Азербайджан начинает масштабные учения с применением бронетехники и авиации
Масштабные военные учения сегодня стартуют в Азербайджане. В общей сложности в них примут участие около 23 тысяч военнослужащих различных видов и родов войск. Учения продлятся до 24 июня в условиях, которые в главном военном ведомстве республики называют приближёнными к боевым. РИА Новости приводит заявление представителя Минобороны Азербайджана:
Сообщается, что в учениях будут использованы свыше 100 танков и других единиц бронетехники, до 180 ракетных установок, РСЗО и миномётов.
В учениях задействуют и средства авиации, включая беспилотники – в общей сложности до 30 единиц.
Нужно отметить, что всего три дня назад в Нахичевани завершились совместные учения ВС Азербайджана и ВС Турции. В них принимали участие около 5 тысяч военнослужащих, задействовалось до 250 единиц различной техники.
На этом фоне пресс-служба Минобороны Азербайджана решила заявить о провокациях Армении у границ Азербайджана, что ещё больше накалило и без того сложную обстановку. Из заявления МО Азербайджана :
Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет в провокациях азербайджанских военных.
Согласно утвержденному президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим вооружёнными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближённых к боевым.
Сообщается, что в учениях будут использованы свыше 100 танков и других единиц бронетехники, до 180 ракетных установок, РСЗО и миномётов.
В учениях задействуют и средства авиации, включая беспилотники – в общей сложности до 30 единиц.
Нужно отметить, что всего три дня назад в Нахичевани завершились совместные учения ВС Азербайджана и ВС Турции. В них принимали участие около 5 тысяч военнослужащих, задействовалось до 250 единиц различной техники.
На этом фоне пресс-служба Минобороны Азербайджана решила заявить о провокациях Армении у границ Азербайджана, что ещё больше накалило и без того сложную обстановку. Из заявления МО Азербайджана :
Подразделения вооружённых сил Армении продолжительно осуществляют провокации на линии противостояния войск, на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики.
Противник продолжает обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана расположенные в прифронтовой полосе.
При пресечении очередной провокации вооруженных подразделений Армении, 15-го июня азербайджанская армия понесла потери.
В результате решительных ответных действий наших подразделений, 15-го и 16-го июня были уничтожены 6 военнослужащих оккупационных сил, имеются также раненные.
Министерство обороны предупреждает, что подобные действия противника будут решительно пресечены, вся ответственность за потери врага будет полностью ложиться на военно-политическое руководство Армении.
Противник продолжает обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана расположенные в прифронтовой полосе.
При пресечении очередной провокации вооруженных подразделений Армении, 15-го июня азербайджанская армия понесла потери.
В результате решительных ответных действий наших подразделений, 15-го и 16-го июня были уничтожены 6 военнослужащих оккупационных сил, имеются также раненные.
Министерство обороны предупреждает, что подобные действия противника будут решительно пресечены, вся ответственность за потери врага будет полностью ложиться на военно-политическое руководство Армении.
Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет в провокациях азербайджанских военных.
Использованы фотографии: http://mod.gov.az/
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