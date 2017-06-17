Дипмиссия США в Таджикистане сообщает о возросшей террористической угрозе
Американская дипломатическая миссия в Таджикистане распространила сообщение для граждан США, находящихся в республике или собирающихся её посетить. В сообщении говорится о возросшей угрозе террористических актов. Интерфакс приводит перевод обращения сотрудников посольства США в РТ к американским гражданам:
В качестве рекомендации говорится о необходимости соблюдать осторожность в местах массового скопления людей, в районах, граничащих с Афганистаном. Также сообщается о том, чтобы граждане США в Таджикистане по возможности отказались от поездок на общественном транспорте.
Ранее посольство США в Республике Таджикистан сообщило о том, что посол Элизабет Миллард передала командованию Пограничными войсками республики материальной помощи на сумму 6 млн долларов «для развития системы безопасности на границе». По словам Миллард, эта помощь должна пойти на противодействие наркотрафику из Афганистана.
Такого рода помощь походит на неприкрытое лицемерие. С афганской стороны границы американские «партнёры» делают всё, чтобы производство наркотиков только росло, а с таджикской стороны заявляют о «помощи в противодействии наркоторговле». Всё в духе американской «демократии». Как и то, что сначала плодят террористов по всему миру, затем сообщают гражданам о возросшей террористической угрозе.
Хотя за последнее время нападений организованных террористических групп в Таджикистане не было, угроза сохраняется, и опасность такого нападения могла возрасти за последние 6-12 месяцев. Террористические акты могут совершаться против интересов американских граждан, против дипломатического представительства США.
В качестве рекомендации говорится о необходимости соблюдать осторожность в местах массового скопления людей, в районах, граничащих с Афганистаном. Также сообщается о том, чтобы граждане США в Таджикистане по возможности отказались от поездок на общественном транспорте.
Ранее посольство США в Республике Таджикистан сообщило о том, что посол Элизабет Миллард передала командованию Пограничными войсками республики материальной помощи на сумму 6 млн долларов «для развития системы безопасности на границе». По словам Миллард, эта помощь должна пойти на противодействие наркотрафику из Афганистана.
Такого рода помощь походит на неприкрытое лицемерие. С афганской стороны границы американские «партнёры» делают всё, чтобы производство наркотиков только росло, а с таджикской стороны заявляют о «помощи в противодействии наркоторговле». Всё в духе американской «демократии». Как и то, что сначала плодят террористов по всему миру, затем сообщают гражданам о возросшей террористической угрозе.
Использованы фотографии: https://tj.usembassy.gov/
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