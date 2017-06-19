В Петербурге возрожден музей Новороссии
Музей воинской доблести Донбасса, который ранее именовался музеем Новороссии, обрел вторую жизнь в Санкт-Петербурге на Набережной реки Фонтанки, 119, сообщает ФАН .
«Отметим, что экспозиция вышла за рамки «любительской» и выглядит теперь весьма солидно. Впрочем, она еще будет пополняться экспонатами, места для этого теперь предостаточно. Пополнения начались уже в день открытия: среди "друзей", пришедших на церемонию, люди с пустыми руками оказались в меньшинстве», – говорится в репортаже.
О своих подарках корреспондентам рассказал председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Лисовский:
В руках у Лисовского оказался ключ от Донецка, овитый кованой розой, кузнецы сделали его к 140-летию города (до гражданской войны на Украине, в 2009-м), и другой изящный металлический цветок, выкованный из осколков боевых снарядов.
В числе гостей оказалось немало и тех, кто лично прошел через гражданскую войну, оборонял Донбасс. Они разглядывали фотографии погибших фронтовых друзей, возлагали к стендам цветы.
Некоторые потери при затяжном переезде музей все же претерпел. Об этом рассказал заместитель руководителя Константин Вьюнков:
Директор музея Владимиров напоследок рассказал журналистам о том, с чьей помощью и как музей прошел свой тернистый путь к новому «месту жительства»:
Полгода мы находились в дрейфующем состоянии. И этот период очень хорошо показал нам, кто есть кто. Все друзья остались с нами. Враги потирали руки и думали, что нам кирдык. Но все-таки это история. А музей Новороссии останется в нашей памяти, вы все прекрасно видите, что этого названия мы не чураемся, не абстрагируемся от него. Здесь висит наш баннер, который так тщательно срывали некоторые люди, когда нас "закрывали". Музей воинской доблести Донбасса – это уже союз,сказал на открытии руководитель музея Герман Владимиров.
«Отметим, что экспозиция вышла за рамки «любительской» и выглядит теперь весьма солидно. Впрочем, она еще будет пополняться экспонатами, места для этого теперь предостаточно. Пополнения начались уже в день открытия: среди "друзей", пришедших на церемонию, люди с пустыми руками оказались в меньшинстве», – говорится в репортаже.
О своих подарках корреспондентам рассказал председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Лисовский:
Мы каждый год в День шахтера ездим в Донбасс, поддержать живущих там. Традиционно мы дарим нашим землякам питерские подарки, а они нам – донецкие. И вот эти я хочу подарить руководству музея, это тоже преемственность истории.
В руках у Лисовского оказался ключ от Донецка, овитый кованой розой, кузнецы сделали его к 140-летию города (до гражданской войны на Украине, в 2009-м), и другой изящный металлический цветок, выкованный из осколков боевых снарядов.
В числе гостей оказалось немало и тех, кто лично прошел через гражданскую войну, оборонял Донбасс. Они разглядывали фотографии погибших фронтовых друзей, возлагали к стендам цветы.
Некоторые потери при затяжном переезде музей все же претерпел. Об этом рассказал заместитель руководителя Константин Вьюнков:
У нас была очень важная для нас колонна, на которой оставляли свои автографы и надписи бойцы, приезжавшие на побывку или по ранению (некоторых из них уже нет в живых). Известные и неизвестные командиры, общественные деятели, депутаты, артисты, иностранцы… Ее мы забрать никак не могли, к большому сожалению, это один из самых важных экспонатов. Но теперь мы решили выйти из этой ситуации иначе: повесим при входе большой стенд, на котором все желающие смогут оставлять свои послания.
Директор музея Владимиров напоследок рассказал журналистам о том, с чьей помощью и как музей прошел свой тернистый путь к новому «месту жительства»:
Региональная общественная организация ветеранов МВД Чечни и Афганистана нам любезно предоставила часть своего помещения. Мы им очень благодарны и работаем теперь вместе. Сложности были, в основном бытового-технического характера. Но нам никто не мешал. Всё, как обычно, сделали сами, на своей силе духа и вере в то, что сможем. А как получилось в результате: все видят, все довольны, всё отлично!
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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