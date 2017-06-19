08:04 19 июня

Азербайджан начинает масштабные учения с применением бронетехники и авиации

Масштабные военные учения сегодня стартуют в Азербайджане. В общей сложности в них примут участие около 23 тысяч военнослужащих различных видов и родов войск. Учения продлятся до 24 июня в условиях, которые в главном военном ведомстве республики называют приближёнными к боевым. РИА Новости приводит заявление представителя Минобороны Азербайджана:

Согласно утвержденному президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим вооружёнными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближённых к боевым.


Сообщается, что в учениях будут использованы свыше 100 танков и других единиц бронетехники, до 180 ракетных установок, РСЗО и миномётов.


В учениях задействуют и средства авиации, включая беспилотники – в общей сложности до 30 единиц.

Нужно отметить, что всего три дня назад в Нахичевани завершились совместные учения ВС Азербайджана и ВС Турции. В них принимали участие около 5 тысяч военнослужащих, задействовалось до 250 единиц различной техники.

Азербайджан начинает масштабные учения с применением бронетехники и авиации


На этом фоне пресс-служба Минобороны Азербайджана решила заявить о провокациях Армении у границ Азербайджана, что ещё больше накалило и без того сложную обстановку. Из заявления МО Азербайджана :

Подразделения вооружённых сил Армении продолжительно осуществляют провокации на линии противостояния войск, на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики.

Противник продолжает обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана расположенные в прифронтовой полосе.

При пресечении очередной провокации вооруженных подразделений Армении, 15-го июня азербайджанская армия понесла потери.

В результате решительных ответных действий наших подразделений, 15-го и 16-го июня были уничтожены 6 военнослужащих оккупационных сил, имеются также раненные.

Министерство обороны предупреждает, что подобные действия противника будут решительно пресечены, вся ответственность за потери врага будет полностью ложиться на военно-политическое руководство Армении.


Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет в провокациях азербайджанских военных.

Использованы фотографии: http://mod.gov.az/
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:59
    100 наших танков? Так Алиев Карабах и не "освободил", а сколько криков грозных было..Ну пусть учатся!
    ОТДЕЛ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:45
      Цитата: ОТДЕЛ
      100 наших танков?

      каких "ваших"? Виталик,вы можете влипнуть в крупный международный скандал...( ну и рожа у тебя шарапов)(С)
      андрей юрьевич
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:11
    С большой долей вероятности Армения в отместку тоже начнет учения у границы с Азербайджаном .
    Spartanez300
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:46
      Вы забыли добавить, что совместно с Россией. А взаимные упреки по поводу Карабаха будут длиться вечно.
      rotmistr60
  3. iliitchitch Сегодня, 07:42
    Играйте лучше в футбол , пацаны . Спички оно , это ...
    iliitchitch
  4. Толстоевский Сегодня, 07:54
    почему-то на ум пришла шахматная партия: "Черные начинают и проигрывают"
    Толстоевский
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