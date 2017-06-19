Проамериканские силы заблокированы в сирийской пустыне

Американцы рассчитывали собрать в Ат-Танфе силы ССА и двинуться на Дейр-эз-Зор, но этот план сорвался, в том числе из-за крайне низкой боеспособности отрядов оппозиции. Сейчас Ат-Танф оказался окружен с трех сторон, отрезан от Сувейды и Дераа. Это небольшой пятачок. Их оперативные возможности сужены до предела. Даже если американцы там останутся, это не даст им никаких преимуществ. Делать им там теперь нечего. Появление там американских РСЗО — показуха. Там просто не по кому стрелять из этих систем, никто воевать с американцами за кусок пустыни не станет. Шиитские ополченцы своего добились — коридор в Ирак есть. Можно начинать переброску подкреплений и оружия из Ирака.

Как сообщает интернет-газета « Известия », США расширяют свое военное присутствие в регионе Бадия, находящемся на юго-востоке Сирии. В данной локации развернута еще одна крупная передовая база, предназначенная для Сил специальных операций США и боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).Со слов ССА, вторая база сооружается в Аз-Закфе. На ней замечены бронемашины M-ATV SFV, разработанные для американских ССО, и Hammer, оборудованные для маневренных действий в пустыне. В районе Ат-Танфа, получившему печальную известность налетами авиации коалиции на сирийские колонны, размещены РСЗО HIMARS , имеющие возможность наносить удары на дистанции более 200 км.Фактически данный участок призван стать форпостом, прикрывающим с северо-востока основную американскую базу в Ат-Танфе от проиранских подразделений, которые пробили коридор к границе с Ираком и находятся от проамериканских сил на расстоянии не более 10 км пустыни. Первоначально планировался прямой удар на Ат-Танф, но после авианалетов коалиции решено было обойти его с севера.Как утверждают в сирийском командовании, контроль границы с Ираком не позволит ССА выйти к шоссе Пальмира – Дейр-эз-Зор. В настоящее время правительственные войска проводят операцию по деблокированию данного населенного пункта. Кроме того, установлено наземное сообщение с Ираком.- поясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев.