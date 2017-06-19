12:32 19 июня

В войска РХБ ВВО поступила новая спецтехника

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщает о получении войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Приамурского объединения Восточного военного округа (ВВО) партии современных универсальных авторазливочных станций АРС-14КМ.

Поступившие машины будут использоваться в подразделениях передового отряда РХБ защиты, входящего в состав сводных спасательных подразделений объединения предназначенных для ликвидации последствий ЧС.





АРС-14КМ выпускается на базе армейского внедорожника КамАЗ-43114. Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Универсальность станции, помимо специальной обработки, позволяет выполнять широкий круг задач: от тушения пожаров и постановки аэрозольных завес, до приготовления специальных растворов, разогрева воды и помывки военнослужащих.

В войска РХБ ВВО поступила новая спецтехника

Использованы фотографии: http://structure.mil.ru/structure/forces/ground/weapons/rhbz/more.htm?id=10369735%40morfMilitaryModel ; http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=7346.0
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Комментарии 7

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  1. tiredwithall Сегодня, 11:21
    Все те-же компоненты: р-р ащ, бщ. А неплохо бы такими АРСами пищевой спирт на полигон возить.
    tiredwithall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:31
      Не забываем , что вокруг России разместили непонятные лаборатории США у наших "братьев"...
      ОТДЕЛ
      1. APASUS Сегодня, 11:42
        Цитата: ОТДЕЛ
        непонятные лаборатории США

        Все вполне понятно:
        Доклад в рамках международной школы журналистики «Новые медиа Евразии» (Екатеринбург, УрГЭУ, 23 апреля 2014 г.).

        США формируют вокруг России дорогостоящую систему военно-биологических объектов, которая, по оценкам российских отраслевых экспертов, непосредственно угрожает национальной безопасности не только РФ, но и государств, на территории которых размещены американские центры. В зоне риска также Иран и Китай.
        APASUS
  2. Partyzan Сегодня, 11:22
    Очень нужная машина, в данный момент для всяких ЧС soldier
    Partyzan
    1. Лопатов Сегодня, 12:00
      Не только для ЧС. Сейчас промышленность и коммунальное хозяйство используют очень много различных сильнодействующих ядовитых веществ, а так же радиоактивных материалов. И при локальных войнах это всё легко может оказаться в воздухе или на местности
      Лопатов
  3. Копчёный Сегодня, 11:33
    Помню была новость за новый противогаз, это при том, что "старый" "Нерехта" ещё не все видели.
    Копчёный
    1. Лопатов Сегодня, 11:58
      Старая практика. Укладывают всё новьё на длительное хранение. В подразделения выдают старьё для боевой подготовки. Пот портит резину, влага в дыхании убивает фильтрующие элементы. Особенно если в них бегать 8))))) По войне это всё сразу будут заменять.

      Из недостатков таких методов- опять таки трудности в боевой подготовке. Тот, кто на пять с плюсом выполняет норматив "газы" с противогазом со сплошной шлем-маской, противогаз со всеми этими тесёмочками хорошо если на "троечку" оденет. И наоборот.
      Но для вырабатывания условного рефлекса на команду "Газы" старые использовать вполне можно. Как и бегать в них, а так же тренировать людей на длительность пребывания в противогазе.
      Лопатов
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