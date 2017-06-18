19:32 18 июня

МИД КНДР обвинил американские спецслужбы в похищении дипломатической почты

Пхеньян обвинил спецслужбы США в насильственном изъятии у северокорейской делегации, вылетавшей из Нью-Йорка на родину, дипломатической почты, передает РИА Новости сообщение ЦТАК.

МИД КНДР обвинил американские спецслужбы в похищении дипломатической почты


Шестнадцатого июня в Нью-Йорке произошел инцидент, в ходе которого у нашей делегации, возвращавшейся со встречи стран-членов конвенции о правах инвалидов, из-за провокационных, незаконных и враждебных действий США в аэропорту имени Джона Кеннеди была украдена дипломатическая почта,
цитирует агентство представителя МИД КНДР.


Согласно заявлению, к дипломатам в аэропорту подошли около 20-ти американских полицейских и сотрудников служб безопасности. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, но ее забрали силой.

Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия американской стороны и назвали случившееся «нарушением суверенитета и злонамеренной провокацией».

Накануне руководство КНДР назвало действия США в Сирии «терроризмом под эгидой государства». По мнению Пхеньяна, нанося удары по сирийской армии, американцы умышленно препятствуют усилиям Дамаска по сохранению территориальной целостности страны.

Использованы фотографии: https://vk.com/solidarity_dprk
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Комментарии 14

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  1. faterdom Сегодня, 18:04
    Пусть американскую диппочту у себя раздерибанят, и скажут, что так и положено.
    faterdom
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 18:06
      Не просто "раздерибанят", а ещё и морду набьют!
      Viktor.N.Aleksandrov.
      1. Баракуда Сегодня, 18:11
        Ну и пусть потешатся
        Баракуда
        1. Татьяна Сегодня, 18:22
          Накануне руководство КНДР назвало действия США в Сирии «терроризмом под эгидой государства». По мнению Пхеньяна, нанося удары по сирийской армии, американцы умышленно препятствуют усилиям Дамаска по сохранению территориальной целостности страны.

          По поводу действий США в САР руководство КНДР высказалось правильно - не в бровь, а в глаз!
          Однако мне думается, что диппочту у делегации КНДР перед её отлётом в аэропорту им. Джона Кеннеди американцы и без этого бы нагло ограбили!
          Татьяна
          1. рич Сегодня, 19:32
            Согласно заявлению, к дипломатам в аэропорту подошли около 20-ти американских полицейских и сотрудников служб безопасности. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, но ее забрали силой.

            Если это действительно так, то это очень серьезное нарушение дипломатической неприкосновенности и должно немедленно обсуждаться в ООН
            рич
    2. pjastolov Сегодня, 18:15
      Американо-северокорейские отношения — двусторонние отношения между США и КНДР. Дипломатические отношения между Кореей и США были установлены в 1882 году и прекращены в 1910 году, после установления японского протектората над Кореей. Дипломатические отношения между собственно КНДР и США никогда не были установлены.
      однако интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Королевства Швеции hi
      pjastolov
      1. Pirogov Сегодня, 18:32
        Цитата: pjastolov
        однако интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Королевства Швеции

        Ну шведам не привыкать в треугольниках участвовать ,шведская семья и всё такое .)))
        Pirogov
      2. svp67 Сегодня, 18:41
        Цитата: pjastolov
        однако интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Королевства Швеции

        Значить морду будут бить шведам, а те уж как нибудь "по эстафете" передадут...
        svp67
    3. Комментарий был удален.
  2. Баракуда Сегодня, 18:06
    Ждем очередного испытания баллистической ракеты ?
    Баракуда
    1. Partyzan Сегодня, 18:28
      я думаю - просто кому то в борт толи контейнеровоз, толи скотовоз войдет, или приплывет маленький риф laughing
      Partyzan
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:10
    МИД КНДР обвинил американские спецслужбы в похищении дипломатической почты
    Вообще сразу видно что страна не демократическая.Последний год всё кругом крадут и шкодят в "демократическом" мире только русские хакеры bully
    Наблюдатель2014
  4. Masya Masya Сегодня, 18:18
    Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, но ее забрали силой.

    какое это похищение ? самый настоящий грабеж средь бела дня...
    Masya Masya
  5. Deadушка Сегодня, 19:09
    Практически "гоп-стоп".
    Что за нравы стали?!...
    Раньше хотя бы рамки приличия соблюдали, делали культурные лица с недоуменными взглядами.
    Могли хотя бы пробиркой потрясти для натуральности.... и причины отъема.
    Deadушка
  6. лысова Сегодня, 19:22
    Ничего не сказано про мотивацию, а она однозначно была. Дип. почта не прикосновенна. Кинуть, для порядку, предьяву штатам и обратиться в ООН. Пусть даже это смешно выглядит - чисто для порядку. Ну а потом уже самим думать.
    лысова
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