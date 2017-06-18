19:32 18 июня

National Interest: РФ создает новое оружие, в то время как США продолжают использовать артиллерию 1960-х

Российская армия вооружается новыми артустановками, тогда как Пентагон продолжает поставлять в войска модернизированные версии старой техники, пишет обозреватель издания The National Interest Дэйв Маджумдар.



«Так, в распоряжение Таманской и Кантемировской дивизий Первой гвардейской танковой армии поступили несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Новое самоходное орудие будет находиться на вооружении до тех пор, пока не наладится массовое оснащение войск более современными САУ – 2С35 "Коалиция-СВ"», – приводит статью РИА Новости .


Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский сообщал, что серийные поставки самоходных установок «Коалиция-СВ» начнутся до 2020 года.

По словам собеседника издания, главного редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, до серийного производства «Коалиции» еще несколько лет, однако и «Мста-С» является современным орудием в составе сухопутных войск.

Эта САУ создавалась на основе 152-мм гаубицы 2А65, которая производит около восьми выстрелов в минуту. «Скорее всего, новая установка будет стрелять быстрее», – предполагает автор.

«Указанные гаубицы будут производить вплоть до начала полномасштабного выпуска установки "Коалиция". У них новая система наведения, более современное орудие и механизм заряжания», – пишет он.

«Мста-С» и «Коалиция-СВ» существенно усилят артиллерийскую мощь российской армии. «Между тем, в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов», – подчеркивает Маджумдар.

Использованы фотографии: РИА Новости / Фотохост-агентство
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Комментарии 51

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:51
    Это зависть или констатация факта? Более вероятно, что: русские всех поимели и поэтому дайте бабла, которое пилить будем.
    oleg-gr
    1. svp67 Сегодня, 16:54
      Цитата: oleg-gr
      Это зависть или констатация факта?

      Это подсказка Пентагону на ЧТО деньги просить...
      «Мста-С» .....существенно усилят артиллерийскую мощь российской армии. «Между тем, в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов», – подчеркивает Маджумдар.

      Сравнение картузного "Паладина" и гильзовой "МСТА" взгляд изнутри
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:58
        Да , похоже на хэштэг #всёпропалотрампдайденег .
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 17:07
          это - не дай денех, это пришел опохмел после горбатого, он нам нас-.....рал, но и им подложил хорошую кучку, в которую они вступили hi
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:10
            Западлянщики твоим словам никогда не поверят - меченый Горби их херой , ити его вперехлёст через клюз вымбовкой .
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 17:22
              Паша, hi Как красиво звучит. good
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:29
                Серёга hi Тянет иногда замудрёно загнуть , грешен . feel
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 17:39
                  Паш, я заметил твои филологические изыски ещё на заре нашего знакомства. Они то и возбудили мой интерес, такой опыт перенять не грех. good drinks
                  Svarog51
                  1. Partyzan Сегодня, 18:33
                    филолог однако,
                    Partyzan
                    1. Svarog51 Сегодня, 18:58
                      Это он так заменяет идиоматические выражения. laughing На губе сидеть никому не охота, а правила касаются всех, не взирая на звания.
                      Svarog51
          2. svp67 Сегодня, 17:13
            Цитата: pjastolov
            это - не дай денех, это пришел опохмел после горбатого, он нам нас-.....рал, но и им подложил хорошую кучку, в которую они вступили

            Я Вас умоляю, уж кто кто, а НАТО "в дураках" себя не оставит ни когда. У них вот така очень современная немецкая САУ есть и американам, ни чего не стоит её начать производить полностью или "в части касающейся" у себя
            svp67
            1. pjastolov Сегодня, 17:27
              Все - класс, но подскажите мне дураку, как понять - может стрелять всеми боеприпасами стран НАТО - жто ноу-хау изменяемый калибр? recourse
              pjastolov
              1. svp67 Сегодня, 17:35
                Цитата: pjastolov
                как понять - может стрелять всеми боеприпасами стран НАТО - жто ноу-хау изменяемый калибр

                Калибра 155-мм, но произведенных, а главное созданных в разных странах НАТО, главное под единый стандарт.
                svp67
                1. Partyzan Сегодня, 18:36
                  Калибра 155-мм, но произведенных, а главное созданных в разных странах НАТО, главное под единый стандарт.
                  так я что то не понял - всеми боеприпасами нато - единый стандарт? так это не все боепрпасы нато - калаш изготовленный в чехии он и остается калашом recourse не понял разговора request
                  Partyzan
                  1. svp67 Сегодня, 19:05
                    Цитата: Partyzan
                    так я что то не понял - всеми боеприпасами нато - единый стандарт?

