борту остались и боеприпасы.