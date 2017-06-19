Лавров: следующая встреча по Сирии состоится 10 июля

Мы сегодня услышали оценки наших коллег и друзей тех усилий, которые предпринимает Россия с Турцией и Ираном в рамках "астанинского процесса", очередная встреча состоится 10 июля, в ней будет участвовать и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура,

Что касается сирийского урегулирования, все страны БРИКС заинтересованы в выполнении резолюции (Совбеза ООН) 2254,