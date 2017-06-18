19:24 18 июня

Канадская журналистка, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в предвзятости

Независимая канадская журналистка и правозащитница Ева Бартлетт обвинила западные СМИ в распространении искаженной информации о ситуации в Сирии, передает РИА Новости .

Канадская журналистка, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в предвзятости


Недавно я сама побывала в некоторых районах Сирии, в частности в восточном Алеппо, Альваре, Хомсе, Мадайе. СМИ Запада и Персидского залива, опирающиеся на связанные с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в РФ) источники, использовали информацию о происходящем в этих районах в целях пропаганды,
сказала Бартлетт в эфире канала RT.


По словам журналистки, в районах, которые она посетила, мирные жители страдали по вине террористов, однако журналисты возлагали вину на Дамаск и Россию.

Когда я съездила туда и поговорила с мирными жителями, которые там остались или вернулись назад, мне рассказали, что гуманитарная помощь и продукты питания оказывались в руках террористов. Если населению удавалось выкупить еду у боевиков, то лишь по грабительским ценам,
рассказала Бартлетт.

Можно ли говорить о независимом освещении событий британской государственной корпорацией "Би-би-си" или катарской правительственной телекомпанией "Аль-Джазира"? Можно ли считать их корреспондентов, статьи и сообщения, поступающие из этих и других подобных СМИ, по-настоящему непредвзятыми? Лично я рассказываю лишь о том, что сама слышала от сирийцев. По-моему, совершенно неважно, как я отношусь к властям в Дамаске, потому что я передаю не сообщения правительства, а слова жителей Сирии,
подчеркнула она.

Агентство напоминает, что Бартлетт не раз выступала с осуждением действий ведущих мировых СМИ в сирийском конфликте. В декабре прошлого года широкий резонанс получило ее выступление в ООН, в ходе которого журналистка раскритиковала западные издания и источники, к которым они обращаются при освещении ситуации в Алеппо.

Использованы фотографии: http://edition.cnn.com
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Комментарии 15

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  1. faterdom Сегодня, 18:37
    Она бы еще на Донбассе побывала, вот для Канады-то фантастика была бы, что им там впаривают, и что на самом деле.
    faterdom
    1. Зяблицев Сегодня, 18:48
      Агент Путина...? Не? Или русские хакеры? laughing
      Зяблицев
      1. sabakina Сегодня, 19:21
        Агенты, Путин, хакеры.....Скучно. Предлагаю "рюсски йорш"! Ладно ладно, завтра понедельник, ерша отставим. "Русский уж" предлагаю и пусть разбираются. что такое "уж"...
        sabakina
    2. svp67 Сегодня, 18:49
      Цитата: faterdom
      Она бы еще на Донбассе побывала, вот для Канады-то фантастика была бы, что им там впаривают, и что на самом деле.

      Да я Вас умоляю, её быстро и вполне демократично ЗАТКНУТ. Впервой им что ли. Заклеймят "агентом Путина"
      svp67
      1. poquello Сегодня, 18:56
        Цитата: svp67
        Да я Вас умоляю, её быстро и вполне демократично ЗАТКНУТ.

        дык чемпионская боксёрская комбинация - по яйцам, в голову, по яйцам, в голову, здравый смысл в американском порядке отсутствует в принципе, мир абсолютной лжи
        poquello
    3. Саша Крымский Сегодня, 19:05
      Цитата: faterdom
      Она бы еще на Донбассе побывала, вот для Канады-то фантастика была бы, что им там впаривают, и что на самом деле.

      Не поедет она на Донбас , останется в Сирии. У Сирийцев хозяйство покрупнее , по природе.
      Саша Крымский
      1. рич Сегодня, 19:15
        Вам виднее. Вы наверное то же независимый журналист?
        рич
      2. Комментарий был удален.
  2. LÄRZ Сегодня, 18:43
    "Глас вопиющего в пустыне". Её голос просто потонул в том шквале лжи западных СМИ. Но всё равно- МОЛОДЕЦ!
    LÄRZ
    1. Partyzan Сегодня, 18:49
      "Глас вопиющего в пустыне". Её голос просто потонул в том шквале лжи западных СМИ. Но всё равно- МОЛОДЕЦ!
      ну что еще можно сказать
      Partyzan
    2. Deadушка Сегодня, 18:57
      К сожалению, как правило эти "рупоры" правды работают в заштатный газетенках или мелких каналах.
      Соответственно их почти ни кто не читает и мало кто видит.
      Deadушка
      1. LÄRZ Сегодня, 19:16
        Позвольте с Вами не согласиться и вот почему:
        Агентство напоминает, что Бартлетт не раз выступала с осуждением действий ведущих мировых СМИ в сирийском конфликте. В декабре прошлого года широкий резонанс получило ее выступление в ООН, в ходе которого журналистка раскритиковала западные издания и источники, к которым они обращаются при освещении ситуации в Алеппо.
        В ООН журналистов из "заштатный газетенках или мелких каналах." вряд ли примут.
        LÄRZ
  3. APASUS Сегодня, 18:49
    Кто ты правозащитница Ева Бартлетт ? Кому твой голос на Западе нужен,а после выступления на RT кто тебя будет слушать.
    APASUS
  4. Комментарий был удален.
  5. Masya Masya Сегодня, 19:00
    не поленилась ведь, оторвала свою пятую точку и до Сирии добралась... только всё напрасно... никто её там не услышит... радует , что и там есть журналисты, а не только ...утки...
    Masya Masya
    1. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 19:21
      Напоминает старый советский анекдот: Брежнев с трибуны Ленин открыл нам глаза!!! Выбегает корец и говорит - И нам немножко....
      Дуйсенбай Сбанкулов
  6. Принц_Пенсии Сегодня, 19:20
    Все, теперь она не канадская журналистка
    Принц_Пенсии
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