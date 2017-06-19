Сторонники Макрона завоевали Нацсобрание Франции
Как сообщает РИА Новости , итоги выборов депутатов Национального собрания, являющегося нижней палатой парламента Франции, подведены в 553 из 577 избирательных округов. При этом в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", заручившись абсолютным большинством, для которого требовалось 289 мандатов.
Кроме того, еще 40 мест получили кандидаты союзной партии MoDem ("Демократическое движение").
Правоцентристская партия "Республиканцы" располагает 110 депутатскими мандатами, Социалистическая партия - 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 16, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8.
Кроме того, еще 40 мест получили кандидаты союзной партии MoDem ("Демократическое движение").
Правоцентристская партия "Республиканцы" располагает 110 депутатскими мандатами, Социалистическая партия - 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 16, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8.
Использованы фотографии: https://ria.ru/world/20170619/1496783911.html
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