11:59 17 июня

В Киеве в потасовке сошлись сторонники и противники переименования проспекта Ватутина

В украинской столице прошли столкновения в ходе акции горожан, которые вышли на улицы Киева, протестуя против переименования проспекта Ватутина в проспект нацистского пособника Шухевича. На людей, которые вышли на акцию, нападение совершили активисты так называемого «Национального корпуса» (украинская экстремистская организация, запрещённая в РФ).

Радикалы привычно обвинили киевлян, вышедших на акцию, в причастности к «кремлёвской агентуре», заявив об изъятии неких блокнотов, в которых были якобы указаны суммы выплат за участие в митинге. При этом в Нацкорпусе не сообщили, у кого именно во время акции были такие блокноты, и с какой целью на акцию вышли именно с «компрометирующими блокнотами»? Странно, что у протестующих против переименования проспекта не «обнаружили» удостоверения штатных сотрудников российских спецслужб, как обычно объявляют представители майданных властей Украины и радикалы...

Потасовка противников переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича началась у Московского моста, название которого тоже приводит в бешенство украинских радикалов. Негодование у них вызывает тот факт, что Московский мост не попадает под закон о декоммунизации, а потому для его переименования нужны другие законодательные инициативы.


Известно, что 1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича. 12 июня Окружной административный суд города Киев до рассмотрения дела запретил горсовету подписывать и публиковать это решение.

В Киеве в потасовке сошлись сторонники и противники переименования проспекта Ватутина


Протестующие против переименования проспекта развесили на мосту украинский флаг с надписью «Киевляне за Ватутина».

В результате потасовки серьёзно пострадали несколько противников переименования проспекта. Нацполиция долгое время в потасовку не смешивалась.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 43

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:20
    Радикалы привычно обвинили киевлян, вышедших на акцию, в причастности к «кремлёвской агентуре», заявив об изъятии неких блокнотов, в которых были якобы указаны суммы выплат за участие в митинге.
    Нашлись млин альтрусты laughing Представляю как достали киевлян эти хлопцы со свиноферм бендерщины.
    Наблюдатель2014
    1. сибиралт Сегодня, 09:56
      Куевские власти могут принят закон о выселении в сельскую местность киевлян несогласных с переименованием улицы и все утихнут. Почему то не было массовых выступлений, когда сносили памятники основателю Украины - Ленину.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:14
        Да ладно мужики , что с них взять..Пора бы уже привыкнуть и пересмотреть все , чему нас учили...
        Этому нечего удивляться!

        Мы у Москвы ,Ленинграда, Сталинграда стояли насмерть....
        Мы прорвемся!
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 10:19
          Цитата: ОТДЕЛ
          Мы прорвемся!

          Я не сомневаюсь,на твоем новом бронированном диване,можно смело в космос лететь
          Александр романов
      2. антивирус Сегодня, 11:48
        Радикалы привычно обвинили киевлян, вышедших на акцию, в причастности к «кремлёвской агентуре», заявив об изъятии неких блокнотов, в которых были якобы указаны суммы выплат за участие в митинге.


        --Вот так и определяется !!!будет Окраина независимой и суверенной(?) или ее придется "переформатировать" как враждебную субстанцию
        антивирус
    2. Pirogov Сегодня, 10:14
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нашлись млин альтрусты laughing Представляю как достали киевлян эти хлопцы со свиноферм бендерщины.

      Силюки рулят .
      Pirogov
  2. RASKAT Сегодня, 09:22
    Как и на 9 мая будет, приедут нацбаты вооруженные и переименуют. А все несогласные поплатятся. Власть бандеровцев открыто поддерживает, альтернативной точки зрения и конструктивного диалога в таком государстве быть не может.
    RASKAT
    1. Partyzan Сегодня, 09:26
      У них диалога уже давно нет, там заточено на выполнение хотелок бандерлогов, на которых и держится эта власть hi
      Partyzan
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:41
        Цитата: Partyzan
        на которых и держится эта власть

        она его боится. параша уже не знает что с ней делать. уплывает власть от него
        ЛукичЪ
        1. Partyzan Сегодня, 09:51
          Я все таки думаю что держится
          21 ноября 2014 года Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, которая призывает страны принять более эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

          За представленный Россией документ проголосовали 115 из 193 государств-членов ООН. Против проголосовали три страны — Канада, США и Украина. Еще 55 делегаций, в том числе страны Европейского союза, воздержались.
          Partyzan
          1. Екатерина II Сегодня, 10:03
            Цитата: Partyzan
            Канада, США и Украина

