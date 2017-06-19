Главком: боевой опыт российских пилотов помог улучшить вооружение ВКС
Участие российских летчиков в реальных боевых действиях помогло значительно улучшить системы вооружений авиации, передает ТАСС сообщение главкома ВКС Виктора Бондарева.
По его словам, «специалисты Минобороны РФ совместно с представителями промышленности изучили особенности боевого применения, и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося в строю ВКС».
Работа нашей бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала нам возможность проанализировать, как ведет себя техника,сказал Бондарев в интервью «Красной звезде».
Исходя из полученного опыта, мы смогли многое скорректировать и доработать, достичь больших успехов в области улучшения системы вооружения,добавил главнокомандующий.
По его словам, «специалисты Минобороны РФ совместно с представителями промышленности изучили особенности боевого применения, и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося в строю ВКС».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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