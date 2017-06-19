Американские ВМС сообщили о гибели 7 моряков

Останки семерых моряков, ранее объявленных пропавшими без вести, были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля после того, как водолазы смогли пробраться туда 18 июня.

Согласно информации РИА Новости , 7-й флота ВМС США сообщил о гибели семерых моряков с эсминца Fitzgerald В списке погибших числятся старшины артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем, специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.Как утверждают в 7-м флоте, "проводится расследование инцидента". Сведения о столкновении в 20 км от берега американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal поступили утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение.