Климкин заявил, что Украина может многому научить НАТО

Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас

Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет

Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем