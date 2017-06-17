21:55 17 июня

Климкин заявил, что Украина может многому научить НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.

Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас
— сказал он
Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет





А ведь прав г-н Климкин, прав на все 100%, чему-чему, а попаданию в котлы, НАТО учиться больше не у кого, тут ВСУ на первом месте.

Также министр высказался в отношении вступления Украины в ЕС, по его словам, это произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву, передает РИА Новости .

Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем
— заявил Климкин.

Ранее Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Между тем для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявлял экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.



Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
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Комментарии 28

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  1. Владимирец Сегодня, 20:46
    Климкин молоток, наш человек, с ВМВ силы НАТО не попадали в котлы, но Киев научит, как надо. laughing
    Владимирец
    1. Logall Сегодня, 20:51
      А ещё, как продавать и пропивать укреплённые передовые позиции.
      Logall
      1. cniza Сегодня, 21:05
        Клоун и больше слов не хочется тратить.
        cniza
        1. ЛукичЪ Сегодня, 21:16
          Цитата: cniza
          Клоун и больше слов не хочется тратить.

          да и он слов не заслуживает. только фуууууууууу
          ЛукичЪ
        2. Чёрный Сегодня, 21:18
          Вот не пойму, толи он просто психически неполноценный, толи фееричняй идиот laughing
          Чёрный
          1. Монос Сегодня, 21:52
            Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться.

            Например, как стрелять из миномёта
            Монос
      2. Zibelew Сегодня, 21:07
        Украина оживит НАТО своей свежей струей.
        Zibelew
        1. cniza Сегодня, 21:11
          Цитата: Zibelew
          Украина оживит НАТО своей свежей струей.


          Скорее натурой.
          cniza
        2. Хагалаз Сегодня, 21:13
          Может и струёй, но далеко не свжей. Жёлтой.
          Хагалаз
    2. тол100в Сегодня, 21:11
      Цитата: Владимирец
      но Киев научит, как надо.

      Да и сам киев учил плохой ученик ЦРУ Галстуко-глотатель-Мишико-Сукашвили! Не будет им НАТО, если для них не перепишут устав той "наты"!
      тол100в
  2. Монос Сегодня, 20:49
    Но достаточно ли ЕС делает для Украины?

    Действительно! Пора задаться этим вопросом. Европа, что ты сделала для того, чтобы Украина захотела в тебя вступить? Ценности майдана просто так никто вам дарить не будет.
    Монос
  3. Кот Всапогах Сегодня, 20:50
    особенно боинги сбивать, хотя матрасам учиться не надо, они уже умеют laughing
    Кот Всапогах
    1. тол100в Сегодня, 21:04
      Цитата: Кот Всапогах
      особенно боинги сбивать, хотя матрасам учиться не надо, они уже умеют laughing

      Они же и научили!
      тол100в
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:56
    Если у НАТО будут такие учителя, можно спать спокойно. Научат пить, торговать с противником оружием, залезать в котлы, бросать раненых, сдаваться в плен. А сейчас, по последним данным, даже ПРОДАЮТ позиции! Нет, точно, как в анекдоте - три хохла - это партизанский отряд с предателем wassat
    Горный стрелок
  5. Masya Masya Сегодня, 20:58
    вот , твою дивизию, ну так хочется быть полезным, а на фиг ни кому не нужен...
    . При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву

    вы только денег побольше дайте, а они всё!!! и даже больше!!!!... lol
    учись НАТО! пока они ещё живы.. lol
    Masya Masya
    1. Владимирец Сегодня, 21:13
      Цитата: Masya Masya
      твою дивизию

      Тю, Марина, как вульгарно, feel но как точно. love
      Владимирец
      1. vorobey Сегодня, 21:24
        Цитата: Masya Masya
        ну так хочется быть полезным, а на фиг ни кому не нужен...


        vorobey
      2. Masya Masya Сегодня, 21:26
        Тю, Марина, как вульгарно,

        вот верите, нет, самой стыдно... feel
        Masya Masya
        1. Владимирец Сегодня, 21:53
          Цитата: Masya Masya
          вот верите, нет, самой стыдно...

          Не, не верю. winked
          Владимирец
  6. ДМБ84 Сегодня, 21:09
    Лучшей диверсии, чем отправить Украину в НАТО и придумать нельзя. Может наши дипломаты как-то поспособствуют ? Развалим НАТО изнутри...
    ДМБ84
  7. FIREMAN Сегодня, 21:14
    Если я правильно помню, кто-то там хотел от Гейропы кружевные трусы. Иссякли поставки? Или фантазия разыгралась ближе к лету request
    FIREMAN
  8. Masya Masya Сегодня, 21:17
    ученик превзошел учителя, теперь сам готов учить учителя?
    Masya Masya
  9. Ferdinant Сегодня, 21:23
    Плохой пример-тоже пример.
    Ferdinant
  10. vasilev Сегодня, 21:25
    Он открыто предложил своих "воинов бобра" в качестве пушечного мяса матрасам,плюс намекнул чтобы грошей побольше давали.
    vasilev
  11. osoboye_mneniye Сегодня, 21:34
    "Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет"

    Два солдата из стройбата заменяют экскаватор... что-то вспомнилось после прочтения перла Климкина.
    Вот как их партнёры после таких заявлений могут к ним серьёзно относиться?
    osoboye_mneniye
  12. Holsten Сегодня, 21:38
    " Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться " - скорости распила и отката ?
    Holsten
  13. Yak28 Сегодня, 21:52
    Мирных жителей убивать,и лгать собственному народу НАТО и без украины умеет
    Yak28
  14. polev66 Сегодня, 21:55
    блин, в Курске наверное не рады, что это их земляк бывший...
    polev66
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