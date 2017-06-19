Киев планирует ввести льготы для населения Донбасса
Киевские власти в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей ЛНР и ДНР, сообщает Коммерсантъ .
Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Президент отказался отменять режим «антитеррористической операции» до принятия этого закона. Внесение документа в Раду ожидается на этой неделе.
«По данным собеседника… в Раде, для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО) предусмотрен ряд льгот и послаблений. Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву», – говорится в публикации.
Источники также сообщили газете, что «планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения: нынешний лимит, составляющий 50 килограммов на одну легковую машину, будет повышен до 180 килограммов».
По словам собеседников, пока не решено, на какие именно районы будет распространено военное положение, предусматриваемое законопроектом.
«Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом», – отмечает газета.
Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Президент отказался отменять режим «антитеррористической операции» до принятия этого закона. Внесение документа в Раду ожидается на этой неделе.
«По данным собеседника… в Раде, для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО) предусмотрен ряд льгот и послаблений. Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву», – говорится в публикации.
Источники также сообщили газете, что «планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения: нынешний лимит, составляющий 50 килограммов на одну легковую машину, будет повышен до 180 килограммов».
По словам собеседников, пока не решено, на какие именно районы будет распространено военное положение, предусматриваемое законопроектом.
«Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом», – отмечает газета.
Использованы фотографии: http://www.zvistka.net
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