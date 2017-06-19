10:20 19 июня

Первые ПЛ типа «Варшавянка» для ТОФ заложат в июле 2017 года

Согласно информации ТАСС , заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил о планах закладки в июле 2017 года на верфях Санкт-Петербурга первых двух субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" , предназначенных для нужд Тихоокеанского флота.

Естественно, что одна из главных задач, которые стоят перед "Адмиралтейскими верфями", - выполнение заказа главного командования ВМФ по строительству шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота. В июле первые две лодки в серии будут уже заложены. Мы надеемся, что предприятие уложится в отведенные сроки, так как "Адмиралтейские верфи" уже имеют опыт строительства серии из шести подводных лодок этого проекта для Черноморского флота.


Первые ПЛ типа «Варшавянка» для ТОФ заложат в июле 2017 года



Выбор «Варшавянок» в качестве основной ДЭПЛ ближайшего будущего был вызван неудачами субмарин проекта 677. Дело в том, что у головной лодки этого проекта – Б-585 «Санкт-Петербург» – с самого начала испытаний начались серьезные проблемы в ряде систем. Из-за всех недостатков испытания «Санкт-Петербурга» очень сильно затянулись и почти не давали надежды на успешное завершение. Осенью 2011 года в Главном штабе ВМФ России пришли к выводу, что игра свеч не стоит, а Б-585 будет доводиться до ума исключительно в качестве опытного экземпляра.

Как и проект «Лада», «Варшавянка» является логическим продолжением проекта дизель-электрических подводных лодок 877 «Палтус». Однако, несмотря на общие корни, проект 636 оказался успешнее 677-го. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по десяти лодкам, находящимся в составе ВМС Китая (первая вошла в строй в 1997, последняя – в 2005 году) особых нареканий пока не было. Не жаловались и алжирские, и вьетнамские моряки, которые служат на данных подлодках.


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Комментарии 7

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  1. Alexey-74 Сегодня, 08:59
    "Варшавянки" хорошо зарекомендовали себя и в НАТО и США их не зря называют "Черная дыра", постройка 6 субмарин сильно укрепит наш ВМФ.
    Alexey-74
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
      А что то про наши АПЛ , стала редкая инфа! А ведь строят и в ускоренном порядке..
      ОТДЕЛ
      1. Muvka Сегодня, 09:13
        Весной спустили Ясень, летом спустят Борей. Может вы просто инфу не ищете?
        Muvka
  2. андрей юрьевич Сегодня, 09:02
    прошу прощения за подобности.:Дизельная подводная лодка Варшавянка

    Дизельные подводные лодки (ПЛ) используются и сегодня, более того, во многих странах идет активная разработка подобных кораблей. Дело в том, что атомные подлодки имеют и существенные недостатки.
    Во-первых, атомные подлодки являются более шумными. Атомный реактор невозможно заглушить, а он постоянно шумит. Во-вторых, для его охлаждения используется забортная вода, которая после этого «фонит», что позволяет выследить корабль. Кроме того, атомоходы обычно имеют значительные размеры, что значительно ограничивает возможность их использования на мелководье. Кроме того, подобные атомные подлодки очень дорого стоят, производить их могут только несколько стран в мире.

    Основным неатомным подводным кораблем российского флота является подлодка «Варшавянка» — это название, которое объединяет корабли сразу двух проектов: 877 и 636 и их многочисленные модификации, созданные в разные годы.

    Дизельная подводная лодка Варшавянка

    История создания

    В конце 60-х годов руководство ВМФ СССР приняло решение о начале работ по созданию дизельной подводной лодки (ДЭПЛ) нового поколения, обладающей пониженным уровнем шумности и мощным вооружением. Основными задачами новой подводной лодки должны были стать противодействие надводным и подводным кораблям неприятеля, разведка, защита собственных военно-морских баз и коммуникаций.

    Конструкторам было дано задание создать такую ДЭПЛ, которая бы превосходила любой аналогичный корабль вероятного противника в дуэльном противостоянии. Добиться этого следовало за счет снижения шумности, увеличение дальности обнаружения противника, более высокой мощи вооружения.

    Примерно в это же время необычный подводный корабль появился у вероятного противника – в США на воду спустили атомную ПЛ «Альбакор». Эта лодка имела обтекаемую форму корпуса, очень напоминавшую кита. Советские конструкторы при проектировании новой субмарины решили повторить ее.

    Дизельная подводная лодка Варшавянка


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    В 1974 году появилось техническое задание на разработку нового корабля, работы проводились в ЦКБ «Рубин» под руководством Кормилицына. Подводную лодку разрабатывали не только для ВМФ СССР, ею планировали вооружить флота всех стран-участниц Варшавского договора. Именно поэтому подлодки проектов 877 и 636 получили название «Варшавянка».

    По сравнению с кораблями проекта 641, новая подлодка должна была развивать более высокую подводную скорость, быть более мореходной, иметь хороший модернизационный ресурс. Военные требовали, чтобы «Варшавянка» была более автоматизированной, с меньшим количеством экипажа и лучшими условиями его обитания.
    Все советские ДЭПЛ, сконструированные ранее, были узкими и длинными, новые подлодки получили легкий корпус веретенообразной формы, с соотношением длины к ширине 7,3. Форма корпуса была тщательно просчитана и многократно испытана на стендах, поэтому лодки проектов 877 и 636 имеют минимальное гидродинамическое сопротивление.

    Дизельная подводная лодка Варшавянка

    Головная ПЛ проекта 877 была заложена в 1979 году, в строй подводная лодка вступила в 1982 году.

    Несколько слов следует сказать об обозначениях. Для военно-морских сил Советского Союза строились лодки проекта 877, а на экспорт изготавливали корабли сразу двух проектов: 877Э и 636. Подлодки обоих проектов имеют название «Варшавянка», а сам проект 877 носит имя «Палтус».

    Дизельная подводная лодка Варшавянка

    Корабли проекта 636 – это одна из последних и самых совершенных модификаций «Варшавянки», их строительство началось в середине 90-х годов. Подводные лодки проектов 877 и 636 строились на верфях Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Петербурга.

    ПЛ проекта 636 имеет более совершенные характеристики по сравнению с более ранними модификациями. Она имеет лучшее сочетание бесшумности и дальности обнаружения надводных и подводных целей, более совершенную автоматизированную управляющую систему, навигационное оборудование, более мощное и современное вооружение.

    Дизельная подводная лодка Варшавянка

    В настоящее время ПЛ «Варшавянка» стоят на вооружении не только военно-морских сил России, но и ВМФ Китая, Индии, Алжира, Румынии и Польши.

    Для ВМФ СССР построили 24 субмарины, 15 из которых было списано еще до начала этого столетия. В 2010 году был заложен первый корабль усовершенствованной серии 636.6. На сегодняшний день четыре субмарины уже спущены на воду и приняты флотом. Планируется построить еще восемь подобных кораблей.

    Стоимость одной ПЛ «Варшавянка» проекта 636 составляет примерно 350 млн долларов .
    андрей юрьевич
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
      Андрей Юрьевич hi Спасибо за подробности !
      bouncyhunter
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:29
    Только давайте-не 11 лет,а?Иначе тоска.
    ВЕРЕСК
    1. Muvka Сегодня, 10:11
      Вы видимо не в курсе, с какой скоростью клепают Варшавянки?
      Muvka
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