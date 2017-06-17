"Глава ЛНР: Украинские "ястребы" способны направить оружие и в западном направлении"

Мне кажется, ЕС недооценивает те события, которые сейчас происходят на линии разграничения. Потому что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, те заявления, которые делает Турчинов о гибридной войне, об отмене "АТО", введении других каких-то возможностей, говорит только о том, что к власти начинают приходить более маргинальные группы, "ястребы войны", которые желают её продолжения.

Но Запад забывает о том, что они (украинские силовики) дважды были биты на нашем театре военных действий. И когда мародёрам, а по-другому я их не назову, уже нечего будет воровать на этих территориях, они обязательно пойдут на другую, и вряд ли они пойдут на восток – там, где их бьют. Они придут к вам, на Запад, и это будет потом ваша проблема.