В Киеве в потасовке сошлись сторонники и противники переименования проспекта Ватутина

В украинской столице прошли столкновения в ходе акции горожан, которые вышли на улицы Киева, протестуя против переименования проспекта Ватутина в проспект нацистского пособника Шухевича. На людей, которые вышли на акцию, нападение совершили активисты так называемого «Национального корпуса» (украинская экстремистская организация, запрещённая в РФ).Радикалы привычно обвинили киевлян, вышедших на акцию, в причастности к «кремлёвской агентуре», заявив об изъятии неких блокнотов, в которых были якобы указаны суммы выплат за участие в митинге. При этом в Нацкорпусе не сообщили, у кого именно во время акции были такие блокноты, и с какой целью на акцию вышли именно с «компрометирующими блокнотами»? Странно, что у протестующих против переименования проспекта не «обнаружили» удостоверения штатных сотрудников российских спецслужб, как обычно объявляют представители майданных властей Украины и радикалы...Потасовка противников переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича началась у Московского моста, название которого тоже приводит в бешенство украинских радикалов. Негодование у них вызывает тот факт, что Московский мост не попадает под закон о декоммунизации, а потому для его переименования нужны другие законодательные инициативы.Известно, что 1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича. 12 июня Окружной административный суд города Киев до рассмотрения дела запретил горсовету подписывать и публиковать это решение.Протестующие против переименования проспекта развесили на мосту украинский флаг с надписью «Киевляне за Ватутина».В результате потасовки серьёзно пострадали несколько противников переименования проспекта. Нацполиция долгое время в потасовку не смешивалась.