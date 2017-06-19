12:40 19 июня

Лавров: следующая встреча по Сирии состоится 10 июля

Встреча по Сирии в Астане состоится 10 июля, на ней окончательно решится вопрос об обеспечении режима в зонах деэскалации, передает Интерфакс сообщение главы российского МИД Сергея Лаврова.



Мы сегодня услышали оценки наших коллег и друзей тех усилий, которые предпринимает Россия с Турцией и Ираном в рамках "астанинского процесса", очередная встреча состоится 10 июля, в ней будет участвовать и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура,
сказал Лавров в Пекине на совместной пресс-конференции глав МИД стран-участниц БРИКС.


По словам министра, «именно на этой встрече стороны договорились провести согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру».

Что касается сирийского урегулирования, все страны БРИКС заинтересованы в выполнении резолюции (Совбеза ООН) 2254,
добавил глава МИД РФ.

Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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Комментарии 1

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  1. Partyzan Сегодня, 12:22
    Что касается сирийского урегулирования, все страны БРИКС заинтересованы в выполнении резолюции (Совбеза ООН) 2254,
    а матрасы заинтересованы? им резолюция до одного места hi
    Partyzan
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