                    Теоретически каждая страна НАТО может проектировать и изготавливать свои боеприпасы, под определенный стандарт НАТО. В данном случае , стандарт НАТО 155 мм/52 кал
                    Цитата: Partyzan
                    калаш изготовленный в чехии он и остается калашом

                    Вы так считаете? А ведь "чешский калаш" - vz57, только внешне похож на наш АК,

                    да патрон тот же использует, а так это самостоятельная конструкция...
                    svp67
            2. Pirogov Сегодня, 17:34
              Цитата: svp67
              Я Вас умоляю, уж кто кто, а НАТО "в дураках" себя не оставит ни когда. У них вот така очень современная немецкая САУ есть и американам, ни чего не стоит её начать производить полностью или "в части касающейся" у себя

              Да всем ясно ,что матрасы прибедняются кому жаловаться так не им с их военным бюджетом и окружающими лакеями.Видимо снова под шумок решили бабла срубить с бюджета.
              Pirogov
            3. ALLxANDr Сегодня, 17:54
              Немцы очень даже неплохи! Техника заслуживает уважения.
              ALLxANDr
      2. opus Сегодня, 17:13
        Цитата: svp67
        Сравнение картузного "Паладина" и гильзовой "МСТА" взгляд изнутри

        в "картузном" по просторнее?
        зы. пока эта лидирует



        Цитата: oleg-gr
        Это зависть или констатация факта?

        это тупой мудмадрухал Дэвид опять статейку тиснул
        opus
        1. svp67 Сегодня, 17:20
          Цитата: opus
          зы. пока эта лидирует

          Да, PzH-2000 это очень серьезный противник, не зря у "укров" "слюнки текут" на неё... Почти аналог РСЗО, 5 снарядов за 1,5 секунды в цель. "Коалиция" должна быть не хуже. Дай то Бог.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
            Цитата: svp67
            "Коалиция" должна быть не хуже. Дай то Бог.

            Присоединяюсь к Вашим ожиданиям . Надеюсь , наш артиллерийский гуру (без намёка на издёвку) Лопатов не разбомбит все предположения в пух и прах ...
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 17:29
              Цитата: bouncyhunter
              Надеюсь , наш артиллерийский гуру (без намёка на издёвку) Лопатов не разбомбит все предположения в пух и прах ...

              Ага, пока его нет, можно чуть и "по резвиться" на "артиллерийской теме". А вот прийдет, он всем покажет...он такой angry
              svp67
        2. pjastolov Сегодня, 18:09
          это пока
          Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ»

          Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» является новейшей разработкой русской артиллерийской школы. Она задумывалась в качестве преемника гаубицы 2С19 «Мста-С». Прототип этой машины был готов в 2006 году. Тогда установка была оснащена двумя 152-мм орудиями, но в дальнейшем оставили только одно. В 2013 году разработка 2С35 «Коалиция-СВ» была закончена, а уже в 2015 в вооружённые силы России поступили первые двенадцать экземпляров этой военной техники. В настоящее время эта одна из самых продвинутых гаубиц в мире.

          2С35 «Коалиция-СВ»
          military-today.com
          Хотя внешне «Коалиция» напоминает «Мсту», это совершенно другая система. У неё необитаемая башня, полностью автоматизированная система заряжания и система управления огнём. «Коалиция-СВ» может вести огонь разнообразным ассортиментом боеприпасов: стандартными фугасно-осколочными снарядами, противотанковыми бронебойными подкалиберными снарядами, активно-реактивными и кассетными снарядами. Дальность стрельбы стандартным снарядом составляет 30 км, а активно-реактивным — 40 км. Скорострельность орудия 10 выстрелов в минуту. По сути «Коалиция» ни в чём не уступает немецкой PzH 2000, а на второе место поставлена только потому, что она ещё не успела принять участия в реальных боевых действиях.
          pjastolov
          1. svp67 Сегодня, 18:36
            Цитата: pjastolov
            2С35 «Коалиция-СВ»


            2С19 "МСТА-С"
            svp67
      3. faterdom Сегодня, 17:21
        Да, тут ихним Паладинам и один в минуту выстрел -уже скорость, которую они вряд ли более трех подряд выстрелов выдержат.
        faterdom
      4. ALLxANDr Сегодня, 17:44
        Ёшкин кот... и это у нас техника отстой?!?
        ALLxANDr
      5. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:45
        Сравнение картузного "Паладина" и гильзовой "МСТА" взгляд изнутри
        А вот ещё "лучшаявмире" Арта немецкая."Капут рука "САУ PzH-2000 laughing
        Наблюдатель2014
      6. RASKAT Сегодня, 17:45
        Как по мне так скорострельность не особо важна, хотя при разговоре о 2с35 как правило на этом делают акцент, если пушка кривая. В первую очередь важна точность, на такие дальности ( заявленная дальность обычным ОФ снарядом 40-50 км, в разных источниках), снаряд будет лететь больше минуты. А вот то что САУ сама выявляет отклонения и вносит поправки вот это революция в нашей артиллерии. При такой точности огромные расходы (количество снарядов на цель) должно уйти в прошлое. Практически все задачи будут выполняться несколькими снарядами на цель.
        RASKAT
        1. svp67 Сегодня, 17:50
          Цитата: RASKAT
          Как по мне так скорострельность не особо важна,

