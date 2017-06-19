05:25 19 июня

Сторонники Макрона завоевали Нацсобрание Франции

Как сообщает РИА Новости , итоги выборов депутатов Национального собрания, являющегося нижней палатой парламента Франции, подведены в 553 из 577 избирательных округов. При этом в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", заручившись абсолютным большинством, для которого требовалось 289 мандатов.

Сторонники Макрона завоевали Нацсобрание Франции


Кроме того, еще 40 мест получили кандидаты союзной партии MoDem ("Демократическое движение").


Правоцентристская партия "Республиканцы" располагает 110 депутатскими мандатами, Социалистическая партия - 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 16, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8.




Использованы фотографии: https://ria.ru/world/20170619/1496783911.html
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Комментарии 5

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  1. Satum Сегодня, 03:47
    Купили все места
    Satum
    1. МПК105 Сегодня, 03:55
      С языка снял... hi Ну не может быть,чтоб у Маринки так мало голосов было...ТРЕТЬ страны за неё было на президентских выборах,а тут...карусель...
      МПК105
      1. сибиралт Сегодня, 04:20
        У нас "Единая Россия" такая же искусственная и никто не удивляется.
        сибиралт
    2. Зяблицев Сегодня, 05:24
      С одной стороны мы на Макрона смотрим в основном через призму наших СМИ, но с другой стороны нельзя не отметить, что избиратель по сути во всех странах одинаков - чем и пользуются политики выдавая желаемое за действительное! Мол "демократия - воля народа", а какая это "воля народа", если на выборы пришло его четверть, то есть самые "заинтересованные"! Впрочем, это проблемы французов и им, все же виднее на месте, Макрон или Ле Пэн - им с этим жить ближайшие 5 лет!
      Зяблицев
  2. WERSTA. Сегодня, 04:52
    Новая партия-Новые ошибки.Будут новые усиливающиеся протесты.К власти привели "шестёрку".Знчит будет исполнять волю хозяев.
    WERSTA.
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