Климкин заявил, что Украина может многому научить НАТО
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.
А ведь прав г-н Климкин, прав на все 100%, чему-чему, а попаданию в котлы, НАТО учиться больше не у кого, тут ВСУ на первом месте.
Также министр высказался в отношении вступления Украины в ЕС, по его словам, это произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву, передает РИА Новости .
Ранее Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Между тем для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявлял экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.
Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас— сказал он
Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет
А ведь прав г-н Климкин, прав на все 100%, чему-чему, а попаданию в котлы, НАТО учиться больше не у кого, тут ВСУ на первом месте.
Также министр высказался в отношении вступления Украины в ЕС, по его словам, это произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву, передает РИА Новости .
Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем— заявил Климкин.
Ранее Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Между тем для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявлял экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.
Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
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