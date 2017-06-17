12:09 17 июня

Глава ЛНР: Украинские "ястребы" способны направить оружие и в западном направлении

На состоявшемся в Луганске форуме "Экоцид на Украине – смертельная угроза для мирового сообщества» с заявлением об ухудшении ситуации у линии соприкосновения выступил глава ЛНР Игорь Плотницкий. По словам Плотницкого, Евросоюз явно не осознаёт уровень угрозы, исходящий от тех, кто сегодня добрался или пытается добраться до власти в Киеве.

Луганский информационный центр цитирует Игоря Плотницкого:
Мне кажется, ЕС недооценивает те события, которые сейчас происходят на линии разграничения. Потому что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, те заявления, которые делает Турчинов о гибридной войне, об отмене "АТО", введении других каких-то возможностей, говорит только о том, что к власти начинают приходить более маргинальные группы, "ястребы войны", которые желают её продолжения.


Глава ЛНР: Украинские "ястребы" способны направить оружие и в западном направлении



По словам Плотницкого, Запад делает ставку на радикалов, которые на самом деле могут в итоге развернуть стволы орудий и в сторону Киева, и далее на запад.

Из заявления Плотницкого:
Но Запад забывает о том, что они (украинские силовики) дважды были биты на нашем театре военных действий. И когда мародёрам, а по-другому я их не назову, уже нечего будет воровать на этих территориях, они обязательно пойдут на другую, и вряд ли они пойдут на восток – там, где их бьют. Они придут к вам, на Запад, и это будет потом ваша проблема.


За минувшие сутки украинская сторона продолжила нарушать режим прекращения огня. Так, территория ЛНР подверглась не менее чем 13-ти обстрелам. При этом нужно отметить, что число обстрелов с украинской стороны в последние дни всё же несколько снизилось. Вероятной причиной можно считать подготовку Порошенко ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Использованы фотографии: Newslocator.info
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Комментарии 33

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  1. Владимирец Сегодня, 08:33
    На Запад? request Мне кажется, Плотницкий мало-мало бредит. no
    Владимирец
    1. Tusv Сегодня, 08:59
      На Запад? Мне кажется, Плотницкий мало-мало бредит

      Скорее наглеет. Лично для меня на ЛДНР в составе РФ денег нету, а супротив Украины в НАТО -целая россипь золотых червонцев. Как тут не вспомнишь Бацку?
      Tusv
      1. Александр романов Сегодня, 09:21
        Цитата: Tusv
        Лично для меня на ЛДНР в составе РФ денег нету,

        Уже выложил ранее,но лично для вас повторюсь
        Александр романов
        1. Екатерина II Сегодня, 11:05
          Цитата: Александр романов
          Уже выложил ранее,но лично для вас повторюсь

          с такими успехом можно было из Вашингтона, назвавшись Джоном...
          Екатерина II
      2. сибиралт Сегодня, 09:39
        ЛДНР в составе России? Сначала пусть в их состав войдет Новороссия от Харькова до Одессы.
        сибиралт
        1. Boris55 Сегодня, 10:37
          Цитата: сибиралт
          Сначала пусть в их состав войдет Новороссия от Харькова до Одессы.

          Да вы о чём? Они между собой власть побелить не могут, а вы говорите новороссия...
          Boris55
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
      Цитата: Владимирец
      На Запад? request Мне кажется, Плотницкий мало-мало бредит. no

      Ну как сказать, историю если почитать...Запад их ждет и уже давно, вот только русские им мешают!
      Панам нужна дешевая рабочая сила , рабы если прямо сказать..И чтобы , как раньше плетками их, чтобы вспомнили кем они были...

      И таких интересных "памятников" очень много... hi
      Короче мочить будем с двух сторон..))))) Учить уму разуму...
      ОТДЕЛ
      1. Екатерина II Сегодня, 11:07
        Цитата: ОТДЕЛ
        И таких интересных "памятников" очень мног

        я уже неоднократно писал что подобные фейки про "украинцев" в памятниках не имеют смысла-ибо это турок под ногами Яна. Бездумное копирование фейков про мальтийцев и поляков, насчет украинцев--это невежество.И наверное специальное..
        Екатерина II
    3. Подрезчик Сегодня, 09:03
      Думаю, у руля Укрополитических "воинов" " бойцам " не надо дергаться, 5 дней меня не было, за это время понаслышан....В Беларуси не ЛЮБЯТ НАЦИКОВ, и с удивлением понял, гордость моей страны сопоставима с гордостью наших русских людей..( предупреждаю!!!), Я РУССКИЙ!
      Подрезчик
    4. Чёрный Сегодня, 09:05
      Да уж...Плотницкий явно перегнул. Нет, теретически , конечно, могут, но на практике такое , по крайней мере сейчас невозможно. Нападение на любую из стран НАТО закончится для них черкз пару дней в КИЕВЕ.....До западной границы хунтовские аватары даже не доползут laughing
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 09:22
        Цитата: Чёрный
        Нет, теретически , конечно, могут, но на практике такое ,

        Даже в СССР бывали бунты .
        Александр романов
      2. Megatron Сегодня, 11:47
        Чем закончится? Натовцы воевать на суше толком не могут, только бомбят с воздуха, а этим войну не выйграть. А теперь представьте, что стотысячная орда ВСУ и нацбатов ломанется например в Польшу, лавиной, захватывая по пути города и беря в плен местных жителей. Думаю до границ Дойчланда, вполне докатятся.
        Megatron
    5. рич Сегодня, 10:30
      Ну почему? Какая собственно разница бандюкам и мародерам где грабить? Наверное там где это можно сделать по безопасней, да и добыча где побогаче. До полноценных БД дело не дойдет, а вот налеты банд правосеков и радикалов на соседние западные городки и деревни вполне возможны. Официальный Киев при этом будет разводить руками и убеждать всех, что он тут не причем - эти банды ни кому не подчиняются. Это вполне может привести к оккупации западных областей Украины соседями
      рич
    6. karish Сегодня, 11:44
      Цитата: Владимирец
      На Запад? Мне кажется, Плотницкий мало-мало бредит.

      Он просто с Захарченко в адекватности соревнуется.
      karish
  2. Баракуда Сегодня, 08:34
    Да посмотрите на эту рожу - Плотницкого. Я не один такой , кто готов ему "высказать". Лепечет в унисон,частенько с Москвой. а падло редкостное. am Где координация действий с ДНР ? Свою парафию-вабло оберегает.

    Кто-то готов ему поверить ?
    Баракуда
    1. zvezdo4et Сегодня, 08:54
      не изволите ли вы думать, что на доске сложной игры между сша и рф вдруг какие-то плотницкие могут быть самостоятельны в чем либо
      zvezdo4et
      1. Александр романов Сегодня, 09:23
        Цитата: zvezdo4et
        не изволите ли вы думать, что на доске сложной игры между сша и рф вдруг какие-то плотницкие могут быть самостоятельны в чем либо

        Конечно могут,Захарченко вон сказал,что Киев возьмет . Не взял,снова сказал .И всё это самостоятельно wassat
        Александр романов
        1. Екатерина II Сегодня, 11:10
          Цитата: Александр романов
          Захарченко вон сказал,что Киев возьмет

          он же проще сказал 1 марта что нам осталось 60 дней..и вот нас нету...и Киев ему уже не нужен..может Вашингтон?
          А так--что наши что "наши" в Районах--что хотят несут..все равно никто к ответу не призовет.
          Екатерина II
    2. Анатоль Клим Сегодня, 08:58
      Цитата: Баракуда
      Да посмотрите на эту рожу - Плотницкого. Я не один такой , кто готов ему "высказать".

      Так в чём же дело, выскажите, если не нравится - переизберите его. Предложите себя главой Луганщины, возьмите на себя всю ответственность за сотни тысяч людей, покомандуйте, поруководите, а мы тут с дивана будем оценивать Вашу "рожу".
      Анатоль Клим
      1. zvezdo4et Сегодня, 09:06
        хорошо сказал. но помните - идеи правят миром в целом и сердцами каждого индивидуально. так как индивидуум есть ничто иное как личный синтез всех вошедших в него слов, так и идея - синтез созвучных слов. непонятно еще чья война сильнее - слов или рук. "в начале бе слово..." - так было и будет в мирах материальных. а так - сражайся где стоишь, да хоть и на диване
        zvezdo4et
      2. Boris55 Сегодня, 10:57
        Цитата: Анатоль Клим
        Предложите себя главой Луганщины,

