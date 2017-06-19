В ВВО поступила партия «Терминаторов»
Согласно информации ТАСС , пресс-служба Восточного военного округа сообщила о поставке партии новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор") в соединение армейской авиации, размещенное в Забайкальском крае.
Вертолеты Ми-8АМТШ (экспортное обозначение Ми-171Ш) предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет был разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ на Улан-удинском авиационном заводе. Неофициальное прозвище данной машины «Терминатор», под этим обозначением вертолет демонстрировался в 1999 году в Великобритании на авиасалоне Фарнборо. На вооружение ВВС России вертолет был принят в 2009 году.
Восточный военный округ получил на вооружение очередную партию из нескольких новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации в Забайкальском крае.
Вертолеты Ми-8АМТШ (экспортное обозначение Ми-171Ш) предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет был разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ на Улан-удинском авиационном заводе. Неофициальное прозвище данной машины «Терминатор», под этим обозначением вертолет демонстрировался в 1999 году в Великобритании на авиасалоне Фарнборо. На вооружение ВВС России вертолет был принят в 2009 году.
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