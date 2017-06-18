Милонов прокомментировал беспорядки в Киеве на «марше равенства»

Это то, к чему стремились новые европейцы, то есть украинцы, чего они теперь возмущаются? … Они отказались от традиционных ценностей, поскольку единая нация — это одна из фундаментальных ценностей, решили попытать счастье на стороне. Пусть теперь готовятся и красят губы,

Украинские власти были обязаны провести «марш равенства» (парад ЛГБТ-сообщества), чтобы «приобщиться к европейским ценностям», передает РИА Новости заявление члена думского комитета по международным делам Виталия Милонова.сказал депутат Госдумы.По его словам, «власти вынуждены разгонять националистов, чтобы создать для Евросоюза видимость благополучия сексуальных меньшинств на Украине».«Марш равенства» прошел сегодня в Киеве. По данным МВД, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек.Как сообщалось ранее, украинские радикалы заблокировали центральные улицы города, после чего ЛГБТ-сообществу пришлось изменить маршрут.По данным местных СМИ, во время шествия произошли стычки между националистами и полицией. Несколько протестующих были задержаны.