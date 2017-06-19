12:35 19 июня

Главком: боевой опыт российских пилотов помог улучшить вооружение ВКС

Участие российских летчиков в реальных боевых действиях помогло значительно улучшить системы вооружений авиации, передает ТАСС сообщение главкома ВКС Виктора Бондарева.

Главком: боевой опыт российских пилотов помог улучшить вооружение ВКС


Работа нашей бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала нам возможность проанализировать, как ведет себя техника,
сказал Бондарев в интервью «Красной звезде».


Исходя из полученного опыта, мы смогли многое скорректировать и доработать, достичь больших успехов в области улучшения системы вооружения,
добавил главнокомандующий.

По его словам, «специалисты Минобороны РФ совместно с представителями промышленности изучили особенности боевого применения, и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося в строю ВКС».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Partyzan Сегодня, 11:37
    По его словам, «специалисты Минобороны РФ совместно с представителями промышленности изучили особенности боевого применения, и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося в строю ВКС»
    так использовали для улучшения, или уже улучшили?
    Partyzan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:46
      Русские ассы лучшие в мире! Это однозначно, нас мало, но жути наводим ...
      ОТДЕЛ
    2. APASUS Сегодня, 11:46
      Цитата: Partyzan
      так использовали для улучшения, или уже улучшили?

      Это обычно наработка опыта,анализ и обработка информации после подобных компаний идет годами.Правда что то сразу меняют ,а что то идет на развитие технологии.
      APASUS
      1. Partyzan Сегодня, 11:48
        а в названии - помог улучшить, как то вот и не вяжется recourse
        Partyzan
    3. Зяблицев Сегодня, 11:59
      Ничего так не улучшает вооружения, чем их использование в реальных боевых действиях! Впрочем, как и человеческий опыт...Даже самый пресамый мощный компьютер не предугадает все варианты развития событий! Он родит 1 000 000 возможных ситуаций, но случиться, 1 000 001 и ее может предусмотреть только человеческий мозг имеющий знания, умения и опыт предыдущих событий!
      Зяблицев
  2. Altona Сегодня, 11:43
    Барматуратов бомбить одно, а как с "потенциальными партнерами"? Как далеко мы их "видим" и сможем достать своими средствами?
    Altona
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