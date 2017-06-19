07:58 19 июня

В ВВО поступила партия «Терминаторов»

Согласно информации ТАСС , пресс-служба Восточного военного округа сообщила о поставке партии новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор") в соединение армейской авиации, размещенное в Забайкальском крае.

Восточный военный округ получил на вооружение очередную партию из нескольких новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации в Забайкальском крае.


В ВВО поступила партия «Терминаторов»



Вертолеты Ми-8АМТШ (экспортное обозначение Ми-171Ш) предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет был разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ на Улан-удинском авиационном заводе. Неофициальное прозвище данной машины «Терминатор», под этим обозначением вертолет демонстрировался в 1999 году в Великобритании на авиасалоне Фарнборо. На вооружение ВВС России вертолет был принят в 2009 году.


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Комментарии 1

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:52
    Что то он не похож на терминатора..Ми-8 , какой ты был такой остался..! Машина надежная конечно, но не терминатор..
    ОТДЕЛ
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