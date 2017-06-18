Крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» отработают совместные действия в Баренцевом море

Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых их экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств. Планируется, что корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям,

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море для отработки взаимодействия в составе соединения, сообщает пресс-служба Северного флота.говорится в релизе.Сообщается, что «кроме выполнения боевых упражнений, особое внимание будет уделено подготовке экипажей к ведению борьбы за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также оказанию помощи на море и организации буксировки условно повреждённого корабля, потерявшего ход».В последнем эпизоде учения активное участие примут силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота в составе спасательного буксира «Николай Чикер», который осуществит практическую буксировку каждого из кораблей.