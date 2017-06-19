Бангладеш закупил вертолеты Ми-171Ш

Бангладеш сегодня активно модернизирует национальный авиационный парк самолетов и вертолетов. Мы рады, что государство остановило свой выбор на высококачественной российской продукции. Мы заключили контракт на поставку нашим партнерам пяти вертолетов Ми-171Ш. Контракт будет исполнен в 2018 году.

Согласно информации ТАСС , пресс-служба компании "Рособоронэкспорт", находящейся в составе госкорпорации Ростех, сообщила о заключении контракта, предусматривающего отгрузку пяти военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш Военно-воздушным силам Народной Республики Бангладеш.- пояснил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.С его слов, в настоящее время ведутся переговоры в части поставок в Бангладеш гражданских вертолетов "Ансат" и Ми-171.Ми-171Ш является военно-транспортным вертолетом, созданным на базе Ми-171 (Ми-8АМТ). Машина способна перевозить до 37 десантников и грузы массой до 4000 кг. Также вертолет предназначен для борьбы с бронированными целями, поражения живой силы противника, может оснащаться самыми современными комплексами стрелкового, ракетного, пушечного и бомбового вооружения.