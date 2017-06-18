Канадская журналистка, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в предвзятости
Независимая канадская журналистка и правозащитница Ева Бартлетт обвинила западные СМИ в распространении искаженной информации о ситуации в Сирии, передает РИА Новости .
По словам журналистки, в районах, которые она посетила, мирные жители страдали по вине террористов, однако журналисты возлагали вину на Дамаск и Россию.
Агентство напоминает, что Бартлетт не раз выступала с осуждением действий ведущих мировых СМИ в сирийском конфликте. В декабре прошлого года широкий резонанс получило ее выступление в ООН, в ходе которого журналистка раскритиковала западные издания и источники, к которым они обращаются при освещении ситуации в Алеппо.
Недавно я сама побывала в некоторых районах Сирии, в частности в восточном Алеппо, Альваре, Хомсе, Мадайе. СМИ Запада и Персидского залива, опирающиеся на связанные с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в РФ) источники, использовали информацию о происходящем в этих районах в целях пропаганды,сказала Бартлетт в эфире канала RT.
По словам журналистки, в районах, которые она посетила, мирные жители страдали по вине террористов, однако журналисты возлагали вину на Дамаск и Россию.
Когда я съездила туда и поговорила с мирными жителями, которые там остались или вернулись назад, мне рассказали, что гуманитарная помощь и продукты питания оказывались в руках террористов. Если населению удавалось выкупить еду у боевиков, то лишь по грабительским ценам,рассказала Бартлетт.
Можно ли говорить о независимом освещении событий британской государственной корпорацией "Би-би-си" или катарской правительственной телекомпанией "Аль-Джазира"? Можно ли считать их корреспондентов, статьи и сообщения, поступающие из этих и других подобных СМИ, по-настоящему непредвзятыми? Лично я рассказываю лишь о том, что сама слышала от сирийцев. По-моему, совершенно неважно, как я отношусь к властям в Дамаске, потому что я передаю не сообщения правительства, а слова жителей Сирии,подчеркнула она.
Агентство напоминает, что Бартлетт не раз выступала с осуждением действий ведущих мировых СМИ в сирийском конфликте. В декабре прошлого года широкий резонанс получило ее выступление в ООН, в ходе которого журналистка раскритиковала западные издания и источники, к которым они обращаются при освещении ситуации в Алеппо.
Использованы фотографии: http://edition.cnn.com
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