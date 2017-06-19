В Петербурге возрожден музей Новороссии

Полгода мы находились в дрейфующем состоянии. И этот период очень хорошо показал нам, кто есть кто. Все друзья остались с нами. Враги потирали руки и думали, что нам кирдык. Но все-таки это история. А музей Новороссии останется в нашей памяти, вы все прекрасно видите, что этого названия мы не чураемся, не абстрагируемся от него. Здесь висит наш баннер, который так тщательно срывали некоторые люди, когда нас "закрывали". Музей воинской доблести Донбасса – это уже союз,

Мы каждый год в День шахтера ездим в Донбасс, поддержать живущих там. Традиционно мы дарим нашим землякам питерские подарки, а они нам – донецкие. И вот эти я хочу подарить руководству музея, это тоже преемственность истории.

У нас была очень важная для нас колонна, на которой оставляли свои автографы и надписи бойцы, приезжавшие на побывку или по ранению (некоторых из них уже нет в живых). Известные и неизвестные командиры, общественные деятели, депутаты, артисты, иностранцы… Ее мы забрать никак не могли, к большому сожалению, это один из самых важных экспонатов. Но теперь мы решили выйти из этой ситуации иначе: повесим при входе большой стенд, на котором все желающие смогут оставлять свои послания.

Региональная общественная организация ветеранов МВД Чечни и Афганистана нам любезно предоставила часть своего помещения. Мы им очень благодарны и работаем теперь вместе. Сложности были, в основном бытового-технического характера. Но нам никто не мешал. Всё, как обычно, сделали сами, на своей силе духа и вере в то, что сможем. А как получилось в результате: все видят, все довольны, всё отлично!