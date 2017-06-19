Лавров: следующая встреча по Сирии состоится 10 июля
Встреча по Сирии в Астане состоится 10 июля, на ней окончательно решится вопрос об обеспечении режима в зонах деэскалации, передает Интерфакс сообщение главы российского МИД Сергея Лаврова.
По словам министра, «именно на этой встрече стороны договорились провести согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру».
Мы сегодня услышали оценки наших коллег и друзей тех усилий, которые предпринимает Россия с Турцией и Ираном в рамках "астанинского процесса", очередная встреча состоится 10 июля, в ней будет участвовать и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура,сказал Лавров в Пекине на совместной пресс-конференции глав МИД стран-участниц БРИКС.
По словам министра, «именно на этой встрече стороны договорились провести согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру».
Что касается сирийского урегулирования, все страны БРИКС заинтересованы в выполнении резолюции (Совбеза ООН) 2254,добавил глава МИД РФ.
Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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