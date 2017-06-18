23:10 18 июня

США сбили самолет ВВС Сирии

Коалиция во главе с США в воскресенье сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки, говорится в сообщении Минобороны САР.

США сбили самолет ВВС Сирии


Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ*

— говорится в сообщении.


По данным Минобороны, пилот до сих пор не найден. Как заявили в сирийском военном ведомстве, то, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ – ред.).

Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи

— отметили в Минобороны.
Первоисточник: https://ria.ru


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