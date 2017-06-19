10:19 19 июня

Киев планирует ввести льготы для населения Донбасса

Киевские власти в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей ЛНР и ДНР, сообщает Коммерсантъ .

Киев планирует ввести льготы для населения Донбасса


Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Президент отказался отменять режим «антитеррористической операции» до принятия этого закона. Внесение документа в Раду ожидается на этой неделе.


«По данным собеседника… в Раде, для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО) предусмотрен ряд льгот и послаблений. Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву», – говорится в публикации.

Источники также сообщили газете, что «планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения: нынешний лимит, составляющий 50 килограммов на одну легковую машину, будет повышен до 180 килограммов».

По словам собеседников, пока не решено, на какие именно районы будет распространено военное положение, предусматриваемое законопроектом.

«Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом», – отмечает газета.

Использованы фотографии: http://www.zvistka.net
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибиралт Сегодня, 09:40
    ВСУ в АТО, похоже, оголодали. Дербанить на переходах стало некого. laughing
    сибиралт
    1. cniza Сегодня, 09:47
      О своих " воинах " заботятся , по другому не объяснить.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
        Киевские власти в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей ЛНР и ДНР

        Что , теперь жителям ЛДНР будет "прилетать" по льготному тарифу ??? am
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:57
          Ответка может прилететь бесплатно.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
            Борзеют скакуасы , вслед за залужным хозяином .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:06
              Пытаются изобразить радетелей за судьбы людей из ЛДНР.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
                В ЛДНР прекрасно знают за что радеют в Киеве . Все эти ужимки и прыжки Порося и его бандерлогов для Запада .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:18
                  Страшные игры на судьба и жизнях людей.
                  cniza
        2. Околоточный Сегодня, 09:57
          Ну да, Три по цене Двух.
          Околоточный
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
            Это типа : "Акция ! Купи у нас девять хачапурей ! И десятую хачапурю .... тоже купи !" .
            bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:51
      Спасибо Вальцман и К США...Мы уже как нибудь сами без ваших "льгот"....!
      ОТДЕЛ
    3. Искандер Ш Сегодня, 09:53
      Цитата: сибиралт
      Дербанить на переходах стало некого.



      Всё куда проще. Введение военного положения не даст возможности голосовать на выборах. С учетом того в каких районах введут военное положение становиться ясно, что отрезают наиболее недовольный властью электорат. Не давно завели публичное дело о газовых контрактах заключенных Тимошенко. 2+2= Порось готовится к выборам.
      Искандер Ш
      1. Reptiloid Сегодня, 10:09
        Кто ж поверит очередному вранью поросёнка? ЗА время президентства столько всего наврано, а ему-----хоть что!!!!!Типа---обещание дал, считай уже сделал, пусть там сами.
        Reptiloid
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:15
          фото выбрали для статьи....браво админы. а по сути- пустопорожнее...
          андрей юрьевич
  2. Улан Сегодня, 09:41
    Ага будет "послабление", то убивали молча, теперь под пение "щеневмерлы".
    Улан
  3. vch Сегодня, 09:42
    Льготы. Ага. Льготные обстрелы, льготные тюрьмы. Ну и конечно льготные тер.акты..... Петруха в своем репертуаре. Не ужели в его больной голове не может возникнуть простая мысль - люди в Донбассе уже никогда не захотят жить под киевским режимом?
    vch
    1. Искандер Ш Сегодня, 10:00
      Цитата: vch
      люди в Донбассе уже никогда не захотят жить под киевским режимом?



      Россия тоже не особо стремится забрать Донбасс. А без Российской или украинец . инфраструктуры и инвестиций регион обречен влачить нищую жизнь на руинах. Так что "никогда" - это сильно сказано.
      Искандер Ш
      1. vch Сегодня, 10:04
        Россия делает сейчас то, что может себе позволить сделать. А Порошенко и компания уже столько зверств на территории Донбасса натворила, что это заложиться на уровне генетической памяти......
        vch
        1. Искандер Ш Сегодня, 10:11
          Цитата: vch
          зверств на территории Донбасса натворила, что это заложиться на уровне генетической памяти



          Немцы за время II МВ столько зверств натворили по всей Европе и посмотрите что сейчас, Меркель любимый всей Европой лидер, а немецкие инвесторы желанные гости. Никогда не говори, никогда.
          Искандер Ш
  4. Баракуда Сегодня, 10:16
    Да никогда уже Донбасс украинским не будет. Я как сам увидел и жителями пообщался - ненависть в чистом виде. При слове Киев-порошенко бабульки кулаки сжимают до беления.
    Кому нужны проекты непонятно чего, реально укровласть отупела. Или это уже нормальное состояние ?
    Баракуда
Картина дня