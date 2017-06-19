1,5 тысячи натовцев "спасли" Сувалкский коридор от "российско-белорусского вторжения"

Конечно, не обязательно будет нападение. Но мы готовы противостоять перекрытию Сувалкского коридора, ведь если оно состоится, то сразу три наших союзника будет изолированы от альянса.

Россия вторгается в другие страны на фоне проводимых у их границ учений. Но в НАТО – профессионалы. И мы готовы к такому сценарию.