        Это мелко и опять те же грабли. Глава должен быть один и он должен представлять если не всю Украину, то хотя бы для начала всю Новороссию. Только ставя перед собой высокие цели, можно достичь хоть каких то результатов.
        Boris55
      3. Баракуда Сегодня, 12:04
        У нас тут есть модератор - админ - Рома Баньши-Скоморохов. Он думаю лучше его знает. И Спасибо Роман за помощь ! как и всем Россиянам.
        Баракуда
  3. zvezdo4et Сегодня, 08:44
    бредит-небредит, но !!!! - какой бы был шикарный эндшпиль, какой апофигей феерии, как любил сказать янукович. это было бы полной победой добра и справедливости - демон пожирающий своего отца. чтобы они изнутри выгрызли всю Европу - от такого удара западный мир никогда бы не стал прежним. да и зачем ему быть, если он квинтесенция порока, лжи, насилия, грабежа. о - осталась бы у этого чудища одна голова. а одноголовому злодею не та жизнь - это вам не добро
    zvezdo4et
  4. zvezdo4et Сегодня, 08:47
    чу!!! - среди черных флагов исламских фанатов европы зловеще жовтоблакитнеют стяги сверхнедолюдей, украшая серые развалины Берлина, Парижа, Лондона....
    zvezdo4et
  5. avg-mgn Сегодня, 08:47
    К высказываниям Плотницкого можно относиться по разному, но он прав в одном - джина (бандерлогов) выпустили из бутылки и обратно его вряд ли удастся загнать малой кровью. Киев еще хлебнет, а вместе с ним и народ Украины.
    avg-mgn
  6. Александр 3 Сегодня, 08:48
    Так фашисты к сожалению везде есть,а как бы хотелось что бы они все кончились.
    Александр 3
    1. Злодей Сегодня, 11:29
      Цитата: Александр 3
      Так фашисты к сожалению везде есть,а как бы хотелось что бы они все кончились.

      ИМХО, идея фашизма сродни вирусу герпеса в организме, если имунная система организма работает нормально - вирус не даёт о себе знать (в здоровом социуме идей фашизма не витает) но стоит иммунитету ослабнуть, (начаться нездоровым общественным процессам, не исключено, что и под воздействием извне) как вся эта гадость расцветает во всей красе hi
      Злодей
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:53
    Он вероятно, имел ввиду, что разграбив прифронтовую полосу, нацики "расширят зону кормления" на остальную территорию. Понятно, что им проще с мирным населением разобраться, чем через линию обороны пробиваться. Посему и пойдёт этот пожар ОТ линии фронта...
    Горный стрелок
  8. кедр Сегодня, 08:59
    "Глава ЛНР: Украинские "ястребы" способны направить оружие и в западном направлении"

    Куда прикажут, туда и направят, и повернут, а что бы лучше поворачивались и разворачивались салом "тропу" на Запад помажут, и "золотые" горы покажут и скажут, что дадут...
    кедр
    1. Ныробский Сегодня, 09:49
      Цитата: кедр
      Куда прикажут, туда и направят, и повернут, а что бы лучше поворачивались и разворачивались салом "тропу" на Запад помажут, и "золотые" горы покажут и скажут, что дадут...

      А оно надо, тропу салом мазать? Запад сам того не подозревая открыл путь для "укровируса" на свою территорию через отмену визового режима. Массовка состоящая из бандерлогов, просочившись на территорию мечты, нанесёт им ущерб и без оружия, рассовав по карманам всё, что у еврограждан плохо приколочено...
      Ныробский
  9. bumerang. Сегодня, 09:14
    И когда мародёрам, а по-другому я их не назову, уже нечего будет воровать на этих территориях, они обязательно пойдут на другую, и вряд ли они пойдут на восток – там, где их бьют. Они придут к вам, на Запад, и это будет потом ваша проблема.

    Чего нет у Исламистов, летательного оружия, а на Украине оно есть и ещё США хотят дать. Почему бы и нет, часть Польши националисты считают украинской, а там и другие части ЕС, ведь придумать они могут. Галичина входила в несколько стран ЕС. Крым то ни считают своим. В ЕС полно ИГИЛа и другого сброда, вместе создадут тандем и пойдут свой халифат продвигать. Если Путин им не помешает....
    bumerang.
    1. Злодей Сегодня, 11:33
      Цитата: bumerang.
      В ЕС полно ИГИЛа и другого сброда, вместе создадут тандем и пойдут свой халифат продвигать.

      Это будет ХОХЛИФАТ??? wassat
      Злодей
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:41
    Цитата: avg-mgn
    джина (бандерлогов) выпустили из бутылки и обратно его вряд ли удастся загнать малой кровью.

    Полностью с этим согласен. Только ЕС прекратит спонсировать Украину, а в ДЛНР в очередной раз дадут по зубам и куда тогда радикалу с автоматом податься? Где добывать "икру и масло" на хлебушек, который забрал у безоружного? Другое дело, что войной они на запад конечно не пойдут.
    rotmistr60
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