            США никогда не будут за-ибо документ нарушает американскую свободу слова.Канада тоже. Украина никогда и не голосовала за--всегда воздерживалась, но последние годы в пику да и тоже "за демократию"
            Екатерина II
            1. Partyzan Сегодня, 10:08
              А в Нюрнберге они как нарушали своду слова? recourse
              Partyzan
      2. Подрезчик Сегодня, 09:58
        Сошлись. Здорово. Дальше так.........
        Подрезчик
    2. Чёрный Сегодня, 09:56
      Это не потасовка была, а методичное , целенаправленное ибиение фашистами граждан. Ну а полицаи как обычно стояли на стрёме...
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 10:02
        Полиция на вкраине давно выполняет роль шестерок, жалко ребят из беркута, это были последние стражи порядка soldier
        Partyzan
  3. Владимирец Сегодня, 09:22
    "В результате потасовки серьёзно пострадали несколько противников переименования проспекта."

    В ССовском заповеднике нужна недюжинная смелость, чтобы протестовать против их кумиров.
    Владимирец
    1. samoletil18 Сегодня, 09:27
      При смене власти эти ССовцы переобуются в русофилов, интернационалистов, антифашистов. Но предварительно затаятся, выжидая чья возьмёт.
      samoletil18
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:04
        Цитата: samoletil18
        выжидая чья возьмёт.

        амояхатаскраю. так и будет господинтоварищьбарин
        ЛукичЪ
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:33
      Цитата: Владимирец
      В ССовском заповеднике нужна недюжинная смелость, чтобы протестовать против их кумиров.

      Или осознание полной бесперспективности такого существования , когда терять нечего . Так мышь , загнанная кошкой в угол , начинает бросаться на обидчицу .
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 09:53
        Э-э ннет!!! Кот разбирается быстро с мышами!!!
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
          Да нет , Саня . Не раз такую картину наблюдал . И поверь , когда мышь сама нападает на кота , у последнего весьма озадаченный вид . belay
          bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 09:55
        К сожалению не помню кто это написал. Но на нашем форуме:
        Если вы получили власть над страной и вам приходится менять названия улиц и городов в этой стране, ломать памятники и запрещать язык - значит это не ваша страна, вы ее просто окуппировали
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
          Привет , Дима ! hi Очень правильно сказано . good
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 10:19
            Привет hi
            Это не я автор этой фразы, а кто-то из наших форумчан
            рич
        2. Partyzan Сегодня, 10:36
          начит это не ваша страна, вы ее просто окуппировали

          "Киев Еврейский" (evreiskiy.kiev.ua):Евреи, поддерживающие Майдан и революционные перемены в Киеве, называют себя "жидобандеровцами".

          ."Киев Еврейский" (evreiskiy.kiev.ua) - Элеонора Гройсман, главный редактор, президент Всеукраинской общественной организации "Украинский независимый совет еврейских женщин":
          Сейчас евреи Украины с радостью причисляют себя к любителям Бандеры, соглашаясь при этом называться "жидами". В Украине появилось модное течение "жидобандеровец", оно даже имеет свою символику - изображение меноры с зубцами от трезубца.

          "Киев Еврейский" (evreiskiy.kiev.ua):Как Вы относитесь к движению "жидобандеровцы" в Украине? - Хорошо, важно не слово, а то, что евреи поддерживают украинцев в Украине.

          "Киев Еврейский" (evreiskiy.kiev.ua):После событий на Майдане в Украине появилось новое понятие "жидобандеровец" ("жидобандера"). Этим неологизмом называют евреев - друзей украинских националистов. Причем, в большинстве своем, это слово используют и сами евреи. В социальной сети Фейсбук размещены флаги и гербы движения "жидобандеровцев".

          вот они оккупанты hi
          Partyzan
  4. Александр 3 Сегодня, 09:25
    "В результате потасовки серьёзно пострадали несколько противников переименования проспекта. Нацполиция долгое время в потасовку не смешивалась."
    Эх маловато будет ,надо так что бы все пострадали
    Александр 3
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:45
      Цитата: Александр 3
      Эх маловато будет ,надо так что бы все пострадали

      жалко ТЕБЯ там небыло. желаю пострадать когда таких как ТЫ бить будут. а это будет. не долго фашистам и бандерлогам жить. за всё ответите
      ЛукичЪ
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
        Сидя дома на диване хорошо рассуждать . А вот находясь в гуще событий часто происходит переоценка понятий "хорошо/плохо" .
        bouncyhunter
        1. Александр 3 Сегодня, 09:55
          Так и я за то что бы всех фашистов не было.Я наверно что то не так понял .Не надо меня к моим врагам причеслять.
          Александр 3
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
            Александр hi Просто старайтесь яснее выражать свою мысль , чтобы не было двойного толкования . Тогда и не будет недопонимания , и никто Вас к фашистам не причислит . С уважением . hi
            bouncyhunter
          2. мордвин 3 Сегодня, 10:28
            Цитата: Александр 3
            .Я наверно что то не так понял

            Пострадали те, кто за Ватутина. Как и сам Ватутин погиб от националистов.
            мордвин 3
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:28
    Странный такой протест. У них коммуналку подняли в надцать раз, а им за генерала обидно... Или это такая "сублимация"? Замена истинной цели протеста - вот такой, не совсем соответствующей моменту. Но народ собрался, банер соорудили, дрались с радикалами... Закипает котёл? Или так, последние судороги?
    Горный стрелок
    1. bubalik Сегодня, 09:46
      Но народ собрался, банер соорудили, дрались с радикалами... Закипает котёл? Или так, последние судороги?
      ,,пенсионеры в основном,,,но баннер и флаги скорее всего типографские,,

      bubalik
  6. soroKING Сегодня, 09:37
    лето...тепло...суббота...скучно, эхх раззудись плечо! fellow
    soroKING
    1. Баракуда Сегодня, 10:39
      Сенокосом будешь заниматься, или шашкой размахивать ? wink
      Баракуда
      1. soroKING Сегодня, 10:44
        да я чего? я ничего. другие вон чего, и то ничего, а как я, так сразу - чего-чего... wassat drinks
        soroKING
        1. Баракуда Сегодня, 10:52
          Что б скучно не было drinks
          Баракуда
          1. soroKING Сегодня, 10:56
            большой спасибки! good
            soroKING
  7. Баракуда Сегодня, 10:13
    Не знаю как Киевлянам, хоть и рядом. Но платят и конкретно. В зависимости от деятельности . Минимум 200 грн в день . Отвечаю за свои слова. Главное кто ? Уши не из матрасии ростут ?
    И к стати не только улицу , но и памятники
    Баракуда
  8. мичман Сегодня, 10:49
    Восхищает подвиг спец служб СССР, когда интересным способом был ликвидирован фашист шухевич. Жаль, что прекращены такие операции по военным преступникам. Вот Израиль их проводит и не прощает военных преступлений против своей страны. Честь имею.
    мичман
  9. roskot Сегодня, 10:55
    Коричневая чума накрыла Украину.И без помощи России сама не уйдет. Пора возрождать первый украинский фронт.
    roskot
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    Цитата: Partyzan
    Еще 55 делегаций, в том числе страны Европейского союза, воздержались.

    Тоже понятно. Против голосовать вроде не совсем прилично, за резолюцию - совсем не хорошо,т.к. предложена Россией. Да и сами не только покрывают неонацистов, но и сочувствуют им (пример Прибалтика).
    rotmistr60
  11. Толстоевский Сегодня, 11:08
    Вспоминаются слова классика. М. Шолохов "Тихий Дон" -" На мельнице казаки затеяли драку с хохлами. Женщины с возов с ужасом наблюдали за дерущимися мужиками. Дело могло закончиться плохо, если бы старик тавричанин не пригрозил все поджечь. Казаки дали возможность хохлам уехать, а затем собрались вскочить на коней и догнать их в степи. В степи их бесстрашно догнал Штокман.

    – В чем дело? – Он махнул сложенной вдвое шляпой, указывая на черную, впитанную землей кровь у дверей весовой.

    – Хохлов били, – мирно ответил безрукий Алексей и подморгнул щекой и глазом(...)

    Издавна велась вражда между хохлами и казаками, и повсеместно вспыхивали драки, когда те или другие чувствовали перевес(...)

    С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на семьдесят пять верст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по нескольку подвод вместе и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку.

    — Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?

    Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что «хохол»; а раз «хохол» — надо бить(...)"
    Всё же предки были мудрее нас
    Толстоевский
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