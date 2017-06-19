В войска РХБ ВВО поступила новая спецтехника
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщает о получении войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Приамурского объединения Восточного военного округа (ВВО) партии современных универсальных авторазливочных станций АРС-14КМ.
АРС-14КМ выпускается на базе армейского внедорожника КамАЗ-43114. Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Универсальность станции, помимо специальной обработки, позволяет выполнять широкий круг задач: от тушения пожаров и постановки аэрозольных завес, до приготовления специальных растворов, разогрева воды и помывки военнослужащих.
Поступившие машины будут использоваться в подразделениях передового отряда РХБ защиты, входящего в состав сводных спасательных подразделений объединения предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
АРС-14КМ выпускается на базе армейского внедорожника КамАЗ-43114. Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Универсальность станции, помимо специальной обработки, позволяет выполнять широкий круг задач: от тушения пожаров и постановки аэрозольных завес, до приготовления специальных растворов, разогрева воды и помывки военнослужащих.
Использованы фотографии: http://structure.mil.ru/structure/forces/ground/weapons/rhbz/more.htm?id=10369735%40morfMilitaryModel ; http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=7346.0
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