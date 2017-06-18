15:13 18 июня

Крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» отработают совместные действия в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море для отработки взаимодействия в составе соединения, сообщает пресс-служба Северного флота.

Крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» отработают совместные действия в Баренцевом море


Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых их экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств. Планируется, что корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям,
говорится в релизе.


Сообщается, что «кроме выполнения боевых упражнений, особое внимание будет уделено подготовке экипажей к ведению борьбы за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также оказанию помощи на море и организации буксировки условно повреждённого корабля, потерявшего ход».

В последнем эпизоде учения активное участие примут силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота в составе спасательного буксира «Николай Чикер», который осуществит практическую буксировку каждого из кораблей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. МПК105 Сегодня, 12:44
    После боя с НАТОвской ордой им очень понадобится помощь "Николая Чикера",если понадобится,конечно,что вряд ли...
    МПК105
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          2. рич Сегодня, 14:01
            Привет, Леша hi
            МПК105: После боя с НАТОвской ордой им очень понадобится помощь "Николая Чикера",если понадобится,конечно,что вряд ли...

            И они сами это прекрасно понимают. Но свое дело делают. soldier
            Хотя на фиг я тебе это рассказываю - сапожнику про сапоги, ты лучше меня это знаешь. Рад тебя видеть, ты что-то последнее время на ВО редко появляешься
            рич
            1. МПК105 Сегодня, 14:08
              Да некогда-дожди через день,Дим...Вот и и успевай огород и дачу,ничего не растёт,блин...... hi
              МПК105
              1. рич Сегодня, 14:13
                И у нас под 30° и постоянные дожди. Только на теплицы вся надежда
                рич
    2. Artillerist Сегодня, 13:09
      Для этого будущие адмиралы и сидят за партой в академиях, чтобы отдельные корабли, пусть даже и такие мощные, против орд на убой не посылать...
      Artillerist
  2. Баракуда Сегодня, 13:08
    Когда уже Россия хоть один из подобных построит ? Что б на 500 км ни одна тв.арю к.а не подошла.
    Баракуда
    1. Zibelew Сегодня, 13:12
      С нашей экономикой в ближайшие десятилетие точно не будет. А крейсер "Петр Великий" красивый!


      Zibelew
    2. Pirogov Сегодня, 13:57
      Цитата: Баракуда
      Когда уже Россия хоть один из подобных построит ? Что б на 500 км ни одна тв.арю к.а не подошла.

      Да хотя бы Горшковых стабильно и быстрей строили ,а вы на крейсера замахнулись.
      Pirogov
  3. tchoni Сегодня, 13:23
    артиллерийские стрельбы - это ииенно то что надо отрабатывать.... Особенно тяжелому ракетному крейсеру.. ну ооооочень важный момент боевой подготовки.. Даже важнее чем отражение групповой атаки кр... и уж куда круче решения других задач пво....
    tchoni
    1. kepmor Сегодня, 13:40
      вы считаете, что на каждом выходе в море надо главным комплесом пулять и РМки стаями сшибать?...всему своё время...такие стрельбы,как правило оставляют на ЗТУ флота,на август...тогда всех "живых" выгонят из баз...
      вы хоть представляете себе сколько кораблей надо для обеспечения безопасности при таких стрельбах?...пол Баренцева моря закрыть...с десяток кораблей только на границы района РС поставить...
      а сейчас обычный выход на отработку задач К-2,К-3 и С...ну выполнят АС-31 по щиту, да отработают ППДО на рейде...рыбу поглушат из РБУ и ДП-61...правда она ни хрена не всплывает...
      kepmor
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