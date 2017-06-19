Главком: боевой опыт российских пилотов помог улучшить вооружение ВКС

Работа нашей бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала нам возможность проанализировать, как ведет себя техника,

Исходя из полученного опыта, мы смогли многое скорректировать и доработать, достичь больших успехов в области улучшения системы вооружения,