07:59 19 июня

1,5 тысячи натовцев "спасли" Сувалкский коридор от "российско-белорусского вторжения"

На границе Польши и Литвы завершились натовские учения по отработке противодействия «российско-белорусскому вторжению». По легенде учений сводный натовский контингент должен был оборонять так называемый Сувалкский коридор, которым теперь в Европе стало модно называть польско-литовскую границу - от Республики Беларусь до Калининградской области.

Информационное агентство Рейтер приводит заявление американского генерала Бена Ходжеса (командующий оккупационными войсками США в Европе):
Конечно, не обязательно будет нападение. Но мы готовы противостоять перекрытию Сувалкского коридора, ведь если оно состоится, то сразу три наших союзника будет изолированы от альянса.


1,5 тысячи натовцев "спасли" Сувалкский коридор от "российско-белорусского вторжения"



По словам Ходжеса, такие учения проводились, так как «нельзя доверять России после вторжения в Грузию и Крым». Учения НАТО якобы связаны с российско-белорусскими маневрами в РБ.

Ходжес:
Россия вторгается в другие страны на фоне проводимых у их границ учений. Но в НАТО – профессионалы. И мы готовы к такому сценарию.


При этом г-н Ходжес не уточнил, что перед тем, как Россия предпринимала какие-либо действия, и на Украине, и в Грузии с подачи США совершались либо госперевороты с угрозой для жизни русскоязычного населения, либо, как в случае с Саакашвили, военное вторжение, попахивающее геноцидом.

В учениях «по обороне» так называемого Сувалкского коридора приняли участие около 1,5 тысяч военнослужащих сил НАТО, среди которых были польские и литовские солдаты и офицеры.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. Умник Сегодня, 06:42
    Вспоминается бросок десантников в югославию на аэродром приштина. Тогда военнослужащие рф пол европы на бтрах проехали , а нато очнулось только когда десантники на аэродроме окопались. Таким образом телретически армия рф может за одну ночь полевропы захватить
    Умник
    1. Зяблицев Сегодня, 06:51
      У НАТО и ее генералов нет другого варианта, как только твердить о том, что Россия хочет дойти до Ла Манша !В обратном случае их всех уволят, а Ходжес больше делать нихрена не умеет, поэтому придется ему бутылки собирать, что бы себя прокормить....Как в старом армейском анекдоте:"Старший прапорщик перед зеркалом. Закрыв погоны руками: - Так дур.к дур.ком... Открыв погоны: - А так - старший прапорщик..." laughing
      Зяблицев
      1. Терский Сегодня, 07:06
        Цитата: Зяблицев
        поэтому придется ему бутылки собирать, что бы себя прокормить....

        Причем не только ему, - Литве предстоит платить за свою русофобию
        Терский
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:04
      Да если бы мы с белорусами вторглись , через неделю в Атлантическом океане сапоги и траки танков мыли, попивая испанское вино и заедая немецкими колбасками..))) Не ну серьезно мужики, хоть десять но дошли бы ! soldier
      ОТДЕЛ
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:24
      Уже не стесняясь говорят против кого направлены учения , шакалы .
      Spartanez300
  2. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Не лезте к нам и мы на вас даже внимания не обратим.Пусть НАТО свой коридор охраняют как хотят это ваша возня у границы.
    Александр 3
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:45
    ведь если оно состоитсяТо вы вряд-ли успеете об этом узнать.Так-что покатались-и по домам.Мамки заждались.
    ВЕРЕСК
  4. Диванный эксперт Сегодня, 06:49
    Как так???? Мы еще и в грузию вторглись???? О.. мой диван... 5 диван на замену... сгорел...
    Диванный эксперт
    1. Logall Сегодня, 07:02
      Хорошо хоть СМИ это освещают. Я хоть знаю мы какой страшный народ. И от нас НАТО всех спасли:
      Logall
  5. inkass_98 Сегодня, 06:56
    Предлагаю всех участников обороны срочно наградить орденом "За победу в битве без присутствия противника". Повысить в звании всех кавалеров ордена и отправить на досрочную пенсию для залечивания нервов.
    inkass_98
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:00
      Цитата: inkass_98
      для залечивания нервов.

      И выдать молоко "за вредность"
      Uncle Lee
      1. inkass_98 Сегодня, 07:02
        Не, литр водки на лицо (вискаря для особо привередливых).
        inkass_98
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:05
          Цитата: inkass_98
          литр водки на лицо

          От этой дозы они впадут в кому, а самые стойкие пойдут на Москву и Минск !
          Uncle Lee
          1. inkass_98 Сегодня, 07:12
            Насчет "пойдут" это сильно сказано. В лучшем случае поползут. Было, помнится, лет несколько назад сообщение о двух американских пехотинцах в Германии: проживали в гостинице, приобрели пузырь (один!) бренди и устроили дебош на два дня. Вряд ли в таком состоянии можно куда-то идти. Воевать точно не получится.
            inkass_98
            1. Uncle Lee Сегодня, 07:16
              Цитата: inkass_98
              Насчет "пойдут"

              Было предложено выдать ! Но не все выпить ! А там-страшен Заяц во хмелю !
              Uncle Lee
              1. inkass_98 Сегодня, 07:21
                Это же лишняя тяжесть, невыпитое. Нести будет тяжело в походе на Москву. Да и страшные русские могут отнять, медведя же поить надо чем-то.
                inkass_98
                1. Uncle Lee Сегодня, 07:27
                  У нас с ними разные методы употребления спиртного ! drinks
                  Uncle Lee
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    завершились натовские учения по отработке противодействия «российско-белорусскому вторжению»

    Даже не знаю как отреагировать. Или в очередной раз посмеяться над этим бредом и забыть. Или предположить, что это не "противодействие", а подготовка к возможному началу б/д и конечно ознакомление с новым театром этих действий.
    rotmistr60
  7. samarin1969 Сегодня, 07:01
    Прибалтика - не Ближний Восток, служба непыльная, безопасная, без пауков, смертников и прочей дряни + "доступный древнейший сервис"....
    samarin1969
  8. ИмПерц Сегодня, 07:11
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ...
    ИмПерц
  9. Диванный эксперт Сегодня, 07:20
    Цитата: ИмПерц
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ...

    Напугали ежа обнаженной пятой точкой ))
    Диванный эксперт
  10. alstr Сегодня, 07:34
    Нахрена нам это коридор сдался. Вот кто-нибудь из них карту внимательно смотрел?
    Если смотрел, то путь ответят на простой вопрос: Где проходит прямая дорога из Беллоруссии в Калининград?
    А теперь для информации зайдем и посмотрим маршрут движения ж/д Москва-Калининград.

    Все посмотрели? И теперь вопрос - а нахрена нам Сувалки, если там не проходят прямые дороги из РФ в Белорусь.
    alstr
  11. Толстоевский Сегодня, 07:52
    неудержимые мастурбаторы
    Толстоевский
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