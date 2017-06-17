20 декабря 2017 года – 100-летие органов безопасности Российской Федерации. Люди этой профессии составляют гордость и славу нашего Отечества, хотя об их практической деятельности в силу её специфики известно не так много. Среди них – комиссар госбезопасности 3 ранга Анатолий Николаевич Михеев, руководивший в 1941 году военной контрразведкой.Ветераны военной контрразведки свято хранят память о товарищах, защищавших Отечество на невидимом фронте. Только в Москве установлено 22 надмогильных памятника. В этом году по предложению ветеранов-чекистов было решено установить бюст комиссара госбезопасности 3 ранга Анатолия Михеева на его исторической родине в городе Кеми как дань памяти человеку, который внёс неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей Родины. Эта инициатива ветеранов была поддержана руководством ФСБ России и лично руководителем Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковником Николаем Юрьевым.Личность Анатолия Михеева действительно знаковая для сотрудников силовых структур, но, к сожалению, она малоизвестна широкой общественности. Судьба отвела ему лишь 30 лет короткой, но очень яркой жизни, которая должна служить примером и образцом для смелых, сильных, неравнодушных, искренне любящих своё Отечество людей.Недавно небольшая делегация представителей Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», председателем которой со дня её основания является Касим Яхиен, побывала в Республике Карелия и встретилась с рядом официальных лиц и представителей местной ветеранской организации. Москвичей принял руководитель регионального Управления ФСБ России генерал-майор Александр Барышев и исполняющий обязанности первого заместителя главы Республика Карелия – премьер-министра правительства республики Александр Чепик. Также состоялась рабочая встреча с генеральным директором компании «Пантера Гранит» Дмитрием Ильюковым, которая будет заниматься непосредственным возведением мемориала.Представители принимающей стороны поблагодарили ветеранов-чекистов за инициативу поставить памятный бюст именно в городе Кеми и отметили, что появление нового памятника будет уместным и символичным. Ранее, в 2000 году, на здании областного управления ФСБ России по Архангельской области была открыта мемориальная доска, увековечившая память руководителя военной контрразведки наркомата обороны СССР, а в июне 2003 года был издан сборник документальных очерков «На страже безопасности Поморского Севера», один из которых посвящён комиссару госбезопасности 3 ранга Михееву. А вот в самом городе Кеми, где родился чекист, нет никаких памятных знаков в его честь. Теперь эта несправедливость будет устранена.Глава администрации Кемского муниципального района Юрий Разумейчиков, начальник отдела архитектуры Анжелика Петракова и председатель комиссии по образованию, культуре и делам молодёжи Артур Мерзоев ознакомили гостей из Москвы с достопримечательностями города и предложили несколько мест, которые лучше подошли бы с точки зрения строительства памятного бюста Анатолия Михеева.Сведений об Анатолии Михееве настолько мало, что их приходится собирать буквально по крупицам. Родился он 3 июня 1911 года в старинном поморском городе, находящемся в четырёхстах километрах к северу от Петрозаводска в устье реки Кеми, впадающей в Белое море. Его отец работал сторожем в ремонтной бригаде на железной дороге. Окончив школу 2-й степени в 1927 году, он пошёл работать на лесопильный завод разнорабочим. Затем три года учился в Военно-инженерной школе Ленинградского военного округа, по окончании которой в 1931 году командовал взводом.Благодаря хорошим деловым качествам карьера молодого командира развивалась стремительно. Михеев обладал сильным характером, твёрдостью в убеждениях, незаурядными лидерскими качествами, а также удивительной смелостью и честностью. В 1932 году Анатолий Николаевич был назначен командиром роты отдельного сапёрного батальона 7-го стрелкового корпуса. Через год он получил назначение курсовым командиром сапёрного дивизиона. В 1935 году стал командиром построек для обороны 4-й пограничной школы ОГПУ-НКВД в Саратове. А в конце того же года Михеев поступил в Военную академию имени Куйбышева. С четвёртого курса был назначен начальником особого отдела Орловского военного округа в звании капитана госбезопасности. С началом германо-польской кампании его перебрасывают почти что на передовую – возглавлять военную контрразведку Киевского особого военного округа. Приходилось в том числе бороться с националистическим подпольем, связанным с иностранными спецслужбами. В апреле 1940-го он получил орден Красной Звезды.Затем была служба в центральном аппарате НКВД, уже в феврале 1941 года Михееву присвоено звание дивизионного комиссара, и его назначают начальником 3-го управления Народного комиссариата обороны СССР – так тогда стала именоваться военная контрразведка, переданная в военное ведомство.Схватку с абвером военные контрразведчики вели задолго до войны. Только в предвоенные годы органами госбезопасности, в том числе военной контрразведкой, было ликвидировано 66 вражеских резидентур и разоблачено свыше 1600 агентов. Командование вермахта так и не получило от своей разведки точных данных о численности РККА, резервах и технических новшествах. В этом прежде всего заслуга особых отделов.Михеев относится к тем людям, жизнь которых пронеслась как метеор, но оставила неизгладимый след в истории страныС началом войны нагрузки на военную контрразведку ещё более возросли, при этом её работа оценивалась руководством СССР в целом высоко. Анатолию Михееву присваивают звание комиссара госбезопасности 3 ранга, в том числе и за личное мужество. Он один из немногих руководителей, который в начале июля лично выехал из Москвы на фронт, чтобы оценить сложившуюся обстановку.Видимо, тогда у начальника контрразведки Анатолия Михеева и созрело решение – он, как чекист, как военный профессионал, должен быть в войсках действующей армии. Сталин удовлетворил просьбу молодого комиссара госбезопасности и отправил его на сложнейший участок, назначив руководить особым отделом Юго-Западного фронта. В Москве Михеева сменил Виктор Абакумов.В первый же день на фронте, 20 июля, Анатолий Николаевич прибыл на позицию одной из рот, в которой после отражения за день десяти танковых атак противника осталось всего 8 человек, и лично принял участие в отражении очередной атаки. На следующий день он уже вместе с военачальниками занимался вопросами организации обороны Киева. По решению Михеева впервые в истории Великой Отечественной войны было сформировано несколько десятков оперативных групп для оказания помощи командованию в прифронтовой полосе.Необходимо отметить, что комиссар госбезопасности выполнял не только контрразведывательные, но и разведывательные функции. Приходилось также организовывать переправы через водные преграды, срочно переформировывать части и отправлять их на фронт, проводить работу по пресечению паники и дезертирства.9 августа 1941 года, прорвав оборону на левом фланге Киевского укрепрайона, немцы заняли пригород Киева. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П. Кирпонос поручил провести операцию по уничтожению противника Михееву. Чекист вместе с подчинёнными возглавил атаку и разгромил группировку фашистов – до полка пехоты с танками.21 августа фашисты вновь нанесли мощный удар по правому флангу фронта и прорвали его. 15 сентября гигантское кольцо вокруг четырёх советских армий замкнулось. В окружении оказались штаб фронта, военный совет, особый отдел Юго-Западного фронта.Маршал И.Х. Баграмян в военных мемуарах «Так шли к Победе» подробно описал весь драматизм обстановки того времени. 19 сентября в посёлке Городищи состоялся последний совет, на котором начальнику оперативного отдела полковнику Баграмяну было приказано с группой из трёх тысяч бойцов пробиваться в сторону посёлка Сенча, отвлекая на себя немцев. Следом должна была идти штабная колонна, состоящая из 800 командиров в сопровождении бойцов полка охраны НКВД. Но спокойно уйти под покровом темноты не удалось. Завязались бои. Группа прорыва Баграмяна вырвалась вперёд, однако штабная колонна отстала в поисках переправы через реку Многу. Как оказалось, он был разрушен, поэтому отряду Кирпоноса, в составе которого следовал и Михеев, пришлось отклониться на запад.Завязался ожесточённый бой. Героически погибли командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос, начальник штаба генерал-майор Тупиков, другие генералы и офицеры 5-й армии. Командование остатками отряда принял на себя Михеев. Он возглавил одну из групп прорыва, которая с боем выходила из окружения по направлению села Жданы Сенчанского района. В неравной схватке с фашистами Михеев был ранен в ногу, но оставался в строю.В ночь на 21 сентября группа с боем вырвалась из окружения, но сам Анатолий Николаевич был вновь тяжело ранен – осколком мины в голову, однако продолжал руководить группой. К сожалению, на этот раз прорваться не удалось – группа вновь оказалась окружена. В том последнем бою, отстреливаясь до последнего патрона, геройски погибли А.Н. Михеев, его заместитель – старший майор госбезопасности Н.А. Якунчиков, дивизионный комиссар Никишев, майор госбезопасности И.М. Белоцерковский. Из 62 чекистов Юго-Западного фронта, прорывавшихся из окружения, в живых осталось лишь 18 человек.В день гибели Анатолию Николаевичу едва исполнилось 30 лет. Провоевал он ровно два месяца и один день. Но разве эти цифры что-то значат? Михеев относится к тем людям, жизнь которых пронеслась, как метеор, но оставила неизгладимый след в истории страны. Спустя годы военные контрразведчики возвращают его имя из небытия. На исторической родине вскоре появится бюст Анатолия Михеева.В год 100-летнего юбилея ветеранскими объединениями органов безопасности рассматривается вопрос об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении звания Героя России (посмертно) комиссару госбезопасности Анатолию Михееву, что явилось бы мощным стимулом в работе по патриотическому воспитанию молодых чекистов и гражданской молодёжи.