07:54 17 июня

Дипмиссия США в Таджикистане сообщает о возросшей террористической угрозе

Американская дипломатическая миссия в Таджикистане распространила сообщение для граждан США, находящихся в республике или собирающихся её посетить. В сообщении говорится о возросшей угрозе террористических актов. Интерфакс приводит перевод обращения сотрудников посольства США в РТ к американским гражданам:
Хотя за последнее время нападений организованных террористических групп в Таджикистане не было, угроза сохраняется, и опасность такого нападения могла возрасти за последние 6-12 месяцев. Террористические акты могут совершаться против интересов американских граждан, против дипломатического представительства США.


В качестве рекомендации говорится о необходимости соблюдать осторожность в местах массового скопления людей, в районах, граничащих с Афганистаном. Также сообщается о том, чтобы граждане США в Таджикистане по возможности отказались от поездок на общественном транспорте.

Ранее посольство США в Республике Таджикистан сообщило о том, что посол Элизабет Миллард передала командованию Пограничными войсками республики материальной помощи на сумму 6 млн долларов «для развития системы безопасности на границе». По словам Миллард, эта помощь должна пойти на противодействие наркотрафику из Афганистана.


Дипмиссия США в Таджикистане сообщает о возросшей террористической угрозе


Такого рода помощь походит на неприкрытое лицемерие. С афганской стороны границы американские «партнёры» делают всё, чтобы производство наркотиков только росло, а с таджикской стороны заявляют о «помощи в противодействии наркоторговле». Всё в духе американской «демократии». Как и то, что сначала плодят террористов по всему миру, затем сообщают гражданам о возросшей террористической угрозе.


Использованы фотографии: https://tj.usembassy.gov/
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Комментарии 5

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  1. Баракуда Сегодня, 07:05
    Таджикистан, что мекка для граждан США ? Прям ломанулись все туда, а тут бац ! Кореша с Афгана смуту сеют.
    Баракуда
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:15
      Террористические акты могут совершаться против интересов американских граждан

      Согласен, вот вид посевов мака в афгане (вид из космоса..)..Я бы тоже пострелял !

      Чувствуют они себя там вольяжно...По идеи разбомбить все там к чертям и опрыскать химией (есть такая специальная, давно разработана.. уже)
      ОТДЕЛ
  2. Satum Сегодня, 07:10
    Как же не знать, если Лэнгли и готовит ))
    Satum
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    сначала плодят террористов по всему миру, затем сообщают гражданам о возросшей террористической угрозе.

    Думаю, что и комментарий не требуется. Все в точку.
    rotmistr60
  4. Logall Сегодня, 07:15
    Что можно сказать? Автор всё роставил по местам. Злодей изобличён. Как призвать его к ответственности? Пустить по морю больше контейнеровозов?
    Logall
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