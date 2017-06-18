15:14 18 июня

Милонов прокомментировал беспорядки в Киеве на «марше равенства»

Украинские власти были обязаны провести «марш равенства» (парад ЛГБТ-сообщества), чтобы «приобщиться к европейским ценностям», передает РИА Новости заявление члена думского комитета по международным делам Виталия Милонова.



Это то, к чему стремились новые европейцы, то есть украинцы, чего они теперь возмущаются? … Они отказались от традиционных ценностей, поскольку единая нация — это одна из фундаментальных ценностей, решили попытать счастье на стороне. Пусть теперь готовятся и красят губы,
сказал депутат Госдумы.


По его словам, «власти вынуждены разгонять националистов, чтобы создать для Евросоюза видимость благополучия сексуальных меньшинств на Украине».

«Марш равенства» прошел сегодня в Киеве. По данным МВД, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, украинские радикалы заблокировали центральные улицы города, после чего ЛГБТ-сообществу пришлось изменить маршрут.

По данным местных СМИ, во время шествия произошли стычки между националистами и полицией. Несколько протестующих были задержаны.

Милонов прокомментировал беспорядки в Киеве на «марше равенства»

Использованы фотографии: REUTERS / Gleb Garanich, РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 17

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:38
    Поздравляю вас хохлы..Думаю теперь точно придется въезд в Россию ограничить.! Фиг вас знает..
    Ополченцы ДНР , будьте осторожней и в плен не сдавайтесь..!
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 14:55
      А что тут скажешь? Президент Порошенко пример давно подал:
      С кем не нужно дружить, нужно попой дорожить...
      Logall
    2. Монос Сегодня, 14:55
      А по-моему, педерасты как раз то и являются истинными патриотами Украины. Посудите сами: если Украина усиленно и назойливо виляет задом перед Западом, то кого должно считать настоящим патриотом? Конечно же заднеприводных! У них нынче всё нетрадиционное. Даже учения. smile

      Монос
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:07
        .....не только заднеприводные, но заднемоторные....
        Соломон Кейн
    3. Татьяна Сегодня, 15:09
      Единственно за что можно уважать не очень уважаемого депутата ГД РФ г-на Милонова, так это за то, что он открыто всегда выступает против пропаганды гомосексуализма вообще.
      В остальном от его клерикализма - т.е. сращивания РПЦ со светским по Конституции РФ государством - один только вред!
      Татьяна
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:42
    И что? Ну провели "Гей-парад". К счастью, у нас подобные шествия ЗАПРЕЩЕНЫ. Как пропаганда гомосексуализма. А це Европа пусть готовится. И мужские трусы с кружавчиками пусть закупает.
    Горный стрелок
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 14:52
      ЗАПРЕЩЕНЫ. Как пропаганда

      Если вы не в курсе, гомосексуализм невозможно спропагандировать.
      Судя по тому как ненавидят геев в России, складывается впечатление что половина россиян были изнасилованы геями, а у четверти россиянок геи увели парней.
      777-3-59-97
  3. LÄRZ Сегодня, 14:45
    Ай-я-яй! Как нехорошо топтать грязными ногами европейские ценности! Такое было красивое переходящее радужное знамя, а они его..., а они с ним так! Фу, пративные!!!
    Украинским неонацистам — противникам марша гомосексуалистов удалось отобрать у участников марша радужный флаг.

    Потасовка произошла в районе парка им. Шевченко, у корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

    Флаг был сожжен под крики «Слава Украине!» и «Украина превыше всего!» («Україна понад усе» — украинец .)
    Источник: http://rusvesna.su/news/1497780496
    LÄRZ
  4. МПК105 Сегодня, 14:48
    А я заметил,что везде-одни малолетки........От 14 года,до сего дня.....Всё...Сушите вёсла-если отец ремнём не надовал,то и не исправишь уже...
    МПК105
    1. kepmor Сегодня, 14:54
      похоже там "отцы" такие же...который год "булки" перед нациками раздвигают...балдеют наверное...
      kepmor
      1. МПК105 Сегодня, 15:05
        Не,ну...Я надеялся,что НЕ-
        А вот и в Восточой Германии Люди не хотят-ТАК-они кто,Нацисты,гомофофобы,или как там ещё...Это ЛЮДИ ПРОТИВ-
        МПК105
        1. МПК105 Сегодня, 15:13
          Это мягко выражаясь ПРОТИВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          МПК105
  5. dr.star75 Сегодня, 14:48
    На фото, многие гарные хлопцы в масках. Боятся узнают?
    dr.star75
  6. Logall Сегодня, 14:50
    [/quote]Пусть теперь готовятся и красят губы,[quote]

    У нас тоже такой "истинный европеец" живёт, Панин Лёха. Губы ещё не красит но содомизме был замечен. И много чего проевропейского совершить успел. Нужно послать его в помощь европерцам. Жалко только киевских собак.
    И им будет толк, и нам спокойнее...
    Logall
  7. tomket Сегодня, 14:51
    Один еврей другому:
    -Вы слышали что Изя стал геем???
    -Что, занял денег и не отдает???
    -Да нет, в хорошем смысле этого слова.


    В общем схлестнулись в битве в Киеве геи, в хорошем смысле этого слова и в плохом )))))
    tomket
  8. iliitchitch Сегодня, 15:00
    Любой фигнёй заниматься , лишь бы не работать . Соседушки , да-а . А чего работать , если справа на глобусе лузеры сидят? (это они так думают) .
    У нас тут америга с канадой непричёсанные ещё с утра , а тут ещё и эти . вот уж действительно - да-а ... Естьь над чем репу причесать .
    iliitchitch
  9. san4es Сегодня, 15:13
    "...От винта! От винта!!" - кричал Карлсон, отбиваясь от гомосеков
    san4es
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