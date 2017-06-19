Азербайджан начинает масштабные учения с применением бронетехники и авиации

Согласно утвержденному президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим вооружёнными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближённых к боевым.

Подразделения вооружённых сил Армении продолжительно осуществляют провокации на линии противостояния войск, на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики.



Противник продолжает обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана расположенные в прифронтовой полосе.



При пресечении очередной провокации вооруженных подразделений Армении, 15-го июня азербайджанская армия понесла потери.



В результате решительных ответных действий наших подразделений, 15-го и 16-го июня были уничтожены 6 военнослужащих оккупационных сил, имеются также раненные.



Министерство обороны предупреждает, что подобные действия противника будут решительно пресечены, вся ответственность за потери врага будет полностью ложиться на военно-политическое руководство Армении.