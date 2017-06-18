19:26 18 июня

Бундесвер сообщил, когда возобновятся полеты в Сирии

Полеты в Сирии германских «Торнадо» возобновятся в октябре после их перевода с турецкой базы «Инджирлик» в Иорданию, передает РИА Новости сообщение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.



До конца июня мы остаемся в плане полетов антиигиловской коалиции. Потом мы скорейшим образом переведем заправочные самолеты в Иорданию. Через пару дней они будут снова участвовать в миссии, примерно во второй половине июля. Перевод "Торнадо" и комплекса разведтехники для авиафотосьемки более сложный, он продлится два месяца, с августа по сентябрь. По плану, в октябре разведывательные "Торнадо" снова возобновят полеты,
сказала дер Ляйен в интервью BILD am SONNTAG.


По словам министра, точные даты перевода техники пока не определены, основные условия – «чтобы фаза переезда, в которую мы не сможем выполнять полеты, была по возможности короткой, и безопасность собственных частей».

Напомним, Берлин оказывает поддержку антитеррористической операции при помощи шести самолетов-разведчиков "Торнадо", которые дислоцированы на базе альянса в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

Кроме того, немецкие специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов НАТО AWACS.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Tobias Schwarz/ POOL
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Комментарии 21

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  1. pjastolov Сегодня, 16:14
    сообщение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.
    супер мама за деток боится?
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:24
      Да нет , просто ещё не знает с какой стороны китайский авианосец "Пи-Пи-Ся" подойдёт . lol
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 16:27
        а "Пи-Пи-Ся" и не нужен - там уже сики-сики laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
          Цитата: pjastolov
          там уже сики-сики

          Пора уже на "каки-пуки" переходить , надо фрау дер Ляйен подсказать . yes
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 16:39
            нельзя - газ дармовой будет negative
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
              Даже если всем скопом начнут производить пердючий газ - не хватит . lol
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 16:48
                ну не знаю, там ыщо много азиятов
                pjastolov
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:20
    Возобновятся. Вот персиковое мороженое завезут и начнутся полеты.
    Mavrikiy
  3. 210окв Сегодня, 16:21
    Ни фига себе "люфтваффе"..Целых шесть разведчиков..
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 18:28
      Цитата: 210окв
      Ни фига себе "люфтваффе"..Целых шесть разведчиков..

      Дело не в количестве ,а сам факт полётов в Сирии говорит о том ,что бабушку меркуль пора на пенсию.
      Pirogov
  4. LÄRZ Сегодня, 16:35
    Вот какие они гордые! Из Турции выход..., вернее- вылетают. Летите, голуби, летите...
    LÄRZ
    1. Svarog51 Сегодня, 17:02
      Виктор, hi Ну ты даёшь! Ты же -АВИАЦИЯ!
      Летите, голуби, летите...
      negative
      Сидите, голуби, сидите! Коли сами не нагадите, так ворон наведёте! angry
      Svarog51
      1. LÄRZ Сегодня, 18:03
        Цитата: Svarog51
        Сидите, голуби, сидите! Коли сами не нагадите, так ворон наведёте!

        Приветствую, о Великий Сергей!
        Попробуем объективно оценить эту ситуёвину.
        1. ФРГ является как членом американского антисирийского альянса, так и членом НАТО.
        2. Совершенно очевиден конкретный "раздрай" (не на словах!) в НАТО.
        3. В связи с передислокацией на некоторое время прекратятся разведывательные полёты.
        4. Передислокация (с обжитого и знакомого места) потребует доп. средств ( и немалых).
        Турция в последнее время начинает занимать самостоятельную позицию внутри НАТО по отношению к Евросоюзу и США, считает политолог Юрий Почта. "Турция сейчас начинает оказывать давление, шантажировать Германию своим отношением к немецким журналистам, депутатам, военным. В частности, это проявилось на базе Инджирлик. По сути, Ангеле Меркель бросается вызов со стороны Эрдогана", — сказал он в эфире радио Sputnik.

        По мнению политолога, перемещение немецкого военного контингента в Иорданию возможно, поскольку эта страна выглядит более надежным союзником Запада на фоне непредсказуемой Турции, однако это может вызвать негативные последствия в целом для Североатлантического альянса.
        "Другое дело — сколько это будет стоить, есть ли средства на эту операцию. К тому же если базу действительно переместят, это будет означать серьезный скандал в натовском семействе. Вообще, то, как ведет себя Анкара по отношению к базе Инджирлик, — это, конечно, недопустимо среди союзников, в данном случае это такой бунт на корабле со стороны Турции и определенный кризис внутри НАТО", — считает политолог.
        Когда у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попросили прокомментировать возможный вывод германских солдат, он сказал, что после получения официального известия пожелает немцам счастливого пути.Самолеты Tornado, совершающие разведывательные полеты над сирийской территорией, 250 человек обслуживающего персонала и технические мощности будут переведены в Иорданию, на базу Азрак. Инджирлик
        Азрак

        Кроме того, за сотрудничество с курдами, подобная "турецкая кара" может обрушиться и на США.
        LÄRZ
        1. Svarog51 Сегодня, 18:10
          Вить, пущай эти голуби сидят на аэродромах Германии. Там после нас аэродромов больше чем самолётов. А они чего творят? Я только это хотел сказать. hi drinks
          Svarog51
  5. 3vs Сегодня, 16:36
    Свастику-то будут на крыльях рисовать?
    Кто вас звал в Сирию?!
    Али вспомнилось:
    "Дойче зольдатен, унтер официрен..."
    3vs
  6. andr327 Сегодня, 16:46
    Да, оперативность германских авиаторов вдохновляет. Два месяца на перемещение разведчиков впечатляют!
    andr327
  7. iliitchitch Сегодня, 17:09
    "мандат бундесвера" не предполагает" . , Какой ещё мандат ? У вас его 72 уже нет как . Молчать . Какого бундесвера смеешь рот ещё разевать ? Вам История НИКОГДА не простит , чего вы натворили . Хоть башкой на коленях об стену бейся .
    Мондаст у неё , видите ли . Иди ,по осн. спец. работай , тов.урсула . Борзеют , однако . И "каждый мнит себя наполеоном" . С прищемлёнными копытами давно не скакали ? Не , реально злят уже эти лузеры обнаглевшие .
    iliitchitch
    1. рич Сегодня, 17:39
      "мандат бундесвера" в Берлине....Министром обороны работает)))
      рич
  8. Градиент 3 Сегодня, 17:09
    Еще пара...Ударов ВВС ФРГ в Сирии..
    По мирным жителям...
    Несколько инцидентов с беженцами в Германии...
    И Ангеле...ничего не светит...
    На грядущих выборах...
    Градиент 3
    1. Mavrikiy Сегодня, 18:18
      Цитата: Градиент 3
      Еще пара...Ударов ВВС ФРГ в Сирии..
      По мирным жителям...
      Несколько инцидентов с беженцами в Германии...
      И Ангеле...ничего не светит...
      На грядущих выборах...

      "Ми-не-протифф" (Служили два товарища)
      Mavrikiy
    2. iliitchitch Сегодня, 18:32
      Цитата: Градиент 3
      И Ангеле...ничего не светит...
      На грядущих выборах...


      Проскочит ведь , ведьма . эммануэлька во Франции просочилась же .
      КГБ не доработало . Но хакеры заднего слова ещё не сказали ...
      iliitchitch
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