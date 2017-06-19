07:58 19 июня

Американские ВМС сообщили о гибели 7 моряков

Согласно информации РИА Новости , 7-й флота ВМС США сообщил о гибели семерых моряков с эсминца Fitzgerald .

Останки семерых моряков, ранее объявленных пропавшими без вести, были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля после того, как водолазы смогли пробраться туда 18 июня.





В списке погибших числятся старшины артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем, специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.

Американские ВМС сообщили о гибели 7 моряков


Как утверждают в 7-м флоте, "проводится расследование инцидента".

Сведения о столкновении в 20 км от берега американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal поступили утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение.


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Комментарии 6

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  1. dsm100 Сегодня, 07:45
    Печально. Любая авария это печально. Примечательно что все ржали над тем , как затонул наш Лиман у берегов Турции.
    dsm100
  2. Ванёк Сегодня, 07:45
    Реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте "Экстремальные ситуации в море" навигационного канала 106 в проливе Финистерра (Галиция). 16 Октября 1997 г.

    Испанцы: (помехи на заднем фоне) … говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

    Американцы: (помехи на заднем фоне) …советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

    Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во
    избежание столкновения.

    Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

    Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

    Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИТЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ "СОВЕТУЮ", Я "ПРИКАЗЫВАЮ" ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

    Испанцы:: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человек. Нас сопровождают наш пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция "Cadena Dial de La Coruna" и канал 106 " Экстремальные ситуации в море". Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива Финистерра Галицийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все еб…ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего еб..го корабля, который разобьется вдребезги об скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам
    сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.


    Здравствуйте Вам каждому hi .
    Ванёк
  3. Толстоевский Сегодня, 07:50
    как сказал классик
    Толстоевский
  4. Masya Masya Сегодня, 07:53
    ничего не поделаешь, сопутствующие потери...
    Masya Masya
  5. LÄRZ Сегодня, 07:54
    В предыдущей статье об этом столкновении, на ВО, я писал, что искать пропавших моряков следует на эсминце. К сожаления, оказался прав. Упокой, Господь, их души с миром.
    LÄRZ
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    Вчера на ВО уже выражали соболезнования по этому поводу. Соболезную повторно.
    rotmistr60
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