США сбили самолет ВВС Сирии
Коалиция во главе с США в воскресенье сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки, говорится в сообщении Минобороны САР.
— говорится в сообщении.
По данным Минобороны, пилот до сих пор не найден. Как заявили в сирийском военном ведомстве, то, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ – ред.).
— отметили в Минобороны.
Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ*
— говорится в сообщении.
По данным Минобороны, пилот до сих пор не найден. Как заявили в сирийском военном ведомстве, то, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ – ред.).
Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи
— отметили в Минобороны.
Первоисточник: https://ria.ru
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