          Ну почему. Вы только представьте, выстрелить так, что пять снарядов прилетят к цели с разрывом в 1,5 секунды, это к собственно поражению самим взрывом снаряда еще и эффект наложения взрывов. Короче "цели" особо не позавидуешь. И это ОДНОЙ установкой. Так что все имеет значение. Каждое в своей мере.
          svp67
        2. faterdom Сегодня, 18:02
          Как по мне так скорострельность не особо важна

          А как по мне - так важнейший параметр для самоходной артиллерии. Так как есть такая штука, как контрбатарейнная борьба. Поэтому достаточно много и точно выстрелить, а потом быстро смыться (сменить позицию) - это первое, второе и третье, чего и нужно хотеть от самоходок. А восемь таких плюх вполне себе ротный опорный пункт в состояние обалдевания могут ввергнуть.
          faterdom
          1. Partyzan Сегодня, 18:39
            стрельнул и смылся - все правильно, главное что бы разведка правильно цель дала soldier
            Partyzan
        3. п-к Опарышев Сегодня, 18:42
          На дальняк первыми идут беспилотник корректировщик и ретранслятор,после пристрелка и осной вал. Всё по современному.
          п-к Опарышев
      7. Чаронда Сегодня, 18:13
        Янки,как всегда ,прибедняются,а сами вооружены до зубов и все время на чужие земли зарятся. К сожалению,в армии РФ много устаревших артсистем и их полная замена на современные,это,увы,дело не скорое,такими темпами...Не думаю,что работа заряжающего САУ Акация ,или Гвоздика,лучше,чем у Паладина...
        Чаронда
      8. LÄRZ Сегодня, 18:18
        Видео понравилось. Не часто можно увидеть документальное (а не постановочное) видео о тяжёлой военной работе. good good
        А почему американцы даже ночью носят солнцезащитные очки, а? what
        LÄRZ
      9. sabakina Сегодня, 18:46
        Ну, у нас как то попроще....Правда это Гвоздика...

        Ну, и Мста-С конечно...
        sabakina
      10. Оператор Сегодня, 18:49
        Цитата: svp67
        Сравнение картузного "Паладина" и гильзовой "МСТА"

        В стрельбе участвуют трое в Паладине и двое в Мсте. При этом фактическая скорострельность Паладина как минимум вдвое меньше из-за необходимости отдельно вставлять в пушку капсюль и цеплять спусковой шнур.

        Плюс в Паладине перед выстрелом над опускать вниз ручной механизм досылания, после выстрела приводить его опять в рабочее состояние да еще и досылать снаряд за счет мускульной силы заряжающего, а не с помощью электропривода, как в Мсте.

        Еще доставляет периодический заброс пороховых газов в боевое отделение Паладина laughing

        Вопрос: на хрена козе баян, то бишь картузное заряжание - для навесной стрельбы на минимальной дистанции?
        Оператор
      11. igor67 Сегодня, 19:04
        Цитата: svp67
        Цитата: oleg-gr
        Это зависть или констатация факта?

        Это подсказка Пентагону на ЧТО деньги просить...
        «Мста-С» .....существенно усилят артиллерийскую мощь российской армии. «Между тем, в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов», – подчеркивает Маджумдар.

