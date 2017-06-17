15:49 17 июня

"Авиадартс-2017" стартовал на воронежском полигоне "Погоново"

Сегодня, 17 июня, на полигоне «Погоново» в Воронежской области стартовали мероприятиях в рамках авиаконкурса «Авиадартс-2017». В конкурсе по пилотированию военной авиации и выполнению сопутствующих задач принимают участие свыше 60 экипажей, включая экипажи армейской, военно-транспортной, оперативно-тактической и дальней авиации. Конкурсную программу отрабатывают экипажи, являющиеся лучшими в своих военных округах.

"Авиадартс-2017" стартовал на воронежском полигоне "Погоново"


Организаторы «Авиадартса-2017» обратились к многочисленным посетителям полигона, на котором проходят мероприятия конкурсной программы. В обращении говорится о необходимости отказаться от провоза и проноса крупных сумок и иных габаритных вещей. Связано это не как с целью экономии места на полигоне, так и с точки зрения безопасности.


В соревновательной программе участвуют экипажи истребителей различных моделей: Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29. Кроме того, демонстрируется мастерство пилотов бомбардировщиков Су-24 и Су-34, экипажей транспортной авиации.



Особый восторг у зрителей вызывают выступления пилотажных групп. В частности, своё мастерство демонстрирует пилотажная группа "Стрижи".

Зрители наблюдают и за полётами дальних стратегических ракетоносцев Ту-22М3, транспортников Ил-76, Ан-12 и др.



Армейская авиация на полигоне представлена вертолётами Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».



Ударные вертолёты атакуют мишени на полигоне, что является одной из наиболее зрелищных частей авиационного конкурса.

В программе - тушение условного пожара на полигоне "Погоново". При этом организаторы напоминают, что авиационными мероприятиями программа не ограничивается. "На земле" тоже есть, на что посмотреть тем, кто в выходной день нашёл время для посещения "Авиадартса"

Использованы фотографии: ВО, Фейсбук, ВК/Типичный Воронеж
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 14:40
    Бармалеи в Сирии авиадартс любят laughing ...он им помогает с гуриями расслабится
    Чёрный
    1. Partyzan Сегодня, 14:48
      Сегодня, 17 июня, на полигоне «Погоново» в Воронежской области стартовали мероприятиях в рамках авиаконкурса «Авиадартс-2017»
      вот натовцев на эти соревнования нив коем случае нельзя приглашать - а то как опять промахнуться laughing
      Partyzan
      1. RASKAT Сегодня, 15:36
        Министр обороны сказал что 85% летного состава боевой авиации прошли через Сирию. Как же при наличии такого опыта должен подняться уровень попаданий в цель? Каждая бомба 000000 ? Надеюсь.
        RASKAT
  2. sabakina Сегодня, 14:42
    Фотографии конечно хорошо, а видео лучше....или олени... what
    sabakina
    1. poquello Сегодня, 15:46
      Цитата: sabakina
      Фотографии конечно хорошо, а видео лучше....или олени... what

      и побольше, побольше. где секретов нет камеры понатыкать, подавать надо событие и технику - экраны, прямые включения, прямые комментарии
      poquello
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:46
    Ну, наши ВКС в Сирии показали всему миру такой "Авиадартс", что все эти соревнования - похожи на показательные выступления. wassat
    Горный стрелок
  4. SCHMEL Сегодня, 15:09
    Меркель в Бундестаге об авиадартсе-2017:
    SCHMEL
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