1,5 тысячи натовцев "спасли" Сувалкский коридор от "российско-белорусского вторжения"
На границе Польши и Литвы завершились натовские учения по отработке противодействия «российско-белорусскому вторжению». По легенде учений сводный натовский контингент должен был оборонять так называемый Сувалкский коридор, которым теперь в Европе стало модно называть польско-литовскую границу - от Республики Беларусь до Калининградской области.
Информационное агентство Рейтер приводит заявление американского генерала Бена Ходжеса (командующий оккупационными войсками США в Европе):
По словам Ходжеса, такие учения проводились, так как «нельзя доверять России после вторжения в Грузию и Крым». Учения НАТО якобы связаны с российско-белорусскими маневрами в РБ.
Ходжес:
При этом г-н Ходжес не уточнил, что перед тем, как Россия предпринимала какие-либо действия, и на Украине, и в Грузии с подачи США совершались либо госперевороты с угрозой для жизни русскоязычного населения, либо, как в случае с Саакашвили, военное вторжение, попахивающее геноцидом.
В учениях «по обороне» так называемого Сувалкского коридора приняли участие около 1,5 тысяч военнослужащих сил НАТО, среди которых были польские и литовские солдаты и офицеры.
Информационное агентство Рейтер приводит заявление американского генерала Бена Ходжеса (командующий оккупационными войсками США в Европе):
Конечно, не обязательно будет нападение. Но мы готовы противостоять перекрытию Сувалкского коридора, ведь если оно состоится, то сразу три наших союзника будет изолированы от альянса.
По словам Ходжеса, такие учения проводились, так как «нельзя доверять России после вторжения в Грузию и Крым». Учения НАТО якобы связаны с российско-белорусскими маневрами в РБ.
Ходжес:
Россия вторгается в другие страны на фоне проводимых у их границ учений. Но в НАТО – профессионалы. И мы готовы к такому сценарию.
При этом г-н Ходжес не уточнил, что перед тем, как Россия предпринимала какие-либо действия, и на Украине, и в Грузии с подачи США совершались либо госперевороты с угрозой для жизни русскоязычного населения, либо, как в случае с Саакашвили, военное вторжение, попахивающее геноцидом.
В учениях «по обороне» так называемого Сувалкского коридора приняли участие около 1,5 тысяч военнослужащих сил НАТО, среди которых были польские и литовские солдаты и офицеры.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти