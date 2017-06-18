МИД КНДР обвинил американские спецслужбы в похищении дипломатической почты

Шестнадцатого июня в Нью-Йорке произошел инцидент, в ходе которого у нашей делегации, возвращавшейся со встречи стран-членов конвенции о правах инвалидов, из-за провокационных, незаконных и враждебных действий США в аэропорту имени Джона Кеннеди была украдена дипломатическая почта,

Пхеньян обвинил спецслужбы США в насильственном изъятии у северокорейской делегации, вылетавшей из Нью-Йорка на родину, дипломатической почты, передает РИА Новости сообщение ЦТАК.цитирует агентство представителя МИД КНДР.Согласно заявлению, к дипломатам в аэропорту подошли около 20-ти американских полицейских и сотрудников служб безопасности. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, но ее забрали силой.Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия американской стороны и назвали случившееся «нарушением суверенитета и злонамеренной провокацией».Накануне руководство КНДР назвало действия США в Сирии «терроризмом под эгидой государства». По мнению Пхеньяна, нанося удары по сирийской армии, американцы умышленно препятствуют усилиям Дамаска по сохранению территориальной целостности страны.