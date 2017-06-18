National Interest: РФ создает новое оружие, в то время как США продолжают использовать артиллерию 1960-х
Российская армия вооружается новыми артустановками, тогда как Пентагон продолжает поставлять в войска модернизированные версии старой техники, пишет обозреватель издания The National Interest Дэйв Маджумдар.
«Так, в распоряжение Таманской и Кантемировской дивизий Первой гвардейской танковой армии поступили несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Новое самоходное орудие будет находиться на вооружении до тех пор, пока не наладится массовое оснащение войск более современными САУ – 2С35 "Коалиция-СВ"», – приводит статью РИА Новости .
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский сообщал, что серийные поставки самоходных установок «Коалиция-СВ» начнутся до 2020 года.
По словам собеседника издания, главного редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, до серийного производства «Коалиции» еще несколько лет, однако и «Мста-С» является современным орудием в составе сухопутных войск.
Эта САУ создавалась на основе 152-мм гаубицы 2А65, которая производит около восьми выстрелов в минуту. «Скорее всего, новая установка будет стрелять быстрее», – предполагает автор.
«Указанные гаубицы будут производить вплоть до начала полномасштабного выпуска установки "Коалиция". У них новая система наведения, более современное орудие и механизм заряжания», – пишет он.
«Мста-С» и «Коалиция-СВ» существенно усилят артиллерийскую мощь российской армии. «Между тем, в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов», – подчеркивает Маджумдар.
«Так, в распоряжение Таманской и Кантемировской дивизий Первой гвардейской танковой армии поступили несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Новое самоходное орудие будет находиться на вооружении до тех пор, пока не наладится массовое оснащение войск более современными САУ – 2С35 "Коалиция-СВ"», – приводит статью РИА Новости .
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский сообщал, что серийные поставки самоходных установок «Коалиция-СВ» начнутся до 2020 года.
По словам собеседника издания, главного редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, до серийного производства «Коалиции» еще несколько лет, однако и «Мста-С» является современным орудием в составе сухопутных войск.
Эта САУ создавалась на основе 152-мм гаубицы 2А65, которая производит около восьми выстрелов в минуту. «Скорее всего, новая установка будет стрелять быстрее», – предполагает автор.
«Указанные гаубицы будут производить вплоть до начала полномасштабного выпуска установки "Коалиция". У них новая система наведения, более современное орудие и механизм заряжания», – пишет он.
«Мста-С» и «Коалиция-СВ» существенно усилят артиллерийскую мощь российской армии. «Между тем, в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов», – подчеркивает Маджумдар.
Использованы фотографии: РИА Новости / Фотохост-агентство
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