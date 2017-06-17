"Авиадартс-2017" стартовал на воронежском полигоне "Погоново"

Сегодня, 17 июня, на полигоне «Погоново» в Воронежской области стартовали мероприятиях в рамках авиаконкурса «Авиадартс-2017». В конкурсе по пилотированию военной авиации и выполнению сопутствующих задач принимают участие свыше 60 экипажей, включая экипажи армейской, военно-транспортной, оперативно-тактической и дальней авиации. Конкурсную программу отрабатывают экипажи, являющиеся лучшими в своих военных округах.Организаторы «Авиадартса-2017» обратились к многочисленным посетителям полигона, на котором проходят мероприятия конкурсной программы. В обращении говорится о необходимости отказаться от провоза и проноса крупных сумок и иных габаритных вещей. Связано это не как с целью экономии места на полигоне, так и с точки зрения безопасности.В соревновательной программе участвуют экипажи истребителей различных моделей: Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29. Кроме того, демонстрируется мастерство пилотов бомбардировщиков Су-24 и Су-34, экипажей транспортной авиации.Особый восторг у зрителей вызывают выступления пилотажных групп. В частности, своё мастерство демонстрирует пилотажная группа "Стрижи".Зрители наблюдают и за полётами дальних стратегических ракетоносцев Ту-22М3, транспортников Ил-76, Ан-12 и др.Армейская авиация на полигоне представлена вертолётами Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».Ударные вертолёты атакуют мишени на полигоне, что является одной из наиболее зрелищных частей авиационного конкурса.В программе - тушение условного пожара на полигоне "Погоново". При этом организаторы напоминают, что авиационными мероприятиями программа не ограничивается. "На земле" тоже есть, на что посмотреть тем, кто в выходной день нашёл время для посещения "Авиадартса"