США сбили самолет ВВС Сирии

Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ*

Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи

Коалиция во главе с США в воскресенье сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки, говорится в сообщении Минобороны САР.— говорится в сообщении.По данным Минобороны, пилот до сих пор не найден. Как заявили в сирийском военном ведомстве, то, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ – ред.).— отметили в Минобороны.