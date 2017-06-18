Канадская журналистка, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в предвзятости

Недавно я сама побывала в некоторых районах Сирии, в частности в восточном Алеппо, Альваре, Хомсе, Мадайе. СМИ Запада и Персидского залива, опирающиеся на связанные с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в РФ) источники, использовали информацию о происходящем в этих районах в целях пропаганды,

Когда я съездила туда и поговорила с мирными жителями, которые там остались или вернулись назад, мне рассказали, что гуманитарная помощь и продукты питания оказывались в руках террористов. Если населению удавалось выкупить еду у боевиков, то лишь по грабительским ценам,

Можно ли говорить о независимом освещении событий британской государственной корпорацией "Би-би-си" или катарской правительственной телекомпанией "Аль-Джазира"? Можно ли считать их корреспондентов, статьи и сообщения, поступающие из этих и других подобных СМИ, по-настоящему непредвзятыми? Лично я рассказываю лишь о том, что сама слышала от сирийцев. По-моему, совершенно неважно, как я отношусь к властям в Дамаске, потому что я передаю не сообщения правительства, а слова жителей Сирии,