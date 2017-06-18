Бундесвер сообщил, когда возобновятся полеты в Сирии

До конца июня мы остаемся в плане полетов антиигиловской коалиции. Потом мы скорейшим образом переведем заправочные самолеты в Иорданию. Через пару дней они будут снова участвовать в миссии, примерно во второй половине июля. Перевод "Торнадо" и комплекса разведтехники для авиафотосьемки более сложный, он продлится два месяца, с августа по сентябрь. По плану, в октябре разведывательные "Торнадо" снова возобновят полеты,

Полеты в Сирии германских «Торнадо» возобновятся в октябре после их перевода с турецкой базы «Инджирлик» в Иорданию, передает РИА Новости сообщение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.сказала дер Ляйен в интервью BILD am SONNTAG.По словам министра, точные даты перевода техники пока не определены, основные условия – «чтобы фаза переезда, в которую мы не сможем выполнять полеты, была по возможности короткой, и безопасность собственных частей».Напомним, Берлин оказывает поддержку антитеррористической операции при помощи шести самолетов-разведчиков "Торнадо", которые дислоцированы на базе альянса в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.Кроме того, немецкие специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов НАТО AWACS.