10:26 19 июня

Проамериканские силы заблокированы в сирийской пустыне

Как сообщает интернет-газета « Известия », США расширяют свое военное присутствие в регионе Бадия, находящемся на юго-востоке Сирии. В данной локации развернута еще одна крупная передовая база, предназначенная для Сил специальных операций США и боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).



Со слов ССА, вторая база сооружается в Аз-Закфе. На ней замечены бронемашины M-ATV SFV, разработанные для американских ССО, и Hammer, оборудованные для маневренных действий в пустыне. В районе Ат-Танфа, получившему печальную известность налетами авиации коалиции на сирийские колонны, размещены РСЗО HIMARS , имеющие возможность наносить удары на дистанции более 200 км.




Фактически данный участок призван стать форпостом, прикрывающим с северо-востока основную американскую базу в Ат-Танфе от проиранских подразделений, которые пробили коридор к границе с Ираком и находятся от проамериканских сил на расстоянии не более 10 км пустыни. Первоначально планировался прямой удар на Ат-Танф, но после авианалетов коалиции решено было обойти его с севера.

Как утверждают в сирийском командовании, контроль границы с Ираком не позволит ССА выйти к шоссе Пальмира – Дейр-эз-Зор. В настоящее время правительственные войска проводят операцию по деблокированию данного населенного пункта. Кроме того, установлено наземное сообщение с Ираком.

Американцы рассчитывали собрать в Ат-Танфе силы ССА и двинуться на Дейр-эз-Зор, но этот план сорвался, в том числе из-за крайне низкой боеспособности отрядов оппозиции. Сейчас Ат-Танф оказался окружен с трех сторон, отрезан от Сувейды и Дераа. Это небольшой пятачок. Их оперативные возможности сужены до предела. Даже если американцы там останутся, это не даст им никаких преимуществ. Делать им там теперь нечего. Появление там американских РСЗО — показуха. Там просто не по кому стрелять из этих систем, никто воевать с американцами за кусок пустыни не станет. Шиитские ополченцы своего добились — коридор в Ирак есть. Можно начинать переброску подкреплений и оружия из Ирака.

- поясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев.


28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:19
    Насчет показухи-это они зря так думают..И самолеты сбивают,и удары наносят.Как ни крути,а единой Сирии не будет,к сожалению.Ка бы этого не хотели в Дамаске..
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:32
      Цитата: 210окв
      Как ни крути,а единой Сирии не будет,к сожалению.

      Мы даже на это согласны , лишь бы чертей уничтожить и мир установить в Сирии и БВ..Но штатники и Израиль на это не пойдут их цель Ассад! Обидно , мы чертей мочили, а эти прибывают и прибывают на дележку и локтями друг друга толкают..Тут нужно вопрос ребром ставить России, либо третья мировая, либо пусть отваливают из Сирии ! Если сдаим Ассада , то и России хана , нас будут просто презирать в мире..И начнется опять смута внутри страны, чего они и добиваются ! Вот , что то так.. hi
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 08:37
        Виталий,насчет поставить вопрос ребром...Что то не вижу я у нашего руководства такого.Всё больше увещевания и политические игры..В лучшем случае идут на замораживание конфликта.ЛДНР и ПМР наглядный пример.И в Сирии конфликт на долгие годы.
        210окв
        1. антивирус Сегодня, 08:56
          опять о лысом и расчёске
          Сила нужна не столько для победы над врагом, сколько для закрепления своих приобретений перед союзниками( в ТЧ В ПМВ И ВМВ) при подписании мирных соглашений.
          Гонка "За Берлин" и "Гамбург"+"Триест" началась.
          антивирус
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:20
    : Может Ирану на ушко политику партии раскрыть?И-нет данной базы... recourse
    ВЕРЕСК
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:20
    Восток - дело тонкое! Очень все запутано и непонятно для дилетантов в этом конфликте. Контуры РЕАЛЬНОЙ обстановки проступают только через много месяцев...
    Горный стрелок
    1. 34 регион Сегодня, 09:21
      08.20. Стрелок! Какой там Восток! Там США рулит! Я смотрю штаты выступают в роли тылового обеспечения всякой оппозиции кроме оппозиции против США! Как конфликт, так надо присутствие амерзкой руки! Ну никак без неё! Так и тут. Типа держитесь, америка с вами! Если что, ошибёмся квадратом и сбросим вам оружие и продукты, если не ошибёмся, то размочалим армию Асада! Вот тебе и весь Восток! Правда мяса там конечно понагнали. Но это тоже в интересах. Утилизация утилизируемых должна идти руками самих утилизируемых! И США тут как бы совсем не при чём. Они же сами друг друга мочили!
      34 регион
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:21
    А тем временем ...в СИРИИ был сбит самолет армии АСАДА самолетом Ф-18
    коалиции США.
    По сути это ведение боевых действий коалицией США против суверенного государства.

    И совершенно непонятно как будет реагировать МИД РОССИИ на этот акт не объявленной войны против СИРИИ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Копчёный Сегодня, 08:23
      Будто для США это впервой.
      Копчёный
    2. 210окв Сегодня, 08:43
      как будет реагировать?Совершенно понятно-никак..
      210окв
  5. Баракуда Сегодня, 08:23
    Я уже и задумываться особо перестал, кто там с кем воюет. Одно в памяти сидит - америка , это всегда не к добру в лучшем случае.
    Баракуда
    1. антивирус Сегодня, 09:02
      бутерброд падает на пол маслом вниз, а "деньги должны иметь единого хозяина"- США.. Хочешь проводить самостоятельную внеш политику-- учи систему управления и хозяйствования СССР, все остальное лишь подпевание ФРС( Единый оператор демократии всего мира)
      антивирус
  6. lexx2038 Сегодня, 08:42
    А может раз пять туда нечаянно промазать? Ну потом извините - сбой техники, всякое бывает.
    lexx2038
  7. voyaka uh Сегодня, 09:59
    "Сейчас Ат-Танф оказался окружен с трех сторон, отрезан от Сувейды и Дераа. Это небольшой пятачок..."

    Аналитик, типа Задорного. negative
    Американская база Ат-Танф сидит на магистральном шоссе Дамаск-Багдад,
    блокируя переброски любых войск.
    voyaka uh
Картина дня