Глава ЛНР: Украинские "ястребы" способны направить оружие и в западном направлении
На состоявшемся в Луганске форуме "Экоцид на Украине – смертельная угроза для мирового сообщества» с заявлением об ухудшении ситуации у линии соприкосновения выступил глава ЛНР Игорь Плотницкий. По словам Плотницкого, Евросоюз явно не осознаёт уровень угрозы, исходящий от тех, кто сегодня добрался или пытается добраться до власти в Киеве.
Луганский информационный центр цитирует Игоря Плотницкого:
По словам Плотницкого, Запад делает ставку на радикалов, которые на самом деле могут в итоге развернуть стволы орудий и в сторону Киева, и далее на запад.
Из заявления Плотницкого:
За минувшие сутки украинская сторона продолжила нарушать режим прекращения огня. Так, территория ЛНР подверглась не менее чем 13-ти обстрелам. При этом нужно отметить, что число обстрелов с украинской стороны в последние дни всё же несколько снизилось. Вероятной причиной можно считать подготовку Порошенко ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Луганский информационный центр цитирует Игоря Плотницкого:
Мне кажется, ЕС недооценивает те события, которые сейчас происходят на линии разграничения. Потому что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, те заявления, которые делает Турчинов о гибридной войне, об отмене "АТО", введении других каких-то возможностей, говорит только о том, что к власти начинают приходить более маргинальные группы, "ястребы войны", которые желают её продолжения.
По словам Плотницкого, Запад делает ставку на радикалов, которые на самом деле могут в итоге развернуть стволы орудий и в сторону Киева, и далее на запад.
Из заявления Плотницкого:
Но Запад забывает о том, что они (украинские силовики) дважды были биты на нашем театре военных действий. И когда мародёрам, а по-другому я их не назову, уже нечего будет воровать на этих территориях, они обязательно пойдут на другую, и вряд ли они пойдут на восток – там, где их бьют. Они придут к вам, на Запад, и это будет потом ваша проблема.
За минувшие сутки украинская сторона продолжила нарушать режим прекращения огня. Так, территория ЛНР подверглась не менее чем 13-ти обстрелам. При этом нужно отметить, что число обстрелов с украинской стороны в последние дни всё же несколько снизилось. Вероятной причиной можно считать подготовку Порошенко ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Использованы фотографии: Newslocator.info
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