Первые ПЛ типа «Варшавянка» для ТОФ заложат в июле 2017 года

Естественно, что одна из главных задач, которые стоят перед "Адмиралтейскими верфями", - выполнение заказа главного командования ВМФ по строительству шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота. В июле первые две лодки в серии будут уже заложены. Мы надеемся, что предприятие уложится в отведенные сроки, так как "Адмиралтейские верфи" уже имеют опыт строительства серии из шести подводных лодок этого проекта для Черноморского флота.

Согласно информации ТАСС , заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил о планах закладки в июле 2017 года на верфях Санкт-Петербурга первых двух субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" , предназначенных для нужд Тихоокеанского флота.Выбор «Варшавянок» в качестве основной ДЭПЛ ближайшего будущего был вызван неудачами субмарин проекта 677. Дело в том, что у головной лодки этого проекта – Б-585 «Санкт-Петербург» – с самого начала испытаний начались серьезные проблемы в ряде систем. Из-за всех недостатков испытания «Санкт-Петербурга» очень сильно затянулись и почти не давали надежды на успешное завершение. Осенью 2011 года в Главном штабе ВМФ России пришли к выводу, что игра свеч не стоит, а Б-585 будет доводиться до ума исключительно в качестве опытного экземпляра.Как и проект «Лада», «Варшавянка» является логическим продолжением проекта дизель-электрических подводных лодок 877 «Палтус». Однако, несмотря на общие корни, проект 636 оказался успешнее 677-го. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по десяти лодкам, находящимся в составе ВМС Китая (первая вошла в строй в 1997, последняя – в 2005 году) особых нареканий пока не было. Не жаловались и алжирские, и вьетнамские моряки, которые служат на данных подлодках.