        Сравнение картузного "Паладина" и гильзовой "МСТА" взгляд изнутри

        и заряжающий почему то не негр
        igor67
  2. vch Сегодня, 17:05
    Бросаются из одной крайности в другую.... То мы "бензоколонка, с разорванной в клочья экономикой", то "самая сильная армия мира" безнадежно отстала в артиллерии.... Вы уж господа определитесь)))))
    vch
  3. Градиент 3 Сегодня, 17:07
    Можно написать и так...
    США создают новое оружие, в то время как Россия продолжает использовать артиллерию 1960-х.
    И это...тоже правда...
    Градиент 3
  4. Tanarri Сегодня, 17:10
    Против серьёзного противника воюет авиация в первую очередь. Артиллерия уже не бог войны.
    Tanarri
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 17:24
      Одной лишь авиацией много не повоюешь при конфликте с серьезным противником - просто не хватит самолетов, чтобы поражать все выявляемые цели. Основная задача ВВС - завоевание господства в воздухе и уничтожение наиболее важных/опасных целей, разведка. Не следует забывать и об опасности вражеской ПВО.
      Основой огневой мощи СВ еще долго будут оставаться артиллерия и танки. Буксируемая артиллерия со временем будет полностью вытеснена САУ, однако останется в резерве. Все большее распространение будут получать различные типы РСЗО, способные применять управляемые реактивные снаряды.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    2. svp67 Сегодня, 17:25
      Цитата: Tanarri
      Против серьёзного противника воюет авиация в первую очередь. Артиллерия уже не бог войны.

      Против серьезного противника и воюют серьезно, применяя все виды вооружения. А в нынешних условиях роль артиллерии не как не снижается, а наоборот возрастает. Только все больше поднимается вопрос мобильности и скорость передачи данных с момента обнаружения, до выстрела.
      svp67
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:30
        Разведку и целеуказание оперативно обеспечивают различные беспилотники, а мобильность может быть увеличена за счет перевода некоторых САУ на колесное шасси. Мне понравилась немецкая концепция - башня от Pzh 2000 на шасси БТР Boxer.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    3. п-к Опарышев Сегодня, 18:43
      Только не говорите этого донбасцам
      п-к Опарышев
  5. Proton Сегодня, 17:18
    это новое,как раз в 60 х в Союзе и было создано,просто вынимают из архивов,да делают,ибо щас пушку одну и снаряд по пять лет проектируют. laughing
    Proton
  6. faterdom Сегодня, 17:26
    Цитата: Tanarri
    Против серьёзного противника воюет авиация в первую очередь. Артиллерия уже не бог войны.

    Ну-ну... Против как раз-таки серьезного противника - авиации на пару дней войны и хватит. Потом она кончится. А война - нет.
    Так что, авиация - Бог только против несерьезного противника (сильно несерьезнее, чем Вьетнам 60-х). А против серьезного - один из видов оружия, разведки и управления. А вот после арты и пехоты - происходит окончательное решение вопроса. И зачистка территрии.
    faterdom
    1. Partyzan Сегодня, 18:41
      согласен, авиацией территорию не зачистишь, если только не напалм, но тогда и территория уже не нужна request
      Partyzan
  7. tchoni Сегодня, 17:28
    А зачем им париццо? тут как в случае с браунингом... Пока вещь работает - зачем ее менять? Новая пушка, скорее всего не добавит не дальности не кучности. А электронику и новый снаряд можно и к старой присобачить.
    tchoni
  8. Georgievic Сегодня, 17:46
    Да для стрельбы по Мексике и Канаде этого достаточно! А тут клиентов со своими "леопардами" хоть отбавляй!
    Georgievic
  9. iliitchitch Сегодня, 18:15
    Главное в статье - это дэйфф маджумдар .
    Это когда это у нас в стране артиллерия плоха была ? При Иване 3-м , не иначе .
    iliitchitch
    1. Partyzan Сегодня, 18:45
      то когда это у нас в стране артиллерия плоха была ? При Иване 3-м , не иначе .
      ну вы загнули
      Пушечный двор московского великого князя Ивана III оказался первым орудийным заводом в Европе и в мире: мастера изготовляли там орудия под наблюдением великокняжеских, а позднее царских дьяков (то-есть чиновников). И основан был этот Пушечный двор, построенный на манер крепости на берегу речки Неглинки, в 1480 году (рис. 9), когда в Западной Европе еще шли горячие споры, какое оружие лучше: новое — огнестрельное, или старое — луки со стрелами, метательные машины. Это означает, что москвичи были намного дальновиднее французов, немцев, англичан и сумели лучше организовать {23} производство орудий. Конечно, техника изготовления орудий на Пушечном дворе не могла сразу сильно опередить технику работы мастеров-кустарей, потому что опыт еще не был обобщен, артиллерийской науки еще не было. Создание Пушечного двора обеспечило накопление и обобщение опыта и относительно быстрое совершенствование производства орудий.
      Partyzan
  10. Оператор Сегодня, 19:18
    Ствольная артиллерия - это прошлый век. Сейчас рулят РСЗО с управляемыми реактивными снарядами, которые имеют на порядок большую дальность, скорострельность и точность по сравнению с САУ. Плюс на порядок меньшая стоимость реактивной самоходной установки.

    Отстрелялся за 30 секунд и ушел на запасную позицию для перезарядки - чистая работа без напряга.

    В перспективе САУ - оружие нищебродов типа АОИ laughing
    Оператор
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