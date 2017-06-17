15:41 17 июня

Пентагон учится бомбить Россию из космоса

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждаются возможности американских секретных разработок в области космического оружия.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. ланс Сегодня, 14:56
    интересно кто протолкнул этого бородатого?
    ланс
    1. atakan Сегодня, 15:00
      нервничаешь laughing
      Если б не "божественные" закидоны , вполне адекватный чел.
      